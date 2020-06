Directo | Autobuses y trenes podrán ocupar todos sus asientos desde el lunes en el conjunto de España

Publicada el 06/06/2020 a las 11:00 Actualizada el 06/06/2020 a las 14:06

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.



Sigue en infoLibre este sábado el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

14.05. Greenpeace alerta de que el aumento de plásticos desechables por la pandemia "supone un nuevo paso atrás". Greenpeace ha advertido, con motivo del Día Internacional de los Océanos que se celebra este lunes 8 de junio, de que la crisis del covid-19 "está dejando a su paso un aumento en los plásticos desechables, lo que supone un nuevo paso atrás". "Todavía no hay cifras exactas del aumento de la contaminación por plásticos en esta pandemia, aunque es un elemento que salta a la vista", ha señalado la portavoz de la ONG Celia Ojeda, al tiempo que ha lamentado que hay "numerosos desechables tirados en la calle" y ha recordado que, a través de las alcantarillas, "pueden descomponerse y llegar al mar".

Seguimos dando la vuelta al sistema. Porque es posible salir de la crisis, estabilizar la economía, crear empleo y reducir las desigualdades a la vez que se lucha contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. ¡Ese es el modelo! https://t.co/FWi7MUdj9q pic.twitter.com/QxVHYpe9eP — Greenpeace España (@greenpeace_esp) June 6, 2020

14.00. El consejero de Sanidad de Madrid insiste en la tesis de que "nunca" se aplicó el borrador con restricciones de traslados de ancianos de residencias a hospitales. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado en RNE que el borrador de protocolo que apuntaba a criterios restrictivos de traslado de residentes a hospitales "nunca" se aplicó. "Se hizo lo humanamente posible para atender a los ancianos", ha enfatizado. Respecto a las residencias y el protocolo de actuación, Escudero ha dicho que hubo seis borradores en esos días, incluido el que ha generado "más revuelo" porque se envió por error a los centros, y que hasta que fue el día 25 de marzo no se acordó el texto definitivo entre Sanidad y Políticas Sociales, que fue el válido. En consecuencia, ha insistido que ese borrador "nunca" se aplicó y sí se siguió el criterio de los geriatras de enlace, que son "siempre, con criterios clínicos".

Esta afirmación de Escudero –que también lleva una semana repitiendo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– está basada en tres falsedades. Tal y como demuestran los seis documentos publicados este viernes por infoLibre, existen dos Protocolos de actuación en las residencias. Uno de esos Protocolos, firmado digitalmente por un alto cargo de Sanidad, se envió a los hospitales madrileños al menos los días 18 y 20 de marzo y en dicho documento se establecían una serie de criterios que prohibían o reducían al máximo los traslados de pacientes enfermos de residencias a hospitales. Entre esos criterios de exclusión figuraban varios relacionados con el nivel de dependencia del paciente o con su estado cognitivo (por ejemplo, si tenían un grado alto de demencia senil). [En esta información puedes leer con detalle las tres falsedades de la versión de Ayuso y Escudero: Los seis documentos que demuestran que Ayuso miente sobre la orden de no trasladar enfermos de residencias a hospitales].

13.35. La consellera de Salud ve "posible" que Barcelona y Lleida alcancen la fase 3 antes del 21 de junio. La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha afirmado este domingo que "es posible" que Barcelona y Lleida alcancen la fase 3 de la desescalada por el coronavirus antes del 21 de junio, cuando finaliza el estado de alarma. En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que este cambio de fase depende de "si es una propuesta lógica a cómo va la epidemia, lógica a haber podido pasar el periodo de la fase 2", y ha afirmado que se tendrá que valorar. Además, con el cambio a la fase 3 del área de Tarragona y las Terres de l'Ebre a partir de este lunes, ha dicho que se permitirá la movilidad entre ambas regiones, y que esperan que a partir del 21 de junio pueda circularse libremente por toda Cataluña.

La consellera de Salut, @albaverges, a @elsuplement: “Haurem de valorar si les regions de Barcelona i Lleida poden passar a fase 3 abans del 22 de juny” #CoronavirusCatRàdiohttps://t.co/R7Hge4dB5i — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) June 6, 2020

12.45. Las instrucciones para la EvAU en Madrid recomiendan una mascarilla por examen y un bote de gel desinfectante. Las instrucciones de carácter higiénico-sanitario para los estudiantes que realicen los exámenes de la EvAU en la Comunidad de Madrid, que tendrán lugar los días 6, 7, 8 y 9 de julio en las universidades, incluyen el "uso obligatorio de mascarilla" con la recomendación de contar con una por examen, así como con un bote de gel desinfectante de manos de uso personal. El estudiante "llegará a la universidad obligatoriamente cubierto con una mascarilla y tendrá que llevarla siempre puesta", señala el documento aprobado por la Comisión Organizadora en una reunión celebrada el 27 de mayo. "Si ha olvidado o perdido la mascarilla o el gel desinfectante puede pedirlo en los puntos de información habilitados por la universidad", agrega el documento. No podrán acceder a la Universidad aquellos estudiantes con síntomas compatibles con la covid-19, ni aquellos a los se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada. El acceso al campus solo estará permitido cuando sea para examinarse de cada una de las materias y exclusivamente en la franja horaria correspondiente. Se asignará a los estudiantes una sede y un aula cuya ubicación deberán consultar la semana anterior a la prueba (en la web de la Universidad o en su centro de Bachillerato).

12.30. El Gobierno precisa que los migrantes en patera pueden ser trasladados a otra comunidad durante la cuarentena. Los migrantes que lleguen a las costas españolas en patera deben cumplir la cuarentena de 14 días a la que se tiene que someter las personas procedentes de otros países durante su llegada a España durante la crisis del COVID 19, pero en su caso podrán ser trasladadas a otras comunidades autónomas durante este periodo. El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha publicado un protocolo de actuación ante posibles casos importados de covid-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular.

12.05. Aragonès (ERC) dice que la mesa de negociación es "la mejor manera de seguir avanzando". El vicepresidente de la Generalitat y dirigente de ERC, Pere Aragonès, ha defendido ante el Consell Nacional del partido volver ahora a la mesa Generalitat-Gobierno: "La mejor manera de seguir avanzando en nuestros objetivos es hacerlos sentarse de nuevo en la mesa de negociación". En su discurso durante el Consell Nacional telemático de este sábado, el también conseller de Economía ha dicho que habrá mesa de negociación con la Moncloa; que es la primera vez que Generalitat y Gobierno se sientan en igualdad para hablar del conflicto político, y que no lo desaprovecharán, "siendo conscientes de los recelos y las precauciones", pero también de que su obligación es intentarlo. "No solo no nos olvidamos de que hay represión, no solo no nos olvidamos de los presos y exiliados, no solo teniendo claro que la independencia de Cataluña es lo mejor para este país, sino que además lo haremos todo para conseguirla", ha defendido.

"Ens sentim forts per reconstruir aquest país i les esperances de futur de la ciutadania perquè aquest país mereix seguir endavant. I també ens sentim forts per fer la independència i construir una #República de drets i llibertats", clou @perearagones #CN_ERC pic.twitter.com/3LMMsaFNck — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) June 6, 2020

11.55. Bares de ocio nocturno y discotecas podrán abrir desde este lunes en fase 3 con un tercio de aforo y sin baile. Bares de ocio nocturno y discotecas podrán abrir desde este lunes, 8 de junio, en las zonas que se incorporan a la fase tres del plan de desescalada, siempre que no se supere un tercio de su aforo, según publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el caso de que en el local hubiera un espacio destinado a pista de baile o similar, este podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho espacio a su uso habitual. De esta forma, el Gobierno da respuesta a empresarios y asociaciones integradas en España de Noche que habían reclamado la reapertura en la fase 3 para evitar la desaparición de 15.000 empresas después de tres meses de cierre de su actividad.

11.45. El PSOE lamenta el protagonismo de las "trifulcas" en el Congreso y pide desterrar las "faltas de respeto". El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso Felipe Sicilia ha lamentado este sábado el protagonismo que está cobrando las "trifulcas" en la Cámara Baja en las últimas semanas y ha pedido desterrar las intervenciones "soeces e "insultantes" y las "faltas de respeto" en general. En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Sicilia considera que no debería ser "complicado" rebajar el clima de crispación que se vive en el Parlamento porque no sólo es una demanda de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sino de toda la ciudadanía. "Estamos obligados a hablar, a discutir y a confrontar ideas pero eso se puede hacer con educación y respeto", ha defendido el diputado socialista, quien ha expresado su deseo de que esto se acabe imponiendo para se hable de las medidas necesarias para paliar la crisis social y económica del coronavirus, y no de las "trifulcas". "No debería costarnos", ha insistido.

Esta semana han vuelto al @Congreso_Es muchos diputados @felipe_sicilia nos cuenta lo extraño que ha sido encontrar un hemiciclo tan vacío y sin periodistas en los pasillos #desescalando https://t.co/ocUO18vD0D — parlamento_rne (@parlamento_rne) June 6, 2020

11.35. Autobuses y trenes podrán ocupar todos sus asientos desde el lunes en el conjunto de España. Autobuses y trenes públicos o privados, tanto urbanos como interurbanos, podrán usar la totalidad de sus asientos disponibles desde el próximo lunes en toda España. Así figura en la orden del Ministerio de Sanidad que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se flexibilizan las limitaciones actuales de ocupación en el transporte público regular discrecional y privado de viajeros en autobús, así como en los transportes ferroviarios, que ya podrán usar la totalidad de los asientos disponibles. No obstante, la orden ministerial precisa que cuando el nivel de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación entre los usuarios.

11.30. Iglesias acusa a "la derecha de berrinche y cacerola" de intentar influir en algunos poderes del Estado. El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado este sábado que la derecha está intentando "influir en algunos poderes del Estado" y desarrollando una estrategia de "tensión" y "crispación" porque han asumido su "derrota" y que "no van a volver a gobernar en España en muchos años". Así lo ha asegurado durante su intervención inicial en la primera reunión de la nueva dirección estatal de Podemos elegida en la Tercera Asamblea Ciudadana de mayo, en la que también ha querido dejar claro que el acuerdo programático firmado entre el PSOE y Unidas Podemos para conformar el Gobierno de coalición tiene que ser el que guíe la acción del Ejecutivo en esta legislatura [Ampliación].

EN DIRECTO: @PabloIglesias realiza la intervención de apertura del Consejo Ciudadano Estatal https://t.co/oW5YAyCela — PODEMOS (@PODEMOS) June 6, 2020

11.15. Pere Aragonès a Pedro Sánchez: "A ERC no nos tendrá al lado, nos tendrá de cara". El vicepresidente de la Generalitat y dirigente de ERC, Pere Aragonès, ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Consell Nacional del partido: "A ERC no nos tendrá al lado, sino que nos tendrá de cara". "De cara para hablar de las necesidades de hoy, de cara para negociar y reivindicar los derechos de nuestra ciudadanía, de cara para afrontar este diálogo y esta negociación, para defender el derecho a la independencia de nuestro país", ha añadido en el Consell, celebrado telemáticamente.

.@perearagones: "Sánchez ha de saber que no ens tindrà al costat, ens tindrà de cara per parlar de les necessitats d'avui, per negociar, per reivindicar el dret a la independència i més drets per la ciutadania. Som conscients dels recels, però no desaprofitarem la mesa", #CN_ERC pic.twitter.com/AaRj4zbV5H — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) June 6, 2020

11.10. Vox considera que fue un error basado en "falsa información" haber desaconsejado el pago en metálico por el covid 19 y exige incentivarlo. Vox considera que fue un error que desde el gobierno se desaconsejase el pago en efectivo por la pandemia del coronavirus y cree que es el momento de revertir la situación e incentivar los abonos en efectivos en lugar de las tarjeta. En una iniciativa registrada en el Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación que lidera Santiago Abascal sostiene que el Gobierno cometió un "error" al desaconsejar los pagos en efectivo y se basó en "en la falsa información de que podría ser un factor de contagio" del covid 19.

10.40. Metro de Madrid volverá el lunes a su horario habitual de cierre y controlará accesos con sistema tornos automatizado. Metro de Madrid recuperará su horario habitual de cierre a partir de este lunes con la entrada de la Comunidad en la Fase 2 de la estrategia de desescalada, con lo que el servicio del suburbano se prolongará hasta la 1.30 horas. Además, se implantará un nuevo sistema automatizado en los tornos de varias estaciones para controlar la entrada de los usuarios y garantizar que no se supera el aforo, habrá un incremento del número de trenes y, desde el martes, se reabrirán la totalidad de los accesos a las estaciones que permanecían cerrados.

10.20. El Gobierno amplía a 15 aeropuertos los puntos de entrada a España habilitados tras incluir Bilbao y Santander. El Gobierno ha decidido elevar a 15 el número de aeropuertos disponibles como puntos de entrada a España adaptados para la desescalada, tras incluir Seve Ballesteros-Santander y Bilbao, según la orden ministerial que se ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta forma, ambos aeropuertos se suman a la lista tras solicitar las comunidades autónomas de Cantabria y País Vasco a Sanidad su inclusión teniendo en cuenta sus necesidades específicas, las características de la infraestructura y la evolución en el 'Plan de Transición hacia la nueva normalidad'. Dichos aeropuertos se suman a los previamente anunciados como puntos de entrada con capacidad de atención de emergencias de salud pública internacional: Sevilla, Menorca, Ibiza, Lanzarote-César Manrique, Fuerteventura, Tenerife Sur, Alicante-Elche, Valencia, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca.

Para cubrir la demanda de vuelos, acabo de firmar una Orden para incluir los aeropuertos de Bilbao y Santander como puntos de entrada con capacidad de atención de emergencias de salud pública internacional. #EsteVirusLoParamosUnidos — José Luis Ábalos (@abalosmeco) June 5, 2020

10.00. India vuelve a registrar un récord de contagios con casi 10.000 casos en las últimas 24 horas. India ha registrado un total de 9.887 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, récord diario en un país donde la pandemia todavía está a tres semanas del pleno apogeo tras rebasar a Italia en las últimas horas en número de de casos. El balance proporcionado este sábado por el Ministerio de Sanidad eleva el total de contagios a 236.657 y los fallecimientos, a 6.642 tras 294 víctimas mortales desde el viernes, según la estimación ofrecida por The Times of India.

09.45. El Prado, el Reina Sofía y el Thyssen reabren sus puertas con aforo reducido y entrada gratuita. El Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abren de nuevo sus puertas este sábado 6 de junio con aforo reducido y medidas de higiene tras haber permanecido casi tres meses clausurados a causa de la pandemia por coronavirus, y con entrada gratuita en las dos primeras jornadas de reapertura. Durante las dos primeras jornadas de reapertura, la entrada será gratuita en los tres grandes museos de Madrid y, en el caso del Prado, que solo permite adquirir las entradas vía "online", las entradas ya se han agotado. Asimismo, el Reina Sofía ya no tiene disponibles entradas vía telemática, aunque aún se podrá adquirir la entrada en taquilla física, para lo que el museo ha guardado un porcentaje de entradas. En el caso del Thyssen, las entradas para la exposición temporal dedicada a Rembrandt ya se han agotado, pero aún se pueden adquirir para la colección permanente así como para la muestra de Jon Jonas.

El Museo del Prado se llena otra vez de visitantes en su primer día de apertura. Lo hemos mostrado en directo en Instagram: https://t.co/pcBBpIyea7 #VuelvealPrado #Reencuentro pic.twitter.com/ErLPUO2OWf — Museo del Prado (@museodelprado) June 6, 2020

09.30. Bolsonaro amenaza con una posible salida de Brasil de la OMS por su "sesgo ideológico". El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha amenazado este viernes con la posible salida de Brasil de la Organización Mundial de la Salud (OMS) si no deja de guiarse por un "sesgo ideológico" tras su actuación ante la pandemia del coronavirus. "Estados Unidos ha dejado la OMS y nosotros estudiaremos, en el futuro, si la OMS ha trabajado sin sesgos ideológicos, sino también estaremos fuera. No necesitamos que nadie de fuera nos dé pistas sobre nuestra sanidad", ha asegurado Bolsonaro en rueda de prensa, recogida por Agencia Brasil. El mandatario se ha referido al estudio de la OMS sobre el tratamiento de la hidroxicloroquina contra el coronavirus. "¿Para qué está la OMS? Recomendó hace unos días no continuar con los estudios sobre la hidroxicloroquina y ahora los ha retomado. Solamente cogen el dinero y empiezan a pensar diferente", ha sostenido. El presidente brasileño ha hablado también del retraso de los datos sobre muertes y casos de coronavirus --ya que en los últimos días se han retrasado tres horas--, y ha mantenido que es para conseguir unos resultados "más consolidados".

09.10. El BOE publica la última prórroga del estado de alarma hasta el 21 de junio. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el Real Decreto por el que se prorroga el estado de alarma hasta las 00.00 horas del 21 de junio. La prórroga del estado de alarma ha sido aprobada este viernes por el Consejo de Ministros tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Con esta nueva publicación, el Ejecutivo mantiene la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. El documente establece que la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, "exclusivamente" quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada. En este punto, el BOE señala que las comunidades autónomas decidirán, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 3 en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad y, por tanto, su entrada en la nueva normalidad.

09.00. La pandemia de coronavirus roza los 395.000 muertos y rebasa ya los 6,7 millones de casos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan está a punto de alcanzar las 395.000 víctimas mortales y ha provocado más de 6,7 millones de contagios en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.20 horas de este viernes, el balance global del coronavirus asciende a los 6.740.361 millones de casos y 394.984 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 2,74 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 491.706 personas curadas, seguido por Brasil, con unos 266.000 pacientes salvados, y por Rusia, con 212.237.