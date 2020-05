Publicada el 25/05/2020 a las 09:02 Actualizada el 25/05/2020 a las 09:37

Sigue este lunes en infoLibre el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.00. La pandemia de coronavirus deja 345.000 muertos y 5,4 millones de contagiados en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado ya 345.000 víctimas mortales y más de 5,4 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos sumando más de 20.000 casos en las últimas 24 horas, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.00 horas de este lunes, el balance global del coronavirus asciende a 5,41 millones de casos y 345.105 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 2,16 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 366.736 personas curadas, seguido por Alemania, con 161.281 pacientes salvados, y por España, con 150.376.

09.35. Alemania confirma su entrada en recesión con una caída del PIB del 2,2% en el primer trimestre. El Producto Interior Bruto de Alemania se contrajo un 2,2% en el primer trimestre de 2020 en comparación con los tres meses anteriores, cuando había retrocedido un 0,1%, lo que confirma la entrada en recesión técnica de la mayor economía europea y supone su contracción más severa desde la crisis global financiera de 2008/2009, así como la segundo mayor desde la unificación alemana, según informó la Oficina Federal de Estadística (Destatis). En concreto, la oficina estadística germana ha detallado que la caída registrada en los tres primeros meses de 2020 en comparación con el trimestre anterior solo se ve superada por la que se produjo en el primer trimestre de 2009, cuando el PIB se desplomó un 4,7%.

09.00. Desescalada a partir de hoy: el 53% del país en fase 1, con Madrid, Barcelona y CyL incorporadas, y el resto en la 2. El 53% de los españoles estará a partir de este lunes en la fase 1 del plan de desescalada diseñado para recuperar la actividad del país ante la expansión del coronavirus, con la incorporación a este grupo de la Comunidad de Madrid, del área metropolitana de Barcelona y de todas las provincias al completo de Castilla y León. Sin embargo, permanecerán en esta fase 1 la Comunidad Valenciana, varias zonas sanitarias catalanas, las provincias andaluzas de Málaga y Granada y las de Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha. Estas cinco provincias que no progresan son las que se incorporaron más tarde a la fase 1 que el resto de sus respectivas Comunidades y van a permanecer en ella. El resto del país avanza la semana que viene a la fase 2. Así lo ha anunciado el Ministerio de Sanidad tras estudiar las propuestas planteadas por las Comunidades y haber debatido los datos con todas ellas. "Quiero dar una felicitación sincera a todas las Comunidades, no sólo salimos sino que salimos más fuertes de esta situación. Las decisiones se han tomado con la máxia de que cada paso que damos sea un paso seguro", ha dicho el ministro. Salvador Illa ha mantenido entre miércoles y jueves reuniones con todas las autonomías, Ceuta y Melilla y finalmente ha aceptado el progreso a fase 1 de la Comunidad de Madrid, que ha provocado un gran debate entre gobiernos porque el Ejecutivo autonómico lo venía solicitando desde que la semana pasada quedó en la fase 0.

Cataluña, Andalucía y C-LM, por partes. Lo mismo ha ocurrido con el área metropolitana de Barcelona, que pasa de la fase 0 a la 1, y todas las provincias de Castilla y León, en la que había ya bastantes zonas sanitarias en fase 1 y a la que ahora se incorpora toda la Comunidad. A partir de hoy, las decisiones sobre el avance o no de Castilla y León se tomará por provincias y no por áreas de salud. Pero el resto del país, que estaba ya en fase 1, no pasa al completo al siguiente escalón de desconfinamiento. Permanece la Comunidad Valenciana, que ha optado por no dar el paso al haber registrado un ligero repunte de contagios. También seguirán en fase 1 aquellas zonas que se incorporaron más tarde a esta situación que el resto de sus comunidades. Es el caso de Cataluña; la Comunidad queda en fase 1 con la incoporación de Barcelona, pero progresan a fase 2 el Campo de Tarragona, Alto Pirineo-Aran y Tierras del Ebro, que fueron las primeras en avanzar. Lo mismo ocurre en Andalucía, donde Granada y Málaga van a permanecer en fase 1 mientras el resto de provincias avanzarán el lunes a la fase 2, y en Castilla-La Mancha, porque Toledo, Ciudad Real y Albacete seguirán en esa fase 1, pero el resto de la Comunidad progresa. También a la fase 2 se incorporan las demás autonomías y las ciudades de Ceuta y Melilla. En el caso de las islas, el ministro ha explicado que continuarán en fase 2 las islas más pequeñas que ya lo habían conseguido y a las que ahora se suman todas las demás. Es decir, tanto Canarias como las Islas Baleares al completo estarán la semana que viene en el tercer escalón de la desescalada.

08.40. Sanidad flexibiliza los paseos: hasta diez personas en fase 1 y hasta 15 en fase dos. El ministerio de Sanidad ha decidio flexibilizar los paseos en fase 1 y fase 2 de manera que hasta 10 personas puedan realizarlos en fase 1 y hasta 15 en fase dos, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento, que ha publicado una nueva orden en el BOE este sábado 23 de mayo. Toda España estará en fase 1 o fase 2 desde el próximo lunes 25 de mayo. Esta flexibilización también afecta, por tanto a los menores. "Hoy se han flexibilizado las normas para los paseos con niños y niñas durante la fase 1. Hasta ahora sólo podían salir acompañados de un adulto. A partir del lunes podrán pasear con dos adultos si se quiere, manteniendo las medidas de seguridad", ha tuiteado el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Hoy se han flexibilizado las normas para los paseos con niños y niñas durante la fase 1. Hasta ahora sólo podían salir acompañados de un adulto. A partir del lunes podrán pasear con dos adultos si se quiere, manteniendo las medidas de seguridad. https://t.co/bQ7sg7AsvC pic.twitter.com/dmqPdwqeVB — Alberto Garzón (@agarzon) May 23, 2020

08.30. Moncloa recupera la asistencia presencial a las ruedas de prensa y limita a una veintena los periodistas que acudirán. La Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) permitirá el acceso de una veintena de periodistas, fotoperiodistas y cámaras a la sala de prensa de Moncloa donde comparecen habitualmente los miembros del Gobierno. Según ha informado a última hora del domingo, la sala, que cuenta con un centenar de asientos, contará con un tercio de su capacidad, incluido el personal esencial de la Secretaría de Estado de Comunicación, para cumplir con las medidas de seguridad e higiene decretadas por el coronavirus. Así, serán una veintena de periodistas, fotoperiodistas y cámaras los que podrán regresar a la sala de prensa una vez que se autorice la reapertura. Para ello, el Ministerio de la Presidencia y la Secretaria General de Presidencia están elaborando un protocolo en el que se recogen las indicaciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Sanidad.

08.00. EEUU prohíbe la entrada de personas que hayan estado en Brasil por la crisis del coronavirus. Estados Unidos ha decidido este domingo suspender la entrada a su territorio de todas aquellas personas que durante los últimos 14 días hayan estado en Brasil, segundo país más castigado por la pandemia de la covid-19. En un comunicado de la Casa Blanca, el presidente, Donald Trump, ha explicado que ante el "amplio" y "continuo" crecimiento del número de casos que está experimentando Brasil, esta situación "amenaza la seguridad" del sistema de transporte e infraestructura y la seguridad nacional estadounidenses.