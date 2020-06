El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado la orden que dio el ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid de Diego Pérez de los Cobos para que se preservaran las imágenes del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, comprando en un supermercado en abril sin mascarilla, y que se hicieron virales entonces. "Tremendo olor a cloacas", ha denunciado el dirigente de Podemos en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, en el que se hace eco de la información adelantada este viernes por infoLibre.

En su mensaje, Echenique destaca que Pérez de los Cobos, que fue destituido hace dos semanas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "ordenó al supermercado donde hace la compra el vicepresidente del Gobierno de España que guardase las cintas de seguridad más allá del plazo habitual tras la negativa a entregarlas sin orden judicial". "¿Para qué?", se pregunta.

A su vez, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-En Marea, Jaume Asens, ha afirmado en otro mensaje en Twitter que "no había delito", ni tampoco "ninguna denuncia ni investigación", ni "orden judicial" y que "a pesar de eso, Pérez de los Cobos mandó a sus agentes pedir unas imágenes de Pablo Iglesias comprando en un supermercado". "Inquietante", ha apostillado.

No había delito. No había ninguna denuncia ni investigación. No había orden judicial. A pesar de eso, Pérez de los Cobos mandó a sus agentes pedir unas imágenes de Pablo Iglesias comprando en un supermercado.

Inquietante y necesaria lectura https://t.co/nnvUxwnKtd