11.00. La pandemia de coronavirus supera los 375.000 muertos con 6,2 millones de casos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 375.000 víctimas mortales y más de 6,2 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 10.00 horas de este martes, el balance global del coronavirus asciende a 6,2 millones de casos y 375.711 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 2,69 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 458.231 personas curadas, seguido por Brasil, con 211.080 pacientes salvados, y por Rusia, con 175.514. 10.48. Madrid exige al Gobierno que remita la documentación técnica que sustenta el rechazo a flexibilizar la Fase 1. La Comunidad de Madrid ha reclamado al Ministerio de Sanidad que le remita la documentación e informes en los que ha sustentado su negativa a autorizar medidas de flexibilidad de la Fase 1 solicitadas, como la apertura de centros comerciales con aforo limitado, la supresión de franjas horarias de paseo o la vuelta a clase de alumnos de 2º de Bachillerato para preparar la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU). Así lo traslada el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una misiva dirigida al propio Illa donde lamenta el rechazo a estas propuestas "sin ningún criterio técnico sanitario que acredite motivadamente la improcedencia de las flexibilizaciones solicitadas por la Comunidad de Madrid, pese a la evolución de los datos epidemiológicos que se constatan en las últimas semanas".

10.05. El PNV solicitará "aclaraciones" a Sánchez por su acuerdo "confuso" con Cs y espera que no "contradiga" lo pactado con ellos. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, solicitará "aclaración" al Gobierno de Pedro Sánchez por su acuerdo con Ciudadanos para que esta formación apoye la prórroga del estado de alarma porque parece "confuso". En este sentido, ha apuntado que, "depende de cómo se lea", parece que se vuelve "a la situación previa en la que hay mando único para todo otra vez". En este sentido, espera que este pacto no "sea contradictorio" con lo pactado con ellos y con ERC, que lleve a una situación de "confusión total". En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, Ortuzar ha confiado en que el acuerdo con Cs respete el acuerdo con los jeltzales, que sea "la última prórroga". "Espero que no haya lío, pero necesitamos una aclaración porque los términos de ese acuerdo son bastante confusos, no sabemos, en realidad, en qué va a parar todo esto, y no sería normal que el acuerdo con Ciudadanos contradijera lo que ha pactado con nosotros", ha indicado Ortuzar.

10.00. Elorza ve "imposible, ahora mismo", un acuerdo PSE-EH Bildu-Podemos tras las elecciones vascas. El diputado del PSOE Odón Elorza ve "imposible, ahora mismo", un acuerdo entre el PSE-EE, EH Bildu y Podemos de cara a conformar un Gobierno vasco tripartito y ha recordado que la formación soberanista todavía debe condenar los ataques a sedes de partidos políticos y los actos cometidos por ETA en el pasado. En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Elorza ha considerado que "no se dan las condiciones para poder plantear seriamente un tripartito de izquierdas en Euskadi", en el que estén integrados el PSE-EE y EH Bildu. "No lo veo. Creo que es requiere que se dan determinadas circunstancias, determinadas expresiones y manifiestos políticos en el caso de Bildu, que no acaba de formular, como son determinadas condenas que todos sabemos", ha insistido.

09.45. Garzón propone a Ciudadanos sentarse a negociar unos Presupuestos y asegura que hay "mucho margen de entendimiento". El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha propuesto este martes a Ciudadanos sentarse a negociar unos Presupuestos Generales del Estado y ha asegurado que "hay mucho más margen de entendimiento" con la formación naranja "del que da a entender la crispación actual". "Tengo muchas diferencias con la gente de Ciudadanos, pero cuando podemos tratar elementos fundamentales como cambiar nuestro país eso no se hace de la noche a la mañana, requiere la colaboración de personas", ha sostenido Garzón en una entrevista en la Cadena SER.

09.30. La OMS advierte de que América Latina se ha convertido en la "zona roja" de transmisión del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este lunes de que América Latina se ha convertido en la "zona roja" de transmisión del coronavirus, al tiempo que ha avisado de que la situación en estos países "está lejos de ser estable". Según ha informado el director de Emergencias Médicas de la OMS, Michael Ryan, en las pasadas 24 horas, cinco de los diez países que más cantidad de casos del coronavirus han reportado se ubican en las Américas. En América Latina, los países con la mayor cantidad de incrementos en casos son Brasil, Colombia, Chile, Perú, México, Haití, Argentina y Bolivia. "Estamos viendo que, aunque los números no son exponenciales en algunos de estos países, hay un aumento progresivo diariamente", ha explicado Ryan.

09.10. La Seguridad Social gana 187.814 afiliados en mayo, su mayor alza en este mes desde 2015. La Seguridad Social cerró el mes de mayo con un aumento de 187.814 afiliados (+1%), su mayor alza en un mes de mayo desde 2015, lo que situó el número total de ocupados en 18.584.176, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes. Este es el dato con el cerró el sistema a último día de mes y el que mejor refleja el impacto de la pandemia del coronavirus en la afiliación. Este avance contrasta con las caídas que se registraron en marzo y abril, cuando la ocupación cayó en 834.000 y 49.074 personas, respectivamente.

09.05. El paro sube en mayo en 26.573 personas, su mayor alza en este mes de la historia, por el covid-19. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 26.573 desempleados en mayo (+0,69%), su mayor repunte en un mes de mayo de toda la serie histórica, debido a la crisis originada por el coronavirus, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes. No obstante, el incremento de mayo ha sido diez veces menor que el registrado en abril y once veces más bajo que el de marzo, meses en los que la crisis sanitaria llevó a un repunte del desempleo de 282.891 y 302.265 parados, respectivamente. Trabajo ha destacado además que el ritmo mensual de crecimiento del desempleo se ha reducido desde el 8% de abril al 0,69% en mayo.

09.00. El Gobierno se compromete a cumplir seis medidas de Cs a cambio de su voto favorable en la prórroga del estado de alarma. Ciudadanos y el Gobierno de España han alcanzado un acuerdo por el que el Gobierno se compromete a llevar a cabo las siguientes medidas a cambio del voto favorable de Ciudadanos en la sexta y última prórroga del estado de alarma:



1) Las medidas contenidas en el decreto que regula la última prórroga del estado de alarma para dar respuesta a la emergencia sanitaria serán idénticas para toda España, garantizando la igualdad de los españoles en la recta final del confinamiento, sin perjuicio de la progresión sanitaria de cada territorio.



2) Antes del 15 de junio, el Gobierno presentará un real decreto-ley que regulará, teniendo en cuenta las aportaciones de Cs, la salida del estado de alarma para los territorios que la alcancen. Además, el Gobierno analizará las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma que permita a España protegerse ante eventuales rebrotes sin necesidad de recurrir de nuevo al estado de alarma.



3) Plan de Reactivación del Sector Turístico. Antes del 15 de junio, el Gobierno aprobará un plan de ayudas para el Turismo y sus actividades asociadas como restauración, hostelería o actividades turísticas. El plan incluirá, como punto de partida, varias medidas para fomentar el turismo nacional y constará de 2.500 millones de euros de líneas de avales ICO para garantizar la liquidez del sector y de 151 millones de euros en inversión en la transformación y digitalización del sector que incluirá el refuerzo de destinos inteligentes y sostenibles, así como programas de formación para empresas, negocios y trabajadores del sector, que es uno de los motores económicos de nuestro país y cuyo reconocimiento pone de manifiesto este acuerdo.



4) El Gobierno se compromete a contar con todas las comunidades autónomas en pie de igualdad en el marco en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para analizar el marco jurídico necesario para garantizar una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia. Además, el Ejecutivo tomará en consideración las aportaciones de Cs.



5) El Gobierno se compromete a permitir a los contribuyentes y a sus representantes a relacionarse con la Agencia Tributaria a través de sistemas digitales como la videoconferencia.



6) Con este acuerdo, Ciudadanos y el Gobierno de España ratifican su coincidencia en manifestar que es necesaria una última prórroga de 15 días del estado de alarma.