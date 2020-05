Urkullu, Moreno y Feijóo piden a Sánchez repensar la metodología y el formato de las reuniones semanales

Publicada el 24/05/2020 a las 17:44 Actualizada el 24/05/2020 a las 18:29

Los presidentes del País Vasco, Galicia y Andalucía, Iñigo Urkullu, Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno, respectivamente, han pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repensar la metodología y el formato de las videoconferencias semanales para que sean más útiles de cara a las soluciones a la crisis creada por la pandemia de coronavirus. Según han informado a Europa Press fuentes autonómicas, Sánchez les ha comunicado que las reuniones –que ya son 11 desde mediados de marzo– seguirán siendo semanales lo que dure el estado de alarma, pero ha aceptado que para cuando la situación vuelva a una cierta normalidad, que prevé a finales de junio o principios de julio, puedan ser mensuales.

En concreto, el lehendakari cree que la relación entre el Estado y las comunidades autónomas debe profundizar en la cogobernanza y, en lo que respecta al caso concreto del País Vasco, ha insistido en "la necesidad" de convocar la Comisión Mixta del Concierto Económico "para redefinir los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de Euskadi".

Por su parte, Moreno ha comenzado y terminado su intervención pidiendo a Sánchez que dé contenido a las videoconferencias de presidentes para hacerlas "útiles". En ese sentido, ha planteado "una metodología más útil" para que los dirigentes autonómicos no se "enteren de las decisiones por televisión quince, diez u ocho horas antes de mantener estas reuniones".

El jefe del Ejecutivo ha comunicado a los dirigentes autonómicos que si la evolución de la pandemia es positiva y si nada se tuerce en las siguientes semanas, muchas comunidades estarán fuera del estado de alarma a lo largo de los próximos días. También ha dicho estar convencido de que la totalidad del país estará fuera de ese estado de alarma a finales de junio o principios de julio. De momento, el Congreso de los Diputados ha autorizado la quinta prórroga del estado de alarma, para todo el territorio, hasta el 7 de junio.

En este sentido, Feijóo ha trasladado al presidente del Gobierno la voluntad de Galicia de ser una de las comunidades que salgan del estado de alarma en cuanto finalice la fase 2, en la que las cuatro provincias entrarán a partir de este lunes. Por lo tanto, y si esta fase de la desescalada dura las dos semanas previstas, el dirigente autonómico pide que su región salga de la alarma el 8 de junio.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que si la única justificación a la prórroga del estado de alarma es el control de la movilidad, "lo más coherente hubiera sido solicitar esa prórroga con ese único apartado limitación de movimientos". Y ha explicado que si se planteara finalmente una salida anticipada del estado de alarma para ciertos territorios, Murcia sería una de las comunidades con mejores índices para llevar a cabo ese proceso.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado durante la Conferencia de Presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno que no se someta al Gobierno a condiciones que nada tienen que ver con el decreto de alarma y ha criticado a los grupos que juegan a otra cosa. En esa videoconferencia García-Page ha mostrado su "respaldo total" al presidente del Gobierno en el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas y ha defendido que no se puede someter al Gobierno "a ningún tipo de condiciones" que no estén directamente relacionadas con la pandemia para la prórroga del mismo.

"No tiene sentido que haya grupos parlamentarios que están jugando a otra cosa y hablen de otro tipo de condicionamiento que no tenga que ver con el estado de alarma", ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente el Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro. Además, según ha explicado Guijarro, el presidente regional ha planteado la posibilidad de autorizar la movilidad entre provincias dentro de una misma comunidad autónoma en la fase 2 de desescalada. "Creemos que es importante que cuando los territorios van pasando a la fase 2 pueda haber relaciones interprovinciales, en algunos casos porque hay relaciones desde el punto de vista sanitario o relaciones comerciales que van a más allá de los límites provinciales"

Asimismo, Guijarro ha afirmado que "tiene que seguir este estado de cogobernanza más allá del estado de alarma como instrumento jurídico porque creemos que ha funcionad muy bien para luchar contra el virus y tiene que seguir funcionando. Para ello será importante limitar cuando sea necesario la movilidad de los ciudadanos".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también ha trasladado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que es "partidario de mantener el estado de alarma en elúltimo tramo de la desescalada" y, al mismo tiempo, ha pedido que "se avance rápidamente en una mayor capacidad de decisión de las comunidades autónomas". En concreto, el president pide esta mayor capacidad de decisión en ámbitos como la regulación de los horarios, el uso de las playas, los límites provinciales o el limitar el deporte a un municipio, un abanico de cuestiones que, a su juicio, "pueden decidirse ya en el ámbito autonómico".

No obstante, no todos los dirigentes regionales están de acuerdo con esta propuesta: Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, considera que la idea llega demasiado pronto, por lo que ha abogado por la prudencia y por seguir un camino de "certidumbres".

Torra plantea a Sánchez 40 medidas y la autodeterminación de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha planteado este domingo al presidente del Gobierno las 40 medidas socioeconómicas frente a la pandemia para Cataluña que anunció el sábado y ha defendido ante él "que Cataluña debe ejercer su derecho a la autodeterminación".

Entre esas 40 medidas nombra, en primer lugar, el "pago de la deuda histórica del Estado de 9.000 millones de euros", seguida de los 4.000 millones en los que la Generalitat cifra los gastos extra sanitarios causados por la pandemia del covid-19.

Avui he defensat a la reunió amb el president Sánchez que Catalunya ha d’exercir el seu dret d’autodeterminació i que fins que no recuperem les competències ens oposarem a la pròrroga de l’estat d’alarma.

I un Pla de 40 mesures concretes, exigint respostes concretes



Obro fil: — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 24, 2020

Torra ha planteado aumentar el déficit permitido a las autonomías más allá del "absolutamente ridículo" 0,2% , además de liberar los remanentes y superávit de los ayuntamientos para disponer de fondos en la lucha contra la pandemia, y suspender impuestos y cuotas a autónomos y empresas.

Ha solicitado alargar el plazo de los ERTEs "tanto como sea necesario" y no dejar pasar ni un día más para abonar la correspondiente prestación a los trabajadores que se han quedado en paro. Además, ha reivindicado ayudas directas a fondo perdido para los sectores más afectados por la pandemia, y ha urgido una vez más a garantizar ingresos mínimos a colectivos vulnerables: "Renta básica o importe vital: ¡Debe activarse ya!". También ha apostado por "flexibilizar las condiciones de los 150.000 trabajadores en situación irregular para que puedan trabajar", recuperar los 215 millones de euros para políticas de empleo en Catalunya y aprobar un subsidio para familias con personas dependientes a su cargo que no puedan ir a trabajar.

Otras medidas de la lista –que aglutina propuestas de las distintas consellerias– responden a situaciones de "emergencia" climática, de transportes, de vivienda, educativa, cultural y agraria, según Torra. Dentro de las primeras ubica el pago de ayudas por el temporal Gloria, además de la puesta en marcha del Plan Delta de l'Ebre, y entre las segundas destaca el "sobrecoste" de 500 millones de euros que afronta el sector del transporte por la crisis del covid-19. En cuanto a vivienda, reclama "un fondo de renovación urbanística y ayudas al pago del alquiler", y en el ámbito de la educación subraya la necesidad de aprobar planes de cooperación para poder contratar a personal. Para hacer frente a la emergencia cultural, defiende "acabar con el déficit estatal en aportaciones a los equipamientos culturales catalanes; se deben aprobar medidas de protección de artistas, músicos y actores". En el sector agrario, apuesta por apoyar a viveros e industria vinícola con ayudas directas, y propone "regularizar a las personas que trabajan en las campañas del campo".

"Estas son algunas de las 40 medidas que he hecho llegar al Gobierno del PSOE y Podemos. Ahora, queremos soluciones", ha concluido.

Ayuso pide a Sánchez abrir centros comerciales, vuelta escalonada a las empresas y flexibilizar horario de paseos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este domingo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se apliquen ya en la región medidas contempladas en la fase 2 y 3 la apertura de los centros comerciales, la vuelta escalonada a las empresas y la flexibilización horaria de los paseos.

Desde que la Comunidad de Madrid entró el lunes en la fase 0 aliviada se permite la reapertura al público de los locales que se encuentren dentro de centros comerciales si tienen una superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, con límite del 30% de aforo y que cuenten con acceso directo e independiente desde la vía pública. Esta medida permanece igual en la Fase 1 con la única modificación, hecha pública ayer, de que el acceso directo e independiente no es necesario que sea desde la vía pública sino desde el exterior del parque o centro comercial.

El Gobierno madrileño entiende que con ello "se está penalizando a todos aquellos establecimientos ubicados en centros comerciales sin acceso directo e independiente a la calle, que son la inmensa mayoría". Por ello, ve necesario, con la adopción de las pertinentes medidas de seguridad, flexibilizar esta medida en el sentido de permitir la apertura de estos locales aunque no cuenten con acceso directo desde la calle.

La opción pasa por no permitir la permanencia de clientes en las zonas comunes, a excepción de la actividad de hostelería y restauración, ajustada a lo permitido en la fase 1 (servicio de terraza con un aforo del 50 %).

Por otro lado, la presidenta madrileña ha solicitado también suprimir las franjas horarias en los paseos. "En el caso de Madrid, cuanto más acotas, más aglutinas a las personas. Cada medida de este tipo lo convierta en un prejuicio porque la gente corra a la misma hora en Madrid", ha dicho. "En Madrid a esas horas estamos a más de 30 grados y están pasando verdadero calor", ha advertido la titular del Ejecutivo autonómico, quien también ha propuesto que la gente pueda correr y andar sábados y domingos sin horario --hasta ahora permanecen las franjas de 6 a 10 y de 20 a 23 horas--, y que la hora de los paseos y carreras se amplíe por la mañana y por la noche.

"Sería más fácil para evitar aglomeraciones y me gustaría que lo valoraran para facilitar la vida a los ciudadanos", ha pedido Díaz Ayuso. En este punto, ha recordado que hay deportes más individuales, como el tenis, el golf o de motor, que podrían desarrollarse ya con sus pertinentes medidas de seguridad.