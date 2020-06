"Tengo 62 años, soy parado de larga duración y cobro 430 euros, ¿puedo acceder al Ingreso Mínimo?": nuevas preguntas y respuestas sobre tus derechos

Publicada el 07/06/2020 a las 06:00

Seguro que tienes muchas dudas legales sobre tus derechos después de que el covid-19 llegara de golpe a tu esfera personal y la de tu entorno. infoLibre, junto con el letrado Eduardo Ranz, del despacho ERA Abogados [pincha aquí para ver su web], resuelven tus dudas respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno derivadas del estado de alarma.

Puedes enviarnos tus preguntas a este correo [pincha aquí]. Aquí va la duodécima tanda de preguntas y respuestas, todas centradas en el Ingreso Mínimo Vital (IMV):



PREGUNTA. Me gustaría consultar con respecto a la ayuda del Ingreso Mínimo Vital aprobado recientemente por el Gobierno. Tengo 35 años y una hija de 7 años, no estoy casada ni tengo pareja de hecho, me separé hace 4 años. Debido a la situación tuve que mudarme a la casa de mis padres y seguir empadronada en mi antiguo domicilio al no poder mantenerme por mi cuenta, pero tengo gastos de alimentación y necesidades básicas de mi hija (como dentista, etc). Con lo que obtengo del paro apenas puedo vivir. Me quedé sin trabajo el 14 de marzo y tengo el paro de media jornada de 428 euros, que finaliza el 14 de Julio. Me gustaría saber si podría obtener la ayuda de renta mínima vital. Nerea.

RESPUESTA. Los requisitos son ser demandante de empleo y pertenecer a la unidad de convivencia, en el último año, dado que tienes una hija. El paro que percibes sería compatible con el IMV, pero las prestaciones tendrían un límite, que para el caso de una adulta y una niña sería por importe de 8.418 euros anuales (701,5 mensuales).

P. Quería saber cuándo empiezan a cobrar aquellas personas que tengan derecho al del Ingreso Mínimo Vital, porque dijeron el 1 de Junio y por ejemplo en mi caso aún no lo he cobrado. Gracias. Sandra

R. El plazo para presentar la solicitud comienza el 15 de junio, y tras el registro de la solicitud, que puede realizarse a través del formulario habilitado para ello, en los servicios web del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o en la Sede electrónica de la Seguridad Social, sin necesidad de certificado electrónico o Cl@ve. La administración tiene un plazo de tres meses para atender a la misma.

P. Mi consulta es esta: después de 10 años de alquiler, me tuve que ir a casa de mi madre en noviembre de 2019 embarazada de 8 meses. Ahora mis dos hijos y yo estamos empadronados en casa de mi madre, donde viven ella y mi hermano. Por renta tendría derecho, pero ¿tengo derecho a la renta mínima si llevo menos de un año en este piso y menos de 3 años de convivencia? ¿O puedo pedirla como unidad de convivencia formada solo por mis hijos y yo? Además, he leído que van a quitar la prestación por hijo a cargo y yo la tengo aprobada. ¿Me la quitan si no tengo derecho a la renta mínima? María Inmaculada.

R. El criterio de la unidad de convivencia es de tres años atrás, un año si hay hijos. En tu caso debes tener en cuenta que además tienes que ser demandante de empleo, y dos posibles límites económicos: un adulto y dos niños: 10.080 euros anuales (840 mensuales) y tres adultos y dos o más niños: 12.184 euros anuales (1015,3 mensuales).

P. Necesitaría información sobre el Ingreso Mínimo Vital. Tengo 47 años, tengo nacionalidad española, estoy en paro de larga duración desde el año 2011 (después de haber tenido un trabajo regular por 10 años). He agotado cualquier tipo de subsidio y comparto piso con una persona que, ayudándome, se hace en parte cargo de los gastos del piso (sin estar casada o ser pareja de hecho con él) desde el año 2012. Desde entonces he conseguido trabajos de horas no cotizados (en negro) para poder pagar parte de mis gastos, pero desde hace tres meses debido al parón del coronavirus no tengo entradas de ningún tipo. Quisiera saber si en mi caso tengo posibilidad de pedir el ingreso mínimo vital. De antemano os agradezco la atención y me quedo disponible para cualquier pregunta que necesitéis para aclarar mi situación actual. Mercedes.

R. En tu caso, debes ser demandante de empleo, y tu situación a analizar será la de hace un año, requisito que puede ser sustituido por una declaración responsable, en su caso.

P. Quería saber si tengo derecho al del Ingreso Mínimo Vital. Ahora mismo vivo en alquiler y no tengo bienes. Estoy recibiendo un subsidio a la ayuda familiar de 320 euros al mes (INEM). Tengo una hija a mi cargo. Muchas gracias por su amabilidad. Un saludo. Thami.

R. En su caso el criterio de unidad de convivencia es de un año, dado que tiene una hija. El IMV es compatible con otras ayudas, pero tiene un límite, en el caso de un adulto y un niño, es de 8.418 euros anuales (701,5 mensuales).

P. Tengo dudas con respecto al del Ingreso Mínimo Vital. Le explico mi caso. Estoy cobrando el subsidio por desempleo, 215 euros por media jornada de trabajo. Mi esposo está desempleado y tenemos un hijo, así que cobro los puntos por él. Los tres estamos en el mismo libro de familia. En mi casa vive mi hija, solo mía, con mi nieta de seis meses y su pareja no formalizada. Ella está cobrando el paro y el ERTE. Forman otro libro de familia. ¿Tendría yo derecho al del Ingreso Mínimo Vital? Gracias y saludos. Sofía.

R. La unidad de convivencia es única, por tanto, se debe determinar a cual pertenece cada uno. El IMV es compatible con otras prestaciones, pero estará topado.

P. Mi pregunta es la siguiente. Yo termino de cobrar el desempleo agrario. ¿Puedo solicitar el del Ingreso Mínimo Vital o me perjudica, pues me quedan tres años para acceder al desempleo para mayores de 52 años? Sé de gente que solicitó algunas ayudas y los pasaron a la Renta Agraria. Gracias.

R. Puedes solicitarlo si eres demandante de empleo, pero la cuantía a percibir se verá limitada, en el caso de un adulto: 5.538 euros anuales (461,5 mensuales), sin perjuicio de alguna mejora de carácter autonómico, en su caso.

P. Quisiera preguntarles sobre el del Ingreso Mínimo Vital para saber si tendríamos derecho a cobrarlo en casa. Tengo una vivienda comprada en el año 2005 en la que reside mi madre y desde entonces ella está empadronada sola, puesto que la compré para ella y según catastro está valorada en 33.000 euros. Además, mi mujer tiene una casa a su nombre comprada en el año 2010 y que está valorada en 20.000 euros (vivienda en mal estado y certificada por un arquitecto de que no está en condiciones para ser habitada, puesto que necesita muchos arreglos desde los cimientos).Tenemos un niño de siete años de edad. Actualmente no cobramos nada ninguno de los dos, puesto que estábamos en paro antes de que se produjera esta maldita pandemia. ¿Tendremos derecho a cobrar el Ingreso Mínimo? Muchas gracias y un saludo.

R. A efectos patrimoniales la vivienda habitual no será tenida en cuenta, en cuanto al resto de viviendas se contempla realizar un “test de riqueza”, cuyos criterios aún no se conocen.

P. Mi consulta es si puedo pedir el IMV. Mi marido es pensionista, y cobra una paga que le quedó de la empresa cuando lo prejubilaron, que no es exactamente una paga, era la indemnización que le correspondía y él prefirió cobrarla por meses en vez de toda junta. Ahora en septiembre ya se le termina y solo le quedarían los 900 euros de paga. Yo cobro el subsidio de empleo que también se me termina en agosto. Y tengo una hija de 17 años que recibe dos ayuditas al año de 150 euros. Mi piso es de alquiler y solo en esto y gasto se nos van unos 480 euros, y tenemos dos préstamos. Mi hija se va a estudiar fuera el próximo año y la verdad eso me quita el sueño. ¿Podría solicitar el IMV? ¿O qué solución me podríais dar? Gracias. Isabel.

R. A efectos del IMV el cómputo de edad es de 23 a 65 años, ser demandante de empleo y una unidad familiar en los últimos tres años, entendiendo que te encuentras dentro de esos requisitos, debes tener en cuenta el límite al total de la prestación para dos adultos: 7.200 euros anuales (600 mensuales) o dos adultos y un niño: 8.861 euros anuales (738,41 mensuales). Si lo que percibes es superior, no tendrías derecho, y si fuera inferior, ese sería vuestro límite.

P. Mi pregunta es esta. Yo en 2019 cobré el paro la cantidad de 4.700 euros, y ahora en 2020 no cobro nada. Vivo con mi madre, que cobra la pensión no contributiva ¿Puedo solicitar el del Ingreso Mínimo Vital? Juan.

R. Debes ser demandante de empleo, y tener en cuenta el límite para dos adultos de unidad de convivencia, que es de 7.200 euros anuales (600 mensuales).

P. Mi marido necesita cotizar dos meses para poder recibir la prestación del paro (en su momento rechazó el subsidio de desempleo de 450 que le ofrecían, ya que él pensaba encontrar otro trabajo pronto, pero luego vino la crisis del covid-19). Si somos beneficiarios del Ingreso Mínimo en este tiempo de crisis, cuando él consiga trabajo y cotice lo que le falta, si volviera a estar en paro tiempo después, ¿tendría derecho a recibir la prestación contributiva? Nos da apuro que esta renta actual luego afecte a la hora de recibir la prestación por desempleo. Sara.

R. A los efectos económicos del Ingreso Mínimo Vital, se tiene en cuenta la situación económica del último año, que podrá ser sustituida por una declaración responsable. En cuanto a solicitar alguna ayuda diferente, lo más fiable es realizar la consulta ante la seguridad social, con los datos que obran en poder de la administración, y con ello, realizar una estimación de la situación a efectos de prestaciones de tu marido.

P. Tengo algunas dudas sobre el del Ingreso Mínimo Vital. Soy un padre de dos niños y estoy viviendo con la madre de mis hijos y mis padres y mi hermana, en un piso de alquiler y compartiendo todos los gastos. Ahora mismo estoy cobrando el subsidio al 50 por ciento y mi pareja está trabajando media jornada. ¿Tengo derecho al IMV? ¿Cuánto es la unidad de convivencia? Gracias de antemano.

R. EL criterio de la unidad de convivencia se computa durante tres años atrás, un año en caso de tener hijos, y a efectos de solicitarlo, debes ser demandante de empleo y tener en cuenta el límite económico para el caso de tres adultos y dos niños: 12.184 euros anuales (1015,3 mensuales).

P. ¿Me podríais decir si tengo derecho al Ingreso Mínimo Vital? Soy madre monoparental con una hija con discapacidad del 35%, cobro un subsidio de desempleo de 418 euros y no tengo bienes. Gracias. Mamen.

R. Carmen, tendrías derecho, y la ayuda a percibir para un adulto y una niña asciende a 8.418 euros anuales (701,5 mensuales). A partir del 15 de junio puedes presentar la solicitud telemáticamente, y la Seguridad Social tiene un plazo de tres meses para responderte.

P. Tengo dos hijos menores y otro mayor de 18. Tanto mi hijo mayor como yo estamos como demandantes de empleo y yo cobro la prestación por ayuda familiar. Por otra parte, soy familia monoparental con mi hija pequeña porque mis hijos son de diferentes padres. Residimos en vivienda de alquiler y, aunque tengo ingresos de alimentos, por mis otros dos hijos no me llega para todos los gastos. Quería preguntar si puedo solicitar del Ingreso Mínimo Vital. Saludos y gracias

R. Puedes presentar la solicitud, pero hay un límite que debes tener en cuenta en tu caso, la prestación para un adulto y 3 o más niños: 11.741 euros anuales (978,41 mensuales).

P. Me gustaría saber si tengo derecho a la renta mínima de inserción. Tengo 32 años, vivo en España y estoy en el paro con dos hijos menores. Residimos desde siempre en casa de mis padres. Mi padre cobra su pensión de jubilación de unos 750 euros y mi madre una pensión no contributiva que no llega a 400 euros. ¿Tendría derecho a algo? Muchas gracias. María.

R. El límite a la prestación para tres adultos y dos o más niños, es de 12.184 euros anuales (1015,3 mensuales), ese sería el límite de todas las ayudas a percibir, en vuestro caso.

P. Mi pregunta es la siguiente. Vivo con mi madre de 90 años, ella cobra pensión de viudedad y yo no tengo ningún ingreso. ¿Se tiene en cuenta su pensión como unidad de convivencia para solicitar el ingreso mínimo vital? Fernando.

R. La unidad de convivencia se tiene en cuenta desde los últimos tres años, y la ayuda para dos adultos ascendería en su caso a 7.200 euros anuales (600 mensuales). Si la pensión de viudedad no superase esa cuantía, se vería completada hasta esa cifra, sin perjuicio de complementos autonómicos.

P. Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy cobrando la renta social básica en Cantabria. ¿Tengo derecho a cobrar la renta mínima? Me gustaría saber si puedo cobrar las dos ayudas o me quitan una. Carolina.

R. Las prestaciones autonómicas son complementarias, por tanto, si sería posible, pero debes analizar los requisitos cántabros.

P. Estoy cobrando la prejubilación de 430 euros. ¿El Ingreso Mínimo vital es compatible con mi paga? No puedo pagar mis deudas con tan poco dinero. Además, tengo el piso embargado por no pagar contribución, estoy separada desde hace 20 años (mi ex no me ha pasado nunca dinero) y tengo una hija en paro. Espero respuesta. Gracias y un saludo. Marisol.

R. Algunos de los requisitos es tener una edad entre 23 y 65 años, y ser demandante de empleo. La ayuda para un adulto: 5.538 euros anuales (461,5 mensuales), y para un adulto y un niño: 8.418 euros anuales (701,5 mensuales), por tanto esas cantidades serían tu límite a la suma de las prestaciones, como la prejubilación.

P. Estaba trabajando y me quedaba un mes de contrato, mi empresa solo me tenía a mí y en vez de aplicarme un ERTE me mandó al paro. Me deben 2 meses y el finiquito que parece ser que se les ha olvidado. Ahora me encuentro cobrando la ayuda familiar a media jornada de 215 euros, con una niña de 18 años estudiando, y tenemos que vivir con mis padres. ¿Me piden la renta de mi padre para la Renta Mínima Vital o solo lo mío y de mi hija? Normalmente me piden lo de mi padre y me deniegan todo. ¡Gracias! Nina.

R. El requisito es la unidad de convivencia en el último año, dado que tienes un menos a tu cargo, con lo que es muy probable que tu padre pertenezca a ella y perciba algún tipo de prestación. En cuanto al despido, lo recomendable sería presentar una demanda por despido nulo y subsidiariamente improcedente, dado que ha existido una especial protección por el gobierno, sobre los trabajadores, y además debes presentar una reclamación de cantidad conforme a las dos nóminas impagadas y el finiquito.

P. Tengo un hijo a mi cargo y no trabajo porque estoy cuidando de mi padre que tiene 86 años y muchas patologías. No tengo ingresos y mi hijo y yo vivimos con mi padre. ¿Tengo derecho a solicitar la renta mínima? Cristina.

R. Al no tener ingresos, puedes solicitar la ayuda, pero debes tener en cuenta si tu padre percibe algún tipo de ingresos, si pertenecéis a la unidad de convivencia, así como que debes ser demandante de empleo.

P. Mi pregunta es: ¿Si estoy cobrando un subsidio por desempleo o ayuda familiar con 1 hijo hasta el 15 de octubre podré solicitar la renta mínima? Orlando.

R. Puedes solicitar la ayuda, puesto que las prestaciones son compatibles, pero con un límite económico, en el caso de un adulto y un niño: 8.418 euros anuales (701,5 mensuales), a percibir en total.

P. El año pasado cobraba 430 euros de baja por mi enfermedad, finalice el contrato con la empresa durante 2019 y pase a cobrar de la SS. Ahora me han dado el alta y estoy cobrando un subsidio por desempleo de 193 euros, estoy divorciada y con dos hijos sin recibir nada de mi ex marido desde hace años. ¿Puedo cobrar la renta mínima? Javier.

R. Los requisitos es la unidad de convivencia durante más de un año en el caso de vivir con hijos, tener una edad entre 23 y 65 años y ser demandante de empleo. La ayuda prevista para un adulto y dos niños: 10.080 euros anuales (840 mensuales), por tanto, ese será el límite total de las prestaciones que puedas cobrar, de carácter nacional.

P. Tengo una duda sobre la ayuda del Ingreso Mínimo Vital ya que mi situación es algo diferente. Vivo sola y tengo una hija de 7 años. En mi casa solo entran mis ingresos y el próximo 17 de junio se me agota el paro ya que estaba trabajando por trabajo temporal (ETT). Tendré 0 ingresos hasta que pueda volver a incorporarme al trabajo. Vivimos de alquiler en Tarragona pero tengo un piso de propiedad de más de 100.000 euros en otro municipio que tengo alquilado (el alquiler de dicho piso solo me da para pagar la hipoteca). Quería saber si puedo solicitar el ingreso mínimo vital, sino, no sé cómo subsistiremos mi hija y yo. Muchas gracias

R. La solicitud es posible, donde puede haber algún tipo de problema es con el futurible “test de riqueza”, que analizará la situación económica del beneficiario, cuyos criterios aún no se conocen.

P. Mi duda es la siguiente: cobro un subsidio de desempleo por tener dos niñas a cargo de unos 215 euros y con mi marido somos cuatro en casa y él no tiene ningún ingreso ¿Podría solicitar el Ingreso Mínimo Vital? Gracias. Ana.

R. Todo depende de las prestaciones de los tres, en el caso de tres adultos las ayudas son de 8.861 euros anuales (738,41 mensuales), ese es tu límite económico.

P. Tengo una pregunta respecto al Ingreso Mínimo Vital. Soy madre soltera con un hijo de 6 años. Estamos empadronados en esta casa hace 4 años, la casa está a nombre de su padre pero él no vive con nosotros y no me pasa dinero. A mí se me acaba la ayuda de 460 este mes y no me quedan prórrogas. ¿Cree que me corresponderá? Andrea.

R. Cumples con los criterios para presentar la solicitud, lo que puede ocasionar problemas es que pertenezcas a la misma unidad de convivencia del padre, por lo que será necesario acreditar que no habéis convivido juntos en el último año, lo cual puede genera problemas, si él es el propietario o si además está empadronado en la vivienda.

P. Llevaba dos años y medio haciendo suplencia en una residencia de ancianos y el 22 de marzo pedí baja voluntaria porque mi esposo es vulnerable, le dio un ictus y un infarto del miocardio. Además también tengo un niño a mi cargo. Pedí la baja porque en el trabajo corría un riesgo muy alto de contraer la enfermedad del covid-19 o trasmitirla a mi hogar, a partir de ese momento sólo estamos viviendo con la pensión de mi esposo que es de 670 a 700 euros mensuales. Quisiera saber si solicito la renta mínima vital tengo derecho a la misma, a pesar de que mi baja haya voluntaria. Yeni.

R. Además de tener que ser demandante de empleo, el criterio económico es el de los ingresos el año anterior al solicitar la ayuda, requisito que podrá ser sustituido por una declaración responsable.

P. Actualmente llevo de baja más de un mes a la espera de resultados por el virus. Mi mujer tiene una discapacidad reconocida superior al 60% y está inscrita como demandante pero no recibe ninguna prestación. ¿Tiene derecho a algún tipo de ayuda? Gracias por adelantado. Álvaro.

R. Entendiendo esta consulta como una situación anterior al decreto de estado de alarma, su situación legal no ha variado, por tanto, continua con los mismos derechos con anterioridad al covid-19.

P. Tengo una consulta sobre la renta mínima. Estoy empadronada en casa con mis padres, mi pareja y mis hijos. Somos 4 adultos y 2 niños. Mi padre es pensionista, es decir tiene más de 63 años, y yo cobro un paro d 400 euros. Los demás no cobran nada. ¿Tengo derecho a esta ayuda? Un saludo, Jenny.

R. A efectos de cómputo de edad, los límites son de los 23 a los 65 años. Según la tabla publicada, la ayuda máxima posible, es para cuatro adultos y un niño, ascendiendo la misma a 12.184 euros anuales (1015,3 mensuales). Ese será tu límite, el cual podrá ser completado con ayudas de carácter autonómico, en su caso.

P. Yo estoy en ERTE, y por la Seguridad Social yo cobro por una niña los puntos. ¿Si solo entra mi sueldo y cobro de ERTE 617 euros al mes, yo cobraría la renta vital? Noelia.

R. El ingreso mínimo vital es compatible con otras prestaciones, siempre y cuando la suma de ambas no excedan los límites legales. Según la tabla publicada, para un adulto y un niño, la cuantía es de 8.418 euros anuales (701,5 mensuales), por lo que ese será el límite.

P. Hace un año me detectaron un cáncer, sigo en tratamiento hasta diciembre del 2021. Era autónoma y tampoco me iba muy bien la verdad. Me desahuciaron y volví a casa de mis padres por los dos motivos. Mi pregunta es si yo, viviendo con mis padres y teniendo deuda en la seguridad social, ¿puedo pedir la nueva ayuda de renta vital mínima? Ana.

R. Debes tener en cuenta que la unidad de convivencia es de tres años atrás, y los ingresos respecto del año anterior a solicitar la ayuda, requisito que podrá ser sustituido por una declaración responsable. En cuanto al embargo del IMV, se asimilará al embargo del Salario Mínimo Interprofesional, por tanto, previsiblemente, no habrá embargo, salvo quizás por impago de pensiones de alimentos.

P. Para la renta mínima, si una persona no tiene patrimonio ni ingresos pero vive con el padre de su hijo y con su hijo en común sin estar casados ni pareja de hecho, entonces ¿tiene derecho a cobrarla? Y si no, ¿bastaría con empadronarse (e irse a vivir, claro) uno de los dos adultos en otro lugar? Es que aunque compartimos hijo y piso, en realidad no tenemos relación sentimental, simplemente económicamente no podemos permitirnos vivir separados. Y de cara a la cuantía, ¿interesa más que la persona sin ingresos ni patrimonio esté empadronada con el hijo para ser unidad familiar? En ese caso, el chico que sí trabaja no podría poner al hijo en su declaración de la renta para tener menor base imponible, ¿es así? ¿Y si ya lo puso en la declaración de hace un año, debería no ponerlo en la que está actualmente en curso, o se arriesgan a no cobrar ni la renta mínima ni a desgravar por el hijo? Ignacio.

R. Debes tener en cuenta que la unidad de convivencia, así como el resto de circunstancias personales y económicas, se valoran conforme al último año, e igualmente el requisito para acceder a ella, además de la unidad de convivencia, es ser demandante de empleo.

P. Tengo 62 años, parado de larga duración, soltero y cobro 430 euros, con vivienda propia en la que vivo en Sevilla. No tengo ningún ingreso más. ¿Tengo derecho a recibir la Renta Mínima Vital? De poder solicitarla, ¿cómo puedo hacerlo? Francisco Javier.

R. A partir del 15 de junio, se podrán presentar las solicitudes de Ingreso Mínimo Vital, a través del formulario habilitado para ello, en los servicios web del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o en la Sede electrónica de la Seguridad Social, sin necesidad de certificado electrónico o Cl@ve, ni realizar desplazamientos. Reúnes los requisitos de edad, puesto que es desde los 23 a los 65 años, e igualmente debes ser demandante de empleo.

P. Yo, sin estar casada ni pareja de hecho con mi pareja, que tenemos dos hijas en común y viviendo juntos hace 14 años, ¿puedo pedir la renta mínima vital? Mercedes.

R. Si, en caso de tener hijos, el requisito es el de convivencia de un año atrás, cómputo más que superado por vuestra parte.

P. En junio se me acaba el subsidio de 430 euros que estoy cobrando, ya que coticé durante 6 meses seguidos en un trabajo y me dio opción a conseguir 6 meses de dicho subsidio. ¿Podría solicitar a partir del día 15 de junio la Renta Mínima Vital? Vivo con mis padres y ellos cobran los dos, mi padre como jubilado unos 1.400 euros o así y mi madre como mayor de 60 pero aún no está jubilada, unos 430 euros o así. Gracias y saludos. Yolanda

R. Dos cuestiones a tener en cuenta, el índice de renta en cuanto a ingresos, es el cobrado en el año anterior, dentro de la unidad de convivencia, y en cuanto a ti particularmente, también hay que tener en cuenta que es necesario haber cotizado con anterioridad, al menos un año.

P. Mi hija está en paro y se le acaba la prestación este mes. Ha convivido con una persona 15 años y ha tenido tres hijos con ella. Al separarse el juez dictó custodia compartida (una semana con cada progenitor, dividiendo las fiestas y vacaciones), así que los hijos conviven con ella dos semanas al mes, más media navidad, media semana santa y un mes de vacaciones. Para pedir el ingreso mínimo vital, ¿qué procedimiento sigue? ¿Sería una familia monoparental con tres hijos a media con su compañero? Gracias.

R. La tramitación se realiza a través del portal del Servicio Ingreso Mínimo Vital, a partir del 15 de junio, y la administración tiene un plazo de tres meses para responder. Aunque exista custodia compartida, el vínculo de la pareja, tanto si estaban casados como si no, ha quedado extinguido.