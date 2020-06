La Fiscalía ve motivos para actuar contra el juez Serrano de Vox por el presunto fraude de subvenciones destapado por infoLibre

Publicada el 08/06/2020 a las 11:00 Actualizada el 08/06/2020 a las 11:55

La Fiscalía de Sevilla ha acordado remitir a la Fiscalía Superior de Andalucía las diligencias penales contra el juez Francisco Serrano, presidente del grupo parlamentario de Vox, para continuar la investigación sobre "un presunto delito contra la hacienda pública mediante un fraude en la solicitud de subvenciones públicas". La investigación es resultado de unos hechos destapados por infoLibre. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también ha denunciado estos hechos, según la Fiscalía. El juez Serrano, dos veces candidato a la presidente de la Junta de Andalucía por Vox, es un adalid de la denuncia contra las "paguitas", uno de los ejes del discurso del partido. Este periódico ha intentado obtener la versión de Serrano y de Vox, sin respuesta.

La investigación realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía ha permitido confirmar que una sociedad limitada, Bio Wood Niebla, recibió fondos públicos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través del Programa Reindus, por importe de 2.489.000 euros, para lo cual la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar y, principalmente, con los fondos solicitados al ministerio, informa la Fiscalía. "La sociedad se constituyó realizándose por los socios aportaciones no dinerarias consistentes en maquinaria diversa que se afirmaba como de su respectiva propiedad, cuando ello indiciariamente no se ajustaba a la verdad", indica la Fiscalía del TSJA. En el desarrollo de la actividad sufragada parcialmente con fondos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, "no consta la realización del proyecto comprometido de fabricación de pellets en la localidad de Niebla y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda", añade el TSJA.

La investigación realizada se refiere tanto a Serrano como a otros socios y colaboradores, y dada la condición de aforado del Serrano como diputado del Parlamento de Andalucía, "la valoración de la suficiencia de estos indicios correspondería a la Fiscalía Superior", si bien la Fiscalía de Sevilla entiende que la conducta de esas terceras personas debe ser conjuntamente analizada para evitar la existencia de decisiones judiciales contradictorias. Es decir, la Fiscalía de Sevilla entiende que los tres deben ser valorados por la Fiscalía Superior, para evitar el troceamiento del caso.

Una ayuda pública de casi 2,5 millones

Toda la investigación parte de las informaciones publicadas desde el mes de octubre por infoLibre, que desvelaron que Bio Wood Niebla SL, con un capital inflado por una aportación falsa de maquinaria industrial, recibió una ayuda pública de casi 2,5 millones que no ha devuelto para construir una fábrica que quedó sin terminar. Los hechos destapados hicieron saltar las alertas de la Policía Nacional, que los puso en conocimiento del Ministerio Público. La Fiscalía ya consideró en noviembre que había material suficiente para investigar un posible fraude de subvenciones, que Serrano siempre ha negado [ver aquí el dossier y aquí una cronología].

El caso Serrano arranca con una convocatoria de apoyos financieros del Ministerio de Industria hace ya más de cuatro años. Las ayudas fueron convocadas el 9 de marzo de 2016. Sólo 21 días después, el 30 de marzo, Serrano –a través de su despacho de abogados– y un socio, Enrique Pelegrín, constituyeron Bio Wood Niebla SL, con un capital inicial de 1.245.000 euros.

El 60% de la empresa era propiedad del bufete legal de Serrano y el 40% de Pelegrín, su socio en esta aventura empresarial. Hay un tercer impulsor de la empresa, Javier López, que no figura como administrador de Bio Wood Niebla pero que el propio Serrano cita como "promotor e ideólogo" del proyecto.



El 99,43% del valor de la empresa (1.238.000 euros) radicaba en la maquinaria: un secadero para biomasa aportado por el despacho de Serrano y tres granuladoras aportadas por Pelegrín. Una maquinaria que, según admitió Serrano a raíz de la primera información sobre el caso publicada por este periódico, en realidad no había sido adquirida ni cuando la ayuda fue solicitada ni cuando fue concedida. Esta información, que fue trasladada en una denuncia a la Policía por Rubén Sánchez, vicepresidente de Facua, llamó la atención del grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).



Bio Wood Niebla SL solicitó un préstamo a Industria para una fábrica de pellets en la localidad de Niebla (Huelva). Industria le concedió la ayuda el 24 de noviembre de 2016. Al mes siguiente, concretamente el 30 de diciembre, Bio Wood Niebla SL hizo una reducción de capital, consistente en la devolución a los socios de la maquinaria aportada, con lo cual el valor de la empresa se reducía de 1.245.000 a 7.000 euros. Se trataba, según ha declarado Serrano, de un movimiento para "ajustarnos a la legalidad". El problema es que el “ajuste” se produjo una vez concedida la ayuda de 2,48 millones de Industria (24 de noviembre de 2016), que no ha sido devuelta. El falseamiento del capital de la empresa fue clave para obtener la ayuda. Todos estos hechos los fue desvelando este periódico en sucesivas informaciones.



La factoría tendría que estar terminada desde mayo de 2018 y la inversión tendría que estar justificada desde agosto de 2018, según el Ministerio de Industria. Pero no ha ocurrido a tiempo ni lo uno ni lo otro, por lo que Industria reclamó el dinero a Bio Wood Niebla SL, sin éxito. Luego fue Hacienda la que reclamó el dinero. Además del frente de la Agencia Tributaria, la investigación de la Fiscalía también abrió el penal, con la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía. En ese frente ha recibido ahora Serrano un duro golpe.

Con posterioridad a la apertura de la investigación de la Fiscalía, este periódico desveló que una segunda empresa de Serrano montó una filial en Extremadura con un millón de euros cuyo origen se niega a desvelar. El juez, que salió de las empresas del grupo en 2017, y sus antiguos socios nunca respondieron si el origen de ese dinero era el préstamo de Industria.