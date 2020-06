Estela Bango | Alba Precedo

Publicada el 07/06/2020 a las 11:00 Actualizada el 07/06/2020 a las 12:50

Sigue en infoLibre este domingo el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

12.45. Irán rebasa los 170.000 contagios por coronavirus en pleno repunte de las infecciones. El Gobierno iraní ha confirmado este domingo más de 2.300 nuevos contagios de coronavirus en el país, que elevan el total de afectados a más de 170.000 mientras que los fallecidos superan los 8.200 en medio de un constante repunte de las infecciones durante los últimos días. El número de nuevos contagios supera en un centenar a los registrados ayer hasta un total aproximado de 171.789 afectados. Con los 72 fallecimientos de las últimas horas frente a los 75 de ayer, un total de 8.281 personas han muerto en Irán desde la declaración de la epidemia.

12.40. Baleares no permitirá la apertura de locales de discoteca y bares de ocio nocturno en la fase 3 de la desescalada. Baleares no permitirá la apertura de locales de discoteca y bares de ocio nocturno en la fase 3 del plan de desescalada del Gobierno, según publica el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) este domingo. Según ha publicado este domingo el BOIB, la apertura de locales de discoteca y bares de ocio nocturno no estará permitida aunque formen parte de otros establecimientos que sí disponen de permiso para abrir sus puertas al público. El Govern balear ha tomado esta decisión pese a que el Ministerio de Sanidad ha publicado una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según la que se permitía a bares de ocio nocturno y discotecas poder abrir desde este lunes en las zonas que se incorporaran a la fase 3 del plan de desescalada, siempre que no se superase un tercio de su aforo.

12.30. Feijóo pide a Sánchez aclaración de competencias en fase 3 y un plan estatal sobre rebrote con criterios comunes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado este domingo al jefe del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, que aclare las competencias de las autonomías en fase 3, un plan estatal contra un posible rebrote del virus que cuente con "criterios comunes", así como la bajada del IVA del turismo y la eliminación de la tasa de reposición para las oposiciones de sanidad y de servicios sociales. Así lo ha expuesto el mandatario gallego durante la 13º reunión telemática entre los líderes autonómicos y Pedro Sánchez, una cita ya habitual de los domingos para abordar la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias. En este contexto, según informan fuentes autonómicas, Feijóo ha reclamado al presidente Sánchez que el Gobierno elimine la tasa de reposición en las ofertas públicas de empleo (OPE) del 2020 para personal sanitario y de servicios sociales.

12.20. India registra otro nuevo máximo de contagios diarios con casi 10.000 casos en plena reapertura. El Gobierno indio ha confirmado 9.971 contagios diarios por coronavirus en un nuevo repunte histórico de afectados, que desde hace días se mantienen por encima de los 8.000 casos nuevos cada 24 horas, en un momento en que el país está iniciando su protocolo de reapertura ante el devastador impacto económico que está suponiendo la pandemia. Sin embargo, el total actual de fallecidos en India, 6.929, todavía sigue siendo relativamente bajo en comparación al resto de países que ocupan los primeros puestos de contagios, como Italia, séptima en la lista, que ha registrado 33.846 fallecimientos.

12.05. La Generalitat de Cataluña critica el decreto del Gobierno sobre la nueva normalidad: "Es inaceptable". La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha criticado el decreto-ley sobre la nueva normalidad tras el coronavirus que el Gobierno tiene previsto aprobar este martes: "Querer hacer un real decreto porque se acaba el estado de alarma y tú quieres continuar mandando sobre Cataluña es inaceptable". En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, Vergés ha añadido que es "absolutamente innecesario", y que ERC pactó con el Gobierno porque para ellos era una prioridad acabar con el estado de alarma. También ha considerado que el Ministerio de Sanidad "quiere recuperar competencias para que sea más grande y aprovecha la excepcionalidad para hacerlo"", y ha dicho que ni el PP lo hizo teniendo un 155 al alcance, en sus palabras.

11.45. Desalojan a unos 40 estudiantes Erasmus que hacían botellón en la playa de Carnota (A Coruña) y les obligan a limpiarla. La Policía Local desalojó la playa de Carnota (A Coruña) el pasado jueves después de que casi 40 estudiantes Erasmus se juntasen en el arenal para hacer botellón, por lo que les obligaron a limpiar la zona. Según han confirmado fuentes de este cuerpo policial a Europa Press, los hechos sucedieron a última hora de la tarde del jueves, cuando varios vecinos y usuarios de la playa alertaron a los agentes de la reunión de "un grupo nutrido" de personas que estaban haciendo botellón. Cuando los agentes se presentaron en la zona, hablaron con los jóvenes y estos explicaron que eran estudiantes Erasmus que estaban realizando su estancia en A Coruña y Santiago y habían quedado en Carnota a través de las redes sociales.

11.25. Sánchez cambia los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones que favorecerán el peso poblacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido hoy a los presidentes de las CCAA los cambios en los criterios para el reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsables que se aprobarán para las autonomías, incluyendo un fondo para Educación y otro para movilidad. Esto favorecería a las autonomías que tienen más población, según fuentes autonómicas. Con ello el Ejecutivo pretende compensar a las CCAA parte de los gastos que ha generado la crisis del coronavirus durante estos meses. El aumento del peso poblacional era una reivindicación de algunas regiones ya que inicialmente se había previsto que uno de los criterios de mas peso en el reparto de ese dinero fueran los gastos en los que se había incurrido para atender las necesidades sanitarias de la pandemia. Así y según fuentes autonómicas, el presidente les ha comunicado que 9.000 millones se destinarían a gastos sanitarios; 2.000 millones para un fondo de Educación y otros 5.000 millones serían para compensar la caída de ingresos derivada del parón económico. Pero de estos últimos, 800 millones irían a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos.

11.10. Japón se enfrenta a un incremento de casos de coronavirus en los clubes nocturnos de Tokio. El Gobierno japonés está investigando la propagación del coronavirus en los clubes nocturnos de la capital, Tokio, que este pasado sábado ha superado por sexto día consecutivo la decena de contagios. De ello se están encargando el ministro responsable de la gestión de la crisis, Yasutoshi Nishimura, y la gobernadora de Tokio, Yuriko Koiko, ante el peligro que representaría una segunda ola de contagios en la capital de Japón. El sábado, según cifras del Gobierno metropolitano de Tokio, se confirmaron otros 26 casos en la ciudad, una decena de ellos en las zonas de ocio nocturno, según Nishimura, ministro de Revitalización Económica. Hay que recordar que el Gobierno japonés levantó a finales de mayo el estado de emergencia para revitalizar su economía ante el varapalo que ha supuesto el aplazamiento de los Juegos Olímpicos previstos para este verano.

11.00. Corea del Sur vuelve a registrar un repunte de más de 50 contagios por segundo día consecutivo. El Gobierno surcoreano ha informado este domingo de 57 nuevos contagios por coronavirus en el país, el segundo día consecutivo que se rebasa el medio centenar de nuevos casos, en medio de la aparición de nuevos vectores de transmisión a pocos días de la fase final de la reapertura de las escuelas. Con estos nuevos contagios, el mayor repunte en una semana, el total de casos en el país es de 11.776, según el balance de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea (KCDC). El número de muertos se mantiene estabilizado en 273 y ya son 10.552 las personas que han salido de la cuarentena, de acuerdo con las estimaciones, recogidas por la agencia oficial de noticias Yonhap.

10.55. Calvo sobre la mesa de diálogo con la Generalitat: "En cuanto salgamos de la alarma pondremos una fecha". La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que el Gobierno volverá a convocar en verano la mesa de diálogo con la Generalitat para abordar el conflicto político en Cataluña: "En cuanto salgamos de la alarma, pondremos una fecha". "No vamos a dejar pasar el verano sin volvernos a sentar para retomar un objetivo en el que creemos profundamente. Estamos dispuestos a continuar con nuestro compromiso", ha dicho en una entrevista en La Vanguardia este domingo recogida por Europa Press.

10.25. Sánchez comparecerá en rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne desde poco después de las diez de la mañana de este domingo por décimo tercera vez con los presidentes de las Comunidades Autónomas, de Ceuta y Melilla, dentro de las reuniones semanales para abordar la crisis por el coronavirus y las medidas para abordarla. Tras este encuentro comparecerá en rueda de prensa, según ha anunciado el Palacio de la Moncloa.

10.00. Alemania registra un nuevo descenso diario con 22 fallecidos y 301 casos de coronavirus. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 22 víctimas mortales, once menos que ayer, y 301 casos nuevos frente a los 407 de la víspera, hasta rozar los 184.000 contagiados y los 8.700 muertos. En total, el país ha registrado ya 183.979 contagios y 8.668 fallecidos, según ha informado este domingo el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

09.55. Rusia confirma casi 9.000 contagios diarios y se acerca a los 5.900 fallecidos por el coronavirus. El Gobierno ruso ha confirmado este domingo 8.984 nuevos casos y 134 nuevos fallecimientos por coronavirus en un solo día, hasta un balance total de 467.673 casos y 5.859 decesos, respectivamente. Los nuevos contagios se han detectado principalmente en Moscú (1.956 casos), la provincia homónima (754), San Petersburgo (340) y Nizhni Nóvgorod (317). Buena parte de los nuevos decesos se han registrado en Moscú, con 55 fallecidos, y San Petersburgo, con 31.

09.00. La pandemia de coronavirus llega a las puertas de los 400.000 fallecidos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan prácticamente ha alcanzado ya el umbral de las 400.000 víctimas mortales y ha provocado más de 6,8 millones de contagios en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 08.45 de este domingo, el balance global del coronavirus asciende a los 6.897.225 millones de casos y 399.789 fallecidos en 188 países y territorios. También se ha rebasado otro umbral más afortunado, el de los tres millones de personas que han superado la enfermedad, con Estados Unidos al frente de la lista, con 500.849 personas curadas, seguido por Brasil, con unos 277.149 pacientes salvados, y por Rusia, con 220.935.