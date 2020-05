En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.



Sigue en infoLibre este martes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.30. Casi el 40% de los médicos ha estado en contacto con pacientes de covid-19 sin la protección necesaria. El 36% de los médicos ha estado en contacto con pacientes de covid-19 sin el equipo de protección individual (EPI) necesario, según una encuesta publicada de Medscape realizada a finales de abril entre medio millar de profesionales médicos. Además, el 43% de los médicos que regresaron a la actividad para ayudar, tanto profesionales jubilados como los que no ejercían por otros motivos, considera que continuará trabajando tras el covid-19. El 54% de los profesionales médicos encuestados se muestran satisfechos trabajando con pacientes covid-19, siendo únicamente un 6% los que se consideran muy insatisfechos. El 68% de los médicos considera que no todos los involucrados en el cuidado de pacientes con covid-19 fueron supervisados y capacitados adecuadamente.

10.20. El Gobierno permitió el paso a Fase 1 de Madrid al ver "suficiente" capacidad de hacer PCRs. El Ministerio de Sanidad autorizó el paso de la Comunidad de Madrid a la fase 1 este lunes al considerar que dispone de suficiente capacidad para hacer pruebas de diagnóstico de casos sospechosos de coronavirus y adecuó los recursos humanos al sistema de detección precoz de posible casos de coronavirus con más de 10.100 efectivos, incluyendo 600 en Atención Primaria y 169 en el departamento de Salud Pública, del que dependen los denominados 'rastreadores' Covid. También valoró que su capacidad asistencial con 72,2 camas de agudo por cada 10.000 habitantes y de 2,8 de UCI sobre la misma proporción poblacional se encuentra "muy por encima" de lo establecido, a lo que sumó la respuesta de su sistema hospitalario durante la "onda epidémica" para adaptarse a la demanda asistencial que requería la población.

10.00. La facturación de las empresas se desploma un 16,8% en marzo, su mayor caída en 11 años. La cifra de negocios de las empresas se desplomó un 16,8% el pasado mes de marzo respecto al mismo mes de 2019, su mayor caída desde julio de 2009, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial publicado este martes por el INE. Con la caída de marzo, las ventas de las empresas ponen fin a tres meses consecutivos de repuntes interanuales como consecuencia de los efectos de la crisis sanitaria y de la declaración del estado de alarma, que ha obligado a muchos comercios y empresas a suspender su actividad o reducir su producción. El desplome de la facturación empresarial en marzo fue consecuencia de los descensos interanuales de los servicios (-20,8%), el comercio (-17,6%), la industria (-13,9%) y el suministro de energía eléctrica y agua (-8,6%).

09.20. La pandemia de coronavirus deja 346.306 muertos y 5,4 millones de contagiados en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado ya 346.306 víctimas mortales y más de 5,4 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos sumando más de 20.000 casos en las últimas 24 horas, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.00 horas de este martes, el balance global del coronavirus asciende a 5.498.849 casos y 346.306 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 2.233.180, con Estados Unidos al frente de la lista, con 379.157 personas curadas, seguido por Alemania, con 161.199 pacientes salvados, y por Brasil, con 153.833.

09.00. EEUU reduce en un tercio las muertes diarias y se sitúa en 620 fallecidos en 24 horas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), han informado este lunes de 620 nuevas muertes por coronavirus, muy por debajo de los 1.047 fallecidos de los que se informó el domingo. El sábado se informó de 1.852 decesos y el viernes, de 1.089. En total se han registrado 97.669 muertes por el nuevo coronavirus, según los CDC. El número de contagiados es de 1.637.456 tras confirmar 15.342 nuevos positivos.

08.00. La juez del 8-M advierte a Interior de la responsabilidad penal si no se respeta el deber de reserva de la Guardia Civil. La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales. El oficio fue remitido a primera hora de la mañana de este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, coincidiendo con la jornada en la que se ha conocido la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar "por pérdida de confianza" al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de covid-19.

06.30. ONG avisan de que millones de mujeres y niñas enfrentan un aumento de inseguridad y violencia ante la pandemia. La pandemia del covid-19 ha incrementado los niveles de inseguridad y violencia contra las mujeres en toda Europa y, sin una atención específica de los gobiernos, podría agravar las desigualdades de género y los niveles de discriminación, según advierten Amnistía Internacional, Women's Link Worldwide y la Federación Internacional de Planificación de la Familia. Las tres organizaciones han instado a los gobiernos europeos a hacer "cuanto esté en su poder" para garantizar que "no se deja de lado a las mujeres y niñas y que se respetan sus derechos", durante y después de la pandemia.

