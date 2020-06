Publicada el 10/06/2020 a las 11:00 Actualizada el 10/06/2020 a las 12:08

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha respondido este miércoles al PP que sí sigue pensando que las llamadas "puertas giratorias" –como denominan a la entrada de ex altos cargos gubernamentales en consejos de administración de grandes empresas– son una forma de corrupción.



Así lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, al ser preguntado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, si sigue defendiendo esta cuestión, por la que ya le preguntó la pasada semana, sin obtener respuesta por parte del líder de Podemos.



García Egea llevó ese tema al Pleno de la semana pasada tras conocerse que los exministros de gobiernos socialistas José Blanco y José Montilla, así como Cristóbal José Gallego –miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno y del El Observatorio Crítico de la Energía afín a Podemos–, van a entrar a formar parte del consejo de administración de Enagás.



"¿Por qué no responde a mis preguntas? O bien le da vergüenza, o bien le da igual lo que le preguntemos. ¿Sigue pensando que las puertas giratorias son una forma de corrupción? No sabemos lo que piensan en Podemos, sabemos que hay uno al menos, que es el que está colado, que sí está a favor de las puertas giratorias, pero, ¿usted qué piensa? Porque es un pésimo vicepresidente, pero ha quedado demostrado que es un buen amigo", ha afirmado el dirigente popular. "Sí", ha respondido Iglesias, a esa primera pregunta.