Publicada el 02/06/2020 a las 12:35 Actualizada el 02/06/2020 a las 13:47

El PP ha exigido este martes la dimisión o el cese inmediato del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras difundirse una nota reservada que revela que destituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos por no filtrarle investigaciones sobre el 8 de marzo. Según ha recalcado, el ministro "mintió" en el Parlamento porque esa destitución fue por "motivos políticos" y, por lo tanto, no puede seguir "ni un minuto más" en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"El ministro Marlaska mintió en sede parlamentaria y en rueda de prensa. Debe dimitir de inmediato", ha afirmado rotundo el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press. Así se ha pronunciado ante la nota "reservada" que ha publicado 'El Confidencial' y que señala que el cese de Pérez de los Cobos fue por negarse a filtrar a Interior las diligencias judiciales sobre el 8M. La directora general del cuerpo, María Gámez, reconoció por escrito que el mando fue relevado por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

A raíz de esa información publicada por el diario digital, Interior ha admitido que el cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se produjo por haber incumplido el procedimiento de comunicación de actuaciones, aunque puntualiza que esa comunicación debía ser "a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas".

Marlaska cesó a Pérez de los Cobos por motivos políticos, y lo ocultó a los españoles. No debe seguir ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior.



El PP ha exigido esa dimisión de Marlaska también en su cuenta oficial de Twitter, asegurando que esa información publicada hoy desvela que Marlaska "cesó a Pérez de los Cobos por motivos políticos y lo ocultó a los españoles". "No debe seguir ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior. O dimite, o Pedro Sánchez debe cesarle de inmediato", afirma el partido que dirige Pablo Casado.

El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, también ha vuelto a pedir la dimisión del ministro del Interior. "Esta información prueba que Marlaska ha mentido a los españoles y efectivamente el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por negarse a cumplir una orden ilegal. Es inadmisible. El ministro del Interior no puede continuar ni un minuto más en su puesto. Marlaska, dimisión", ha escrito Bal en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Marcarena Olona, portavoz de Vox en el Congreso, ha asegurado en la misma red social que el titular de Interior, al que califica de "indigno", "caerá por sus subordinados". "Nunca hagas una pregunta cuya respuesta no sepas de antemano. Ahora ya sabéis todos porque no me contestó el indigno Ministro Marlaska", ha manifestado en su publicación. En un vídeo publicado en el perfil de Twitter del partido ultraderechista, Olona reclama "la dimisión de Marlaska, de la Directora General de la Guardia Civil y del Secretario de Estado de Seguridad".