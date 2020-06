Publicada el 12/06/2020 a las 09:14 Actualizada el 12/06/2020 a las 10:12

Sigue en infoLibre este viernes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.05. Carmen Calvo acusa a las CCAA del retraso en el pago de los ERTEs: "Muchas no han hecho su parte previa del trabajo". La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este viernes a las comunidades autónomas de no haber hecho "su parte previa del trabajo" y de no haber "hecho discriminación" a la hora de remitir al Ministerio de Empleo "lo que eran ERTEs de lo que no". En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Calvo ha justificado que el "volumen" de expedientes de regulación temporal de empleo ha sido "una cosa absolutamente de récord" lo que, unida a ésta supuesta inacción de "muchas" autonomías, ha provocado retrasos en los pagos. "En un momento de teletrabajo se produce una parte importante del trabajo de cribado. Los ERTEs se están pagando. Es verdad que se producen cuellos de botella porque hemos tomado una decisión muy importante. Es verdad que hay veces que hay huecos que no se cubren. Pero hemos sido muy preventivos", ha explicado.

10.00. El IPC cae en mayo hasta el -0,9%, una décima menos de lo esperado, por las gasolinas, los coches y el covid. El Índice de Precios de Consumo (IPC) no experimentó cambios en mayo en relación al mes anterior, pero recortó dos décimas su tasa interanual, hasta el -0,9%, su mayor tasa negativa desde mayo de 2016, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída del IPC ha sido inferior a la esperada, pues el indicador adelantado a finales de mayo había previsto un retroceso de tres décimas, hasta el -1%. En todo caso, con este desplome de dos décimas, el IPC interanual encadena cuatro meses de retrocesos y suma dos meses en tasas negativas.

09.20. El Gobierno autoriza la apertura desde el 15 de junio de un corredor turístico de Alemania hacia Baleares. El Ministerio de Sanidad ha dictado una Orden por la que autoriza, a partir del próximo 15 de junio, la puesta en marcha de un programa piloto para el establecimiento de un corredor turístico seguro desde Alemania hacia las Islas Baleares mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores. Así, desde el próximo lunes se permitirá la entrada de turistas a Baleares procedentes de Estados miembros o Estados asociados Schengen a través de rutas aéreas específicas, así como la entrada a territorio nacional a través de las fronteras interiores a las personas que lleguen a Baleares a través de este corredor, quedando éstos exceptuados de guardar el periodo de cuarentena.

09.10. La pandemia de coronavirus supera los 7,5 millones de casos con más de 421.498 muertos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 421.498 víctimas mortales y más de 7.516.656 personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.00 horas de este jueves, el balance global del coronavirus asciende a 7.516.656 casos y 421.498 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 3.542.237, con Estados Unidos al frente de la lista, con 540.292 personas curadas, seguido por Brasil, con 429.965 pacientes salvados, y por Rusia, con 260.649. 09.00. Galilcia activará una tarjeta monedero para que familias vulnerables compren alimentos con entre 450 y 900 euros. El Consello de la Xunta aprobará este viernes la puesta en marcha de una tarjeta monedero para que las familias vulnerables puedan comprar alimentos que estará dotada con entre un mínimo de 450 y un máximo de 900 euros, según la carga familiar, y que podrá recargarse durante los tres próximos meses. Así lo ha avanzado este jueves el titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ha explicado que esta ayuda se incluirá en un Plan Social Post Covid el Consello de la Xunta aprobará esta semana tras su análisis con entidades de inclusión social de Galicia. Feijóo ha detallado que, con esta tarjeta monedero que se prevé que esté activa este mismo mes de junio, la Administración autonómica espera beneficiar a unas 30.000 personas en Galicia para que puedan hacer frente al pago de alimentos.

08.30. Díaz anuncia su intención de cambiar el subsidio por desempleo y simplificarlo para llegar a más gente. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que su departamento se propone reformular el sistema de protección en su fase asistencial, con un cambio en el subsidio de desempleo, simplificando su estructura, llegando a más gente y facilitando los criterios de acceso. Así lo ha avanzado durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, donde ha apuntado que esta es una de las líneas de trabajo del Ministerio, además de implementar una protección extraordinaria de carácter inmediato.