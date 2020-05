Directo | España inicia este miércoles el luto oficial más largo de la democracia

Publicada el 27/05/2020 a las 09:23 Actualizada el 27/05/2020 a las 11:31

Sigue en infoLibre este miércoles el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

11.36. Vox anuncia una querella contra el número 2 de Interior y la directora de la Guardia Civil por las llamadas a de los Cobos. La diputada de la formación ultraderechista Macarena Olona ha anunciado una querella contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las llamadas que se realizaron el domingo al coronel jefe de la Comandancia de Madrid cesado de su cargo, Diego Pérez de los Cobos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido a su equipo por ser unos "excelentes profesionales" después de que Vox le haya augurado que "va a caer por sus subordinados", en referencia a las supuestas injerencias para conocer el informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M y el inicio del contagio de coronavirus, algo que ha negado el titular del Interior.

11.30. Miquel Iceta defiende a Marlaska tras cesar este a de los Cobos: "Es un gran juez y ministro". El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha mostrado su apoyo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras su decisión de cesar al jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. "Hasta que alguien no me demuestre lo contrario mantendré esta confianza. Merece nuestro respeto y apoyo", ha subrayado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. Aunque asegura que desconoce los detalles de lo sucedido, ha llamado a no cuestionar la labor del ministro y cree que el cese de De los Cobos puede responder a la voluntad de formar el equipo con el que se sienta "más cómodo, o a la necesidad de cambiar personas de sus responsabilidades para que otros puedan dar un nuevo empuje". Tras defender que las manifestaciones del 8M no tuvieron incidencia en la difusión de la pandemia, ha pedido descargarse de prejuicios y ser lo más objetivos posibles, también a los independentistas: "Los independentistas son muy hostiles al papel que le tocó jugar a De los Cobos, y dicen que sus declaraciones en los juicios del 'procés' han sido tendenciosas o sesgadas". "Una persona que llevaba tanto tiempo en el cuerpo y ha lidiado con muchos problemas, merece un respeto y no decir que ahora, por haber sido sustituido, toda su trayectoria es puesta en cuestión", ha señalado.

11.11. EH Bildu dice que el pacto con PSOE y UP sobre la reforma laboral "no es simbólico" y ahora el Gobierno debe implementarlo. La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco y candidata a lehendakari, Maddalen Iriarte, asegura además que el acuerdo es "bueno" para los vascos, y ha calificado de "graves" las consideraciones realizadas sobre él por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, "en una reunión oficial" como la videoconferencia de presidentes autonómicos del pasado domingo, en la que dijo que este pacto era "desconcertante". Iriarte ha subrayado "en este país, se han hecho huelgas generales para pedir la derogación" de la reforma laboral, que supondría "recuperar derechos" que se perdieron en 2012. Por ello, considera que el pacto es "un escudo socioeconómico para que la mayoría de la gente, de los trabajadores, para que estén protegidos y tengan certezas". Según ha apuntado, este acuerdo está firmado "y ahora le toca al Gobierno español implementarlo". "Nosotros siempre cumplimos los acuerdos y esperamos que el Gobierno también lo haga", ha manifestado.

10.30. Francia prohíbe el uso de la hidroxicloroquina para tratar la covid-19. El Gobierno francés ha derogado el decreto que autorizaba el uso de la hidroxicloroquina para tratar pacientes infectados con el nuevo coronavirus, después de la publicación de un estudio que avisa de los posibles efectos adversos de este fármaco, derivado de un medicamento contra la malaria. Según el estudio, publicado por la revista científica The Lancet y elaborado tras analizar a unas 96.000 personas, este tratamiento utilizado hasta ahora contra la malaria está relacionado con un mayor riesgo de muerte y enfermedades cardiacas, lo que desaconsejaría su uso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el lunes la suspensión de los ensayos clínicos y, en Francia, el Gobierno ha decidido hacerse eco de las dudas que ya habían expresado el Consejo Superior de Salud Pública y la Agencia del Medicamento. De esta forma, el Ejecutivo galo ha publicado en el boletín oficial la anulación del decreto que autorizaba desde finales de marzo el tratamiento.

10.15. ERC alerta del peligro de dar aire a la derecha y Sánchez reivindica sus políticas progresistas. ERC ha alertado este miércoles al Gobierno del peligro que, a su juicio, representa "dar aire a la derecha", como considera que ha hecho el Ejecutivo pactando con Ciudadanos las últimas prórrogas del estado de alarma en lugar de comprometerse con los republicanos. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este aparente cambio de socios. Sánchez le ha contestado reafirmando su compromiso de reactivar la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán pactada con ERC en la investidura y reivindicando la respuesta "progresista" que su Gobierno está dando a la crisis provocada por el coronavirus, muy diferente, ha dicho, de la que dio el PP en la última crisis financiera.

10.00. Casado carga contra Sánchez y pide el cese de Marlaska: "Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil". El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente este miércoles contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, asegurando que "desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil". "El que sobra en esta farsa, ya convertida en tragedia no es un coronel, el que sobra es su ministro", ha proclamado, pidiendo así la destitución del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Casado ha echado en cara a Sánchez que pretenda "tapar" ese cese de Pérez de los Cobos con un aumento salarial a la Guardia Civil que "negó" el Gobierno. "Pero llegaremos hasta el final y no conseguirán amordazar al pueblo español ni en los medios, ni en las redes, ni en la calle ni en los tribunales", ha enfatizado. En su réplica, el presidente del Gobierno ha recriminado al presidente de los 'populares' que se oponga a "cualquier cosa" que haga el Gobierno y que ahora les critique "por haber destituido a un Guardia Civil". Además, ha afirmado que en estas diez semanas de la pandemia Casado solo se ha dedicado a "posar". "Usted concursa y compite con la señora Ayuso en posados", ha enfatizado, para animarle después a reflexionar por situarse "al ladito de la ultraderecha" y "empezar a parecer lo mismo" que Vox. A su entender, ése es un "problema para la democracia española".

Pablo Casado: "Le exigimos responsabilidades por sabotear la independencia judicial en la investigación de presuntos delitos el 8M".



Sr. Sánchez, el que sobra en esta farsa convertida en tragedia no es un Coronel. Es su ministro.#SesiónDeControl pic.twitter.com/ggQOhVk6vx — Partido Popular (@populares) May 27, 2020

09.50. Lagarde anticipa que el PIB de la eurozona caerá entre un 8% y un 12% en 2020. La economía de la eurozona sufrirá en 2020 una contracción de entre el 8% y el 12%, según ha indicado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que ha empeorado así el rango de la recesión prevista para la región como consecuencia de la pandemia de Covid-19 al descartar el escenario menos negativo planteado hace un mes por la entidad, que estimaba una caída del PIB del 5%. "Creo que el escenario suave, con una caída del PIB del 5% en 2020 ya está anticuado", ha señalado Lagarde durante una rueda de prensa en la que ha anticipado que "probablemente la economía de la eurozona se situará entre los escenarios medio y severo planteados por el BCE", que apuntan a una contracción del 8% y el 12%. El BCE dará a conocer sus nuevas proyecciones macroeconómicas para la eurozona el próximo 4 de junio, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la institución. Según las últimas previsiones de la entidad, la recuperación de la actividad de la zona euro oscilaría entre el 4% y el 6% en 2021, según los distintos escenarios planteados por el banco central. El BCE anticipa una recuperación del PIB de la eurozona de entre el 4% y el 6% en 2021.

09.45. La pandemia supera los 350.000 muertos con más de 5,59 millones de casos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 350.000 víctimas mortales y más de 5,59 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos registrando la cifra más baja de contagios diarios desde finales de marzo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este miércoles, el balance global del coronavirus asciende a 5,59 millones de casos y 350.531 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 2,28 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 384.902 personas curadas, seguido por Alemania, con 161.967 pacientes salvados, y por Brasil, con 158.593. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la pandemia y, por segundo día consecutivo, se queda por debajo de los 20.000 contagios diarios, con un total de 18.600 casos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 27 de marzo, lo que eleva el total a 1,68 millones de personas contagiadas y 98.929 víctimas mortales.

09.30. Corea del Sur registra el mayor aumento de casos en casi dos meses con dos grandes focos de contagio. Corea del Sur ha registrado este miércoles el mayor aumento en casos nuevos del coronavirus en casi dos meses ante el incremento de contagios relacionados con los bares y clubes de un barrio de la capital, Seúl, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 269. En el último día, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, se han contabilizado 40 contagios, 37 de ellos locales, lo que sitúa el total de casos por la pandemia en 11.265. Este aumento, según destaca la agencia de noticias Yonhap, es el mayor en 49 días. El país estuvo cerca de controlar por completo la pandemia gracias a su campaña masiva de pruebas y un distanciamiento social estricto, lo que permitió rebajar los casos diarios a tan solo dos hace tres semanas. Sin embargo, las nuevas infecciones grupales vinculadas a Itaewon, un popular barrio de vida nocturna en Seúl, revirtieron esta situación.

09.15. La firma de hipotecas sobre viviendas se desploma un 14,6% en marzo, hasta su menor cifra en 4 años. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 26.382 el pasado mes de marzo, cifra que supone un 14,6% menos que en igual mes de 2019 y que es la más baja en un mes de marzo desde 2016, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística, que recuerda que los datos proceden de escrituras públicas realizadas anteriormente. Con el retroceso interanual experimentado en marzo, en el que la crisis sanitaria provocó la declaración del estado de alarma, la firma de hipotecas sobre viviendas regresó a tasas interanuales negativas después de tres meses consecutivos de ascensos.

09.00. El Gobierno elimina las franjas horarias para la salida de los niños y la práctica del deporte en Fase 2. El Gobierno ha eliminado las franjas horarias para la salida de los niños a la calle y para la práctica del deporte para aquellos territorios que hayan avanzado a la Fase 2 del proceso de desescalada. Así lo recoge una orden publicada este mismo miércoles en el BOE, que tiene efectos inmediatos, y que permitirá salir a la calle para las citadas actividades fuera de los horarios que el Ejecutivo estableció el pasado 25 de abril. Para la práctica de deporte individual y paseos, los ciudadanos tenían reservadas dos franjas horarias: de 06.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00. Por otro lado, las salidas de los menores de 14 años quedaban restringidas a la franja de 12.00 a 19.00 horas. Asimismo, en la orden recogida en el BOE también se eliminan las limitaciones en el número de veces que se pueden realizar estas actividades diariamente. Por el momento, la Fase 2 está vigente en Asturias, seis provincias de Andalucía, Aragón, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Cantabria, dos provincias de Castilla-La Mancha, tres territorios de Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia --a excepción del municipio de Totana-- País Vasco, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Cada vez que cambias los besos por originales saludos, guardas la distancia de 2 metros y usas la mascarilla haces que lleguemos antes. Ahora todos estos gestos son más importantes que nunca. #SalimosMásFuertes gracias al esfuerzo de toda la ciudadanía. Esa es nuestra fuerza. pic.twitter.com/NXI94Ku1ih — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 25, 2020

08.45. Alemania registra 362 casos y 47 muertos por coronavirus y deja el balance en más de 179.000 contagiados. Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 362 contagios y 47 víctimas mortales por coronavirus, frente a los 432 positivos y los 45 muertos del día anterior, lo que eleva a más de 179.000 personas contagiadas y más de 8.300 víctimas mortales el balance por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan, según los datos del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el cómputo se eleva a 179.364 casos y 8.349 víctimas mortales. Por estados, Baviera, con 46.458 contagiados y 2.404 fallecidos, sigue siendo el más afectado, seguido de Renania del Norte-Westfalia (37.541 positivos y 1.577 muertos) y Baden-Wurtemberg (34.500 contagios y 1.724 fallecidos). Berlín, la capital, registra 6.673 casos y 193 fallecidos.

08.30. España inicia este miércoles el luto oficial más largo de la democracia. España ha entrado este miércoles en el periodo de luto oficial más largo de la historia del país como homenaje a las más de 26.000 víctimas mortales que el coronavirus. Las banderas, que ondearán a media asta, lucirán un crespón en la moharra del mástil en el interior hasta el próximo 6 de junio. "Porque es bueno que la sociedad que trabaja junta por el bien común pueda manifestar también junta su dolor, porque es digno consolidar los vínculos sociales con un duelo colectivo y unitario en recuerdo de todas las víctimas provocadas por la violencia, el terror, las catástrofes o la enfermedad", reza la orden firmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicada este miércoles en el BOE. En la misma, el jefe del Ejecutivo asegura que es "justo homenajear a los compatriotas que han sacrificado sus vidas en el cumplimiento del deber ante una amenaza insólita contra la salud y el bienestar de la nación". "Porque es necesario expresar el respeto a las generaciones mayores que, después de trabajar durante años difíciles por nuestro progreso, se han visto especialmente afectadas por la pandemia, y porque es proporcionado expresar el convencimiento de que la valoración de los cuidados en las decisiones públicas es la apuesta más fecunda por el futuro", continúa el real decreto.

08.00. El BEI aprueba la estructura del fondo de 25.000 millones para movilizar 200.000 millones. El Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha dado luz verde este martes a la estructura y el enfoque empresarial del fondo de 25.000 millones de euros destinado a movilizar inversiones de 200.000 millones de euros para paliar las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia del covid-19. El fondo, que centrará sus inversiones y préstamos en pequeñas y medianas empresas y se conformará como un "escudo protector" para las firmas europeas que tengan problemas de liquidez, fue aprobado por el Consejo Europeo el 23 de abril como parte del conjunto de medidas de respuesta de la UE a la pandemia covid-19. Este plan, que formaba parte del paquete de 540.000 millones de euros que aprobaron a mediados de abril los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo), permitirá al BEI incrementar su apoyo a las empresas europeas, en su mayoría pequeñas y medianas, aportando hasta 200.000 millones de euros de financiación adicional. Se trata de una "respuesta oportuna y específica" a las necesidades "más urgentes" de las "cientos de miles de pequeñas y medianas empresas europeas" que "están luchando por su supervivencia" y que complementa los "esfuerzos" realizados por los distintos gobiernos a nivel nacional, según ha explicado el Presidente del BEI, Werner Hoyer.