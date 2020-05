Álvarez de Toledo revienta la estrategia de Casado de cercar a Marlaska al llamar "terrorista" al padre de Iglesias

Publicada el 28/05/2020 a las 06:00

En su estrategia de confrontación total con el Ejecutivo central, el Partido Popular de Pablo Casado había concebido la sesión de control al Gobierno de este miércoles como un foro en el que poner contra las cuerdas al Ministro del Interior por el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en el marco de la investigaciones por las marchas del 8M. Un día antes, el martes, tras escuchar la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los conservadores emitieron un comunicado pidiendo su cese a Pedro Sánchez. Además, hicieron varios cambios en las preguntas destinadas al Gobierno en el Pleno para poner toda la presión sobre el ministro. Pero para cuando llegó la hora de los telediarios la estrategia había estallado por los aires. Y para buscar a su máximo responsable no hay que ir a los bancos de los partidos rivales al PP. Quien desvió el foco fue la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo con un durísimo enfrentamiento con Pablo Iglesias.

Ya habían terminado las preguntas de control. Y en el contexto de una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 para que este explicase "cómo van a influir en la acción de Gobierno los acuerdos políticos con el nacionalismo radical", Álvarez de Toledo espetó a Pablo Iglesias que es "el hijo de un terrorista".

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, pidió a la portavoz del PP que retirara su afirmación para que no figurara en el diario de sesiones, pero la protagonista de las palabras se negó, argumentando que el padre de vicepresidente fue militante del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Finalmente, la presidenta de la Cámara retiró esas palabras en medio de protestas de los diputados del PP presentes en el hemiciclo.

La dirigente conservadora se había mostrado molesta porque Iglesias se refiriese a ella como "señora marquesa", aludiendo al título nobiliario que ostenta. E Iglesias cogió el guante advirtiendo a la "señora marquesa" de que ni llamando terrorista a su padre iba a conseguir provocarle.

"Embajador de ETA y Batasuna"

Si la sesión de control al Ejecutivo ya había sido dura, más lo fue el cruce de acusaciones que inauguró la portavoz del PP. Sirvan estos como ejemplos de algunos de los calificativos que dedicó al vicepresidente: "embajador de ETA y Batasuna en el Gobierno", "burro de Troya de la democracia", "discípulo de los ayatolás de Irán", "prohijado de Chávez y Maduro" o "prima de riesgo española".

"Mucho más digno ser burro de Troya que ser marquesa", respondería Iglesias, que dejó la puerta abierta, además, a que su padre tome medidas legales contra lo dicho por la portavoz del PP en sede parlamentaria.

"No sabe jugar en equipo"

Dirigentes del PP consultados por infoLibre consideran que Álvarez de Toledo erró con su tono en un día en el que el protagonismo de la jornada tenía que haber correspondido al presidente, Pablo Casado, que había preguntado al Sánchez, y al secretario general, Teodoro García Egea, que había tenido su correspondiente intercambio como Iglesias.

"No sabe jugar en equipo", valora un veterano dirigente con amplia experiencia parlamentaria. La misma fuente subraya que el resumen final del día es que ella consigue "protagonismo" por encima de Casado y del número dos del partido y, "lo que es peor, por encima del asunto de que el partido quiere que se hable, que en este caso es todo lo que afecta al ministro Grande-Marlaska".

La bronca política protagonizada por la portavoz del PP en el Congreso coincide en un momento en el que son fuertes los rumores sobre el distanciamiento entre Álvarez de Toledo y la cúpula del partido. Este martes fue el cuarto consecutivo en el que la portavoz conservadora no ofreció rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. En el partido intentan restar importancia a estas ausencias apuntando a que las comparecencias se estudian en función de la actualidad del día y de la estrategia del partido. Pero llueve sobre mojado porque no es la primera vez que hay tensiones.

García Egea evita pronunciarse

Hasta el momento, la dirección nacional del PP no ha querido entrar en el bronco debate protagonizado por su portavoz parlamentaria. Ya por la tarde, García Egea fue entrevistado en Cuatro. El secretario general pudo escuchar parte de las intervenciones y se le comentó que Iglesias había "invitado a que su padre emprenda acciones legales contra Cayetana Álvarez de Toledo. "Yo creo que en este momento, más allá de los rifirrafes en el Congreso, me preocupa que hay muchos españoles que no están cobrando el ERTE, muchos españoles que se sienten abandonados por este Gobierno y es normal que esa crispación y ese enfado de la gente en la calle se traslade al hemiciclo", respondió el número dos del PP sin entrar al fondo de la cuestión.

Una cuestión de confianza a deshora

La última vez que la portavoz parlamentaria del PP enfadó a sectores del partido, en esta ocasión a dirigentes muy próximos a Pablo Casado, fue a finales de abril. Lo hizo al apostar, en una entrevista concedida al diario Abc, por que Pedro Sánchez se sometiese a una cuestión de confianza. Los dirigentes de la formación conservadora consultados por infoLibre por aquellas fechas, coincidieron en que la estrategia en materia de pactos y para hacer frente a la crisis del covid-19 debía marcarla el presidente del partido sobre todo en cuestiones de tanto calado como la de poner sobre la mesa una cuestión de confianza. "Una vez más, la portavoz va por libre. Es un error", consideraba una de las fuentes consultadas.

Lo que más chocó aquel 20 de abril a las fuentes consultadas por este diario es el momento en el que Álvarez de Toledo lanzaba este mensaje, a horas de que Casado se reuniese con Sánchez para negociar la fórmula adecuada para poner en marcha unos pactos para la reconstrucción en el marco de la crisis del covid-19.

"Elige los momentos menos oportunos, los que peor vienen al partido", resume un líder territorial en conversación telefónica con este diario. Si en abril decidió irrumpir en el debate político con el asunto de la cuestión de confianza. Ahora, un mes después ha sido ella y no sus superiores en el partido los que se han llevado los titulares de una jornada parlamentaria que el PP había diseñado para poner contra las cuerdas al ministro del Interior.

Un fichaje arriesgado

La llegada de Cayetana Álvarez de Toledo a la portavocía parlamentaria del PP contó con la oposición de destacados dirigentes del partido, que consideraban que su perfil chocaba frontalmente con el "giro al centro" que el partido necesitaba para recuperar a los votantes desencantados.

El pasado febrero se metía de lleno en la crisis del PP vasco poniendo en duda la continuidad de Alfonso Alonso como cabeza de lista, algo que finalmente culminó con la destitución del exministro de Sanidad. Pese a la mala relación entre Génova y Alonso, en el entorno de Casado no sentó bien que Álvarez de Toledo se sumase a la polémica.

En marzo, se quedó sola en sus ataques a laSexta acusando a la cadena de hacer "negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia". Y ahora todo el PP reniega de las marchas del 8M, pero Álvarez de Toledo se desmarcó de una convocatoria a la que otras dirigentes del PP acudieron, aunque con un manifiesto propio.

