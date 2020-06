Felipe González dice que el Gobierno parece "el camarote de los hermanos Marx" y Podemos responde: le molestan las políticas de "justicia fiscal"

Publicada el 11/06/2020 a las 17:48 Actualizada el 11/06/2020 a las 18:12

El expresidente del Gobierno Felipe González ha admitido este jueves que sufre por la "tensión" que "algunas veces" evidencian los miembros del Gobierno de coalición, cuando entran en una dinámica de discusión que "se parece mucho al camarote de los hermanos Marx".

"A veces sufro de esta dinámica en la que entramos que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo uno dice 'y yo dos huevos duros más'. Eso no me gusta", ha reconocido en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum vía telemática, preguntado por las disfunciones entre los dos socios de la coalición, PSOE y Podemos, en el plano económico, ámbito donde las propuestas de los morados, ha dicho, "no son precisas".

González ha recordado también la necesidad de "respetar las decisiones del Consejo de Ministros" que "son colegiadas" y sus debates "secretos". "Sólo son públicos los acuerdos", ha dicho.

Ha expresado asimismo su preocupación por que "se legisle abundantemente por decreto ley". Para preservar el funcionamiento del estado de derecho en el futuro, es partidario de que decaigan todas las decisiones adoptadas bajo el paraguas del decreto del estado de alarma, y, las que deban permanecer, que sigan el trámite ordinario parlamentario.

A Felipe González le "molesta" el Gobierno de coalición porque no cree en la justicia fiscal

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente del partido morado, Pablo Echenique, ha asegurado este jueves que "es normal que a personas que no están de acuerdo con la justicia social o con la justicia fiscal les moleste" el Gobierno de coalición, e intenten que entren en provocaciones.

Así lo ha asegurado al ser preguntado por las palabras del expresidente del Gobierno. "No voy a entrar en polémica con el señor Felipe González. Creo que la gente cada vez más nos pide, a la gente que tenemos responsabilidades públicas, que no entremos en provocaciones", ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso, antes de dar a entender que Gónzalez hace este tipo de "provocaciones" porque le molesta el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y sus políticas "justicia social" o "justicia fiscal".

Según Echenique, "el Gobierno está tomando medidas que hasta hace poco tiempo eran impensables", "ha movilizado inversiones públicas de una cuantía histórica para proteger a los trabajadores, a los autónomos y a las pymes", y "tiene claro que hay que hacer una reforma fiscal progresiva para que arrimen el hombro los que más tienen y grandes corporaciones".

"El Gobierno está defendiendo en Europa una posición contraria a la austeridad que fue muy cruel e ineficaz para nuestro país en la anterior crisis. Es normal que a personas que no están de acuerdo con la justicia social o con la justicia fiscal les moleste este Gobierno e intenten que entremos en provocaciones, pero yo no voy a entrar", ha zanjado.

"El Gobierno está fuerte"

Además, en cuanto a esas diferencias internas, Echenique ha defendido que "el Gobierno esta fuerte". "Creo que esta epidemia tan trágica y los meses que nos ha tocado vivir al poco de formarse el primer Gobierno de coalición de nuestra democracia ha supuesto un reto enorme de debate en el seno del Gobierno", ha asegurado.

"Eso ha fortalecido al Gobierno y a la coalición. Cuando la gente deferente pasa por una situación muy difícil, y es capaz de sobreponerse a ella, uno de los resultados es que se cohesiona más ese trabajo y creo que el Gobierno está fuerte y sale fortalecido de esa tragedia tan difícil que nos ha tocado vivir", ha enfatizado.