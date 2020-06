Álvarez de Toledo, sobre el Gobierno: "Están a un paso de llamar golpista a Margarita Robles"

Publicada el 04/06/2020 a las 19:58 Actualizada el 04/06/2020 a las 21:07

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, consideró este jueves que el Gobierno está "a un paso de llamar golpista a Margarita Robles". Estas declaraciones sobre la ministra de Defensa fueron realizadas en un coloquio que sirvió como presentación de Libertad o igualdad, el último libro del economista Daniel Lacalle en la Fundación Rafael del Pino. "A nosotros ya nos lo han llamado desde la tribuna [del Congreso de los Diputados], hablando de policías patrióticas, hablando de qué está tramando usted, señor Casado; el señor Iglesias diciendo que estamos alimentando una insubordinación en la Guardia Civil, el señor Garzón hoy ha dicho que hay sectores en la Guardia Civil que estarían deseando un golpe de Estado... es que es una barbaridad", añadió.

Álvarez de Toledo respondía así a una pregunta en la que se le cuestionaba sobre una entrevista concedida a Onda Cero por Robles el pasado fin de semana en la que la ministra negaba que exista riesgo de un golpe de Estado. "Rotundamente no, y lo digo con toda claridad y sin complejos", respondió la titular de Defensa. Todo venía a colación de la sesión de control al Gobierno de hace una semana, cuando el vicepresidente del Gobierno, Pablo Igleias, sugirió que el Partido Popular estaba llamanado a la "insubordinación de las Fuerzas de Seguridad del Estado". Acababa de estallar la crisis por el cese de coronel Diego Pérez de los Cobos.

"Han enarbolado la nueva tesis de que la oposición estaría tramando un golpe de Estado. Nada menos que eso. Ese es el nuevo eslogan o mantra, la nueva insinuación que están lanzando desde el Gobierno y sus terminales. Eso hay que desmontarlo con toda claridad y con toda contundencia", subrayó la portavoz de los conservadores. Tras esta estrategia de la izquierda, Álvarez de Toledo ve "una nauseabunda operación de camuflaje" del Gobierno con el fin de "tapar su devastadora gestión de la más trágica crisis sanitaria y social española".

Para la dirigente conservadora es una "paradoja" que se acuse a la oposición de pretender un golpe de Estado cuando es el Ejecutivo quien "avanza en la degradación del Estado democrático". Entre las instituciones que en su opinión se están "degradando y erosionando" citó la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Centro de Investigaciones Sociológicas, RTVE, el Parlamento y el Poder Ejecutivo.

No ve cerca unas elecciones

Otra de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa fue la de si, a su juicio, Unidas Podemos acabará abandonando el Gobierno en el caso de que la crisis del coronavirus acabe en recortes sociales. A ojos de Álvarez de Toledo ese escenario es "poco probable". Cree que el partido de Iglesias "no va a soltar el poder". "No veo a Podemos abandonando el poder para entrar en competición con Sánchez en torno a una crisis social", dijo al tiempo que llamaba a la "reagrupación" de los partidos de la derecha. Esta opinión dista de la de otros miembros de la dirección nacional del PP, que consideran que la crisis económica y social se llevará por delante al Ejecutivo de coalición y Pedro Sánchez no va tener más remedio que anticipar elecciones.

Una vez más, criticó que Ciudadanos esté yendo de la mano del Gobierno en las últimas iniciativas. "Es de una ingenuidad dramática".