Vía libre al 'populismo serológico': Madrid autoriza test masivos por "salud pública" a pesar del rechazo de los epidemiólogos

Publicada el 01/06/2020 a las 06:00

Torrejón de Ardoz comenzó este viernes a hacer test serológicos a toda su población. Estas pruebas miden si una persona, en teoría, ha pasado el covid-19, a partir de la cantidad de anticuerpos contra el virus que alberga en su cuerpo. Lo hace con el rechazo expreso del Ministerio de Sanidad, que ha amenazado con sanciones, y con la autorización de la Comunidad de Madrid, que en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) da vía libre a este tipo de medidas. Pinto, Ciempozuelos y otros municipios de la región madrileña habían exigido regular al Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso el supuesto "derecho" de sus poblaciones a hacerse los test. Epidemiólogos y expertos en Salud Pública insisten una y otra vez: ese "derecho" no es tal. Los test masivos no son ni útiles, ni convenientes, ni baratos. Ni los PCR ni los serológicos, la opción escogida por Torrejón de Ardoz. El Ejecutivo autonómico ha dado su visto bueno argumentando razones de "salud pública" y establece unos objetivos obligatorios distintos a los que abandera el Ayuntamiento del municipio, gobernado por el PP.



"Las autoridades sanitarias deben adoptar medidas que garanticen la obtención de la información necesaria para la vigilancia, análisis y control epidemiológico de la enfermedad, con el fin de adoptar medidas de control individual y colectivo", arranca la nota publicada en el BOCM. Explica que las "encuestas de seroprevalencia" son un instrumento "en el marco de la vigilancia epidemiológica" que "ofrecen información sobre la proporción de una población, que posee anticuerpos frente a un virus, o generados con vacunas o después de una infección". El propio texto indica que el objetivo debe ser conocer el estado de una población determinada frente al virus, para poder tomar decisiones políticas y sanitarias al respecto. Así, establece que la Dirección General de Salud Pública debe autorizar las solicitudes de los distintos municipios, y que decidirá teniendo en cuenta "criterios sanitarios aplicables, las prioridades de salud pública y la necesaria coordinación en el marco de la estrategia de vigilancia seroepidemiológica del SARS-CoV-2".



Los expertos en Salud Pública consultados por infoLibre no creen que haya que hacer test a toda una población, pero la Comunidad de Madrid ha dado su ok a Torrejón de Ardoz teniendo en cuenta "las prioridades de salud pública". El rechazo se explica por varios motivos. Efectivamente, la encuesta serológica, como explica la orden del Ejecutivo regional, puede servir para conocer el estado general de una población y qué porcentaje, a grandes rasgos, ha pasado ya el covid-19. Pero para hacerlo no es necesario testear a toda la población: con una muestra representativa basta. Así se hizo la encuesta nacional de la cual se conocieron los resultados hace unas semanas, impulsada por el Ministerio de Sanidad.



El objetivo de Torrejón de Ardoz, según ha explicado el alcalde, no parece que sea el conocimiento de las autoridades sanitarias del avance del virus en el municipio, sino dar "seguridad" a los torrejoneros. "He tomado la decisión de hacer test gratuitos a todos los vecinos de Torrejón de Ardoz atendiendo la demanda que muchos de ellos me han hecho para mejorar su seguridad sanitaria", aseguró el regidor, Ignacio Vázquez. Sin embargo, los test serológicos no son lo suficientemente fiables, al menos por el momento, para garantizar esa seguridad: puede incluso provocar el efecto contrario, dar una sensación de falsa seguridad, explican los expertos. Pueden darse tanto falsos positivos (que el test diga que has pasado el covid-19 pero no lo has pasado) como falsos negativos: que el test niegue el paso del coronavirus por el cuerpo pero que el testeado sí que haya enfermado, pero no ha producido los anticuerpos suficientes para la detección.



El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz facilitará no solo los resultados del test a la población, sino que emitirá certificados con los resultados para su uso ante las empresas. Poner en el CV que has pasado el covid-19 es, a juicio del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "inmoral" y una posible fuente de discriminación sanitaria. También indica que el Consistorio no busca solo conocer en líneas generales el estado inmunológico de la población, para lo que habilita Sanidad de la Comunidad de Madrid y para lo que no harían falta tantos test, sino también ofrecer al ciudadano una información que podría no ser fiable. El alcalde de Pinto, Diego Ortiz, también ha dejado claras sus intenciones: "Nuestros vecinos y vecinas tienen el mismo derecho que la ciudadanía de Torrejón de Ardoz, no son ciudadanos de segunda y es más que comprensible la preocupación que nos trasladan sobre su estado de salud", alegó en una carta remitida al consejero madrileño Enrique Ruiz.



No solo la fiabilidad de los test serológicos no es la suficiente, sino que la ciencia aún no maneja certezas sobre cuánto dura la inmunidad al coronavirus si se ha pasado la enfermedad. "Constantemente están apareciendo publicaciones en revistas científicas y debemos extrapolar patrones posibles de lo que pasaría. No estamos seguros de la creación de esta inmunidad y solo lo estaremos a medida que la experimentemos", asegura para este artículo el catedrático en Salud Pública Joan Villalbí. Una de las voces más autorizadas en inmunidad y coronavirus es el jefe médico del hospital Schwabing de Múnich (Alemania) Clemens Wendtner, que lleva estudiando a enfermos de covid-19 desde enero. Ha declarado, en una entrevista para El País, que en algunos curados se detecta un descenso de anticuerpos conforme pasan las semanas que no solo haría posible la reinfección, también el descubrimiento de una vacuna. Así expresa Sanidad, en un documento sobre el protocolo para hacer test en empresas, sus dudas sobre la inmunidad: "Además de los falsos positivos que pueden aparecer en su práctica, se ha debatido también si podrían predecir que una persona sea inmune a la reinfección con el virus. No hay evidencia hasta la fecha para apoyar esto".



El mismo documento de Sanidad explica que "la OMS, en base en la evidencia actual" recomienda solo el test serológico "en entornos de investigación e indica que no deben usarse en ningún otro entorno, incluso para la toma de decisiones clínicas, hasta que esté disponible la evidencia que respalde el uso para indicaciones específicas". No solo no son fiables, sino que existe una creencia de que una vez pasado el covid-19 ya eres invulnerable, y aún no se cuenta con las pruebas científicas suficientes como para afirmarlo sin miedo al error. Por lo tanto, los torrejoneros que den positivo en la prueba podrían confiarse. "Usar los test para hacer uso político es erróneo. La salud pública no consiste en eso. El resultado no cambia la actitud a seguir pues las medidas para minimizar el riesgo de rebrote no van a cambiar. Habrá falsos positivos y falsos negativos", resume el intensivista del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (Madrid) Alberto García Salido.



Si los test masivos se hacen "de manera no fundamentada, no se indican cuáles son los objetivos y para qué se hacen... ¿para qué quieren conocer quién ha pasado la infección o no? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las decisiones?", se preguntaba aquí el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, Ildefonso Hernández. Por lo pronto, Torrejón de Ardoz va a hacerlos con la autorización de una Comunidad de Madrid que en la orden en que lo permite explica que los test serológicos valen para el estudio, no para decirle a un ciudadano si ha pasado el covid-19 o no.

Si estás leyendo este artículo es gracias a las socias y socios de info Libre