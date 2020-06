La reunión de Aguado con la oposición enciende las alarmas en el PP y el entorno de Ayuso abre el debate sobre un adelanto electoral

Publicada el 03/06/2020 a las 06:00

La imagen del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Ciudadanos), acompañado de miembros de todos los partidos con representación en la Asamblea de Madrid, excepto de PP y Vox, ha disparado todas las alarmas en la parte del Gobierno regional en manos de los conservadores y en amplios sectores del PP madrileño. No es que suponga un punto de inflexión, porque la relación PP-Cs en la Comunidad de Madrid está más que tocada. Pero para las fuentes consultadas sí supone un matiz muy importante porque, coinciden, Aguado "ha sobrepasado una serie de límites" con los que el PP no contaba. A saber: convocar a los partidos sin el consenso de la mitad del Gobierno, mantener la reunión a sabiendas de que Ayuso consideraba que ese no era el foro adecuado para que las formaciones políticas debatan sobre propuestas y mantenerla también cuando faltaban dos grupos: PP y Vox. En este contexto, en el entorno de la presidenta se ha reabierto el debate sobre un adelanto electoral con la desconfianza en Ciudadanos como base.

En la política madrileña lleva meses instalada la idea de que las tensiones cada vez menos disimuladas entre Ayuso y Aguado sólo tienen dos salidas: una moción de censura de la oposición o una convocatoria electoral, algo que sólo está en manos de la presidenta. "El asunto está en ser el primero que toma la decisión, en anticiparse", relata un veterano dirigente del PP madrileño.

¿Y si el PSOE da el paso?

En Ciudadanos llevan semanas negando por todas las vías posibles un acercamiento al PSOE para explorar las opciones de echar al PP de la Presidencia del Gobierno regional. Hasta la líder del partido, Inés Arrimadas, se reunió con Pablo Casado por videoconferencia y ambos pactaron un comunicado conjunto en el que calificaban de "éxito" sus gobiernos de coalición. Pero la reunión presidida por Aguado este lunes y el hecho de que la semana pasada el portavoz de los socialistas madrileños, Ángel Gabilondo, verbalizase la posibilidad de plantear una moción de censura si Ayuso seguía sin hacer "bien" su trabajo no ha hecho más que incrementar la desconfianza en las filas conservadoras.

Las últimas elecciones autonómicas se celebraron el 26 de mayo. Ayuso tiene en sus manos, "previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad", la disolución anticipada de la Asamblea de Madrid, siempre y cuando no se encuentre en tramitación una moción de censura.

A vueltas con los sondeos

Quienes abogan por que la presidenta madrileña intente poner fin a las "tensiones, desafíos y deslealtades" de Aguado disolviendo la Cámara madrileña consideran que sería una forma de recoger en las urnas lo que reflejan los sondeos. El pasado 2 de mayo, con motivo de la festividad de la Comunidad de Madrid, el diario Abc publicaba una encuesta según la cual Ayuso se disparaba y Cs perdía fuerza. Así, los conservadores, con Isabel Díaz Ayuso como candidata, pasarían, siempre según el sondeo elaborado por GAD3, a 57 escaños, 27 más de los que tienen ahora; el partido naranja pasaría de 26 a 10, y Vox perdería dos, quedándose en 10. La mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid está ubicada en los 67 escaños, por lo que al PP le bastaría con los 10 de Vox —o de Cs— para investir a su candidata.

Pero también hay dirigenes relevantes del PP de Madrid que, admitiendo que Aguado está tensando la cuerda "demasiado", consideran que la presidenta cometería un "error de principiante" si pulsa el botón electoral. Primero, subrayan, porque hay que tomar las encuestas con "mucha cautela" en un momento como el actual, en plena "crisis sanitaria" y, segundo, porque es "muy complicado" saber cómo va a reaccionar la izquierda, su principal adversario. Sobre este último asunto, una diputada madrileña con amplia experiencia electoral considera que, en un contexto como el actual, el PSOE echaría el resto en la Comunidad de Madrid llegando incluso a apostar por un nuevo candidato. "Tampoco sería descartable que, dado que en el Gobierno central PSOE y Unidas Podemos gobiernan juntos, intentasen una alianza en Madrid para expulsar al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

"Tiene que dedicarse a gobernar"

"No tenemos mayoría ni podemos gobernar como tal. Hay que tener sintonía con el vicepresidente aunque no apetezca. Eso es la política y lo están haciendo otros dirigentes del PP en el Ayuntamiento de Madrid, en el gobierno andaluz, en el gobierno de Murcia y en Castilla y León. Ayuso tiene que dedicarse a gobernar y no a alimentar sus enfrentamientos con Aguado", añade un diputado regional en conversación telefónica con infoLibre.

Este miércoles se celebra la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y Ayuso, Aguado y sus respectivos consejeros volverán a verse las caras. Cuando la presidenta regional censuró la reunión del vicepresidente con los grupos de la izquierda uno de los argumentos que esgrimió es que ese tipo de decisiones deben tomarse en el Consejo de Gobierno y no de forma unilateral. En Cs, por el contrario, defienden que Aguado convocó en su calidad de número dos del Gobierno y que Ayuso podría haber acudido, al igual que representantes de PP y Vox. No pasa inadvertido que, pese a que la dirigente conservadora parece ahora dispuesta a escuchar las propuestas de los grupos, su posición inicial fue desconfiar de los pactos de la reconstrucción por los que abogaban los socialistas. Llegó a calificarlos de "pactos de sumisión a la Moncloa".

El drama de las residencias

A la tensión que ha supuesto el episodio de la reunión hay que sumar otra cuestión que también tensa la relación entre los diferentes sectores del Gobierno madrileño. El mismo lunes, horas antes de la reunión y en sede parlamentaria, el consejero de Políticas Sociales puso en duda la legalidad de la actuación de la Consejería Sanidad en las residencias de mayores. Políticas Sociales está en manos de Alberto Reyero (Ciudadanos) y Sanidad, en manos de Enrique Ruiz Escudero (PP).

Las palabras de Alberto Reyero, al cuestionar claramente la legalidad de los documentos enviados por la Consejería de Sanidad para que se aplicasen en hospitales y residencias, ponen en un claro aprieto a los altos cargos de Sanidad, empezando por Ruiz Escudero (PP). Especialmente, en caso de que se termine admitiendo a trámite alguna de las iniciativas judiciales planteadas por familiares afectados por lo ocurrido en los geriátricos madrileños. Reyero admitió públicamente que advirtió por escrito al consejero de Sanidad hasta en tres ocasiones de los problemas que tenía ese protocolo desvelado por infoLibre. Entre los criterios que utiliza el documento para condenar a determinados enfermos a permanecer en la residencia figuran algunos relacionados con la discapacidad física o mental del residente.

Este martes, Ayuso ha vuelto a calificar de "borrador" un documento firmado por un alto cargo de su Gobierno y enviado a hospitales y residencias y dijo no ver "oportunas" las palabras de Reyero sobre derivaciones de mayores a hospitales: "No se ajustan a la realidad", afirmó.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el objetivo a batir para muchos. Es lógico.



Que nadie vea en el diálogo con la oposicion una oportunidad para ello. Se quedarán con las ganas.



Somos un gobierno sólido y, además, dialogante. #VamosMadrid

Y sobre la reunión de Aguado con las fuerzas de la oposición consideró que "para pedir unidad política al resto", primero el Gobierno tiene que estar unido. El vicepresidente, por su parte, intentó, una vez más, desvincular sus diferencias con el PP con el hecho de que esté buscando acercamientos a la izquierda: "El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el objetivo a batir para muchos. Es lógico. Que nadie vea en el diálogo con la oposición una oportunidad para ello. Se quedarán con las ganas. Somos un gobierno sólido y, además, dialogante", puede leerse en su perfil de Twitter.

Este es el contexto en el que se celebrará este miércoles la reunión de Ayuso con los miembros de su gabinete.

