El padre de Iglesias, una obsesión de la derecha que puede costar muy cara: Hermann Tertsch fue condenado por vincularle a un asesinato en 1973

Publicada el 27/05/2020 a las 16:00 Actualizada el 27/05/2020 a las 21:32

“Usted es el hijo de un terrorista”. El Congreso de los Diputados ha sido testigo este miércoles de un fuerte enfrentamiento entre la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Este se había referido previamente a Álvarez de Toledo como "marquesa" durante su intervención en una interpelación urgente al vicepresidente de Derechos Sociales sobre “sus acuerdos con el nacionalismo radical”. "Ha hecho referencia a mi título. Como usted bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez: usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político", ha espetado Álvarez de Toledo.

Ante la grave acusación, Iglesias ha asegurado que “si piensa usted que llamando terrorista a mi padre va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca”. “Usted acaba de cometer un delito aquí, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de por llamar terrorista a alguien y que le salga gratis. Por lo tanto invitaré a mi padre a que ejerza las acciones oportunas”, ha zanjado.

Momentos después, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha invitado a la portavoz a retirar del diario de sesiones la expresión, a lo que Álvarez de Toledo se ha reafirmado en sus palabras. “Su padre, como bien reconoce Iglesias en este artículo, su padre era militante del FRAP”. Finalmente Batet ha anunciado que la expresión se retirará del diario, ante la estupefacción de la diputada conservadora : ¿Cómo? No, ¿por qué?”, ha exclamado.

Álvarez de Toledo, lejos de retirar sus palabras, ha reincidido en las acusaciones a través de un mensaje en Twitter, donde ha colgado una captura del artículo al que se refería. “¿Cómo se llama al que milita en una organización terrorista? ¿Marqués?”, argumenta en el mensaje.

¿Cómo se llama al que milita en una organización terrorista? ¿Marqués? https://t.co/E3TUzI1wEJ pic.twitter.com/jv4nUzY69A — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 27, 2020

La obsesión de la derecha por la familia de Iglesias viene de lejos y de ella han dado cuenta los tribunales. El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch fue condenado en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Zamora a indemnizar con 15.000 euros al padre del vicepresidente, Francisco Javier Iglesias, tras acusarle de participar en el asesinato de un policía en 1973. "Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutiérrez asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Cómo llegó la amnistía nunca fue acusado nadie", acusaba el periodista en un tuit el pasado 5 de marzo de 2018. El juzgado determinó que las declaraciones constituían un delito de "intromisión ilegítima y vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen", por el que le condenaron a una indemnización de 15.000 euros con imposición de costas, así como la publicación de la sentencia y la eliminación del mensaje en la red social.

Sin embargo esta no fue la primera condena a la que se enfrentó Tertsch por vulnerar el derecho al honor a la familia de Iglesias. El periodista llamó al abuelo del vicepresidente, Manuel Iglesias Ramírez, "miliciano criminal de crímenes atroces" en un artículo publicado en Abc el 17 de febrero de 2016 y en su cuenta de Twitter. Artículo en el que aseguraba que "fue condenado a muerte por participar en sacas, es decir, en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia". La Audiencia Provincial de Zamora sentenció en 2018 que el abuelo de Iglesias fue condenado por rebelión militar y no por asesinato, como defendía el eurodiputado, y estimó que el artículo faltó a la verdad. La sentencia concluía que las acusaciones suponían una intromisión ilegítima en el honor del difunto, así como de sus familiares y, en particular, el de su hijo Francisco Javier Iglesias Peláez, y establecía una indemnización de 12.000 euros por daños y perjuicios, "más los intereses legales y procesales que correspondan".

Aquí puedes consultar la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, por la que condena a Hermann Tertsch a indemnizar con 15.000 euros a Francisco Javier Iglesias: