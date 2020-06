Inés Madrigal, la mujer que sentó en un juicio al Doctor Vela: "La Justicia me ha castigado siendo la víctima"

Publicada el 12/06/2020 a las 13:00 Actualizada el 12/06/2020 a las 13:12

Inés Madrigal, la mujer que sentó en el banquillo de los acusados al Doctor Eduardo Vela por un caso de bebés robados de 1969, ha criticado que el Tribunal Supremo no haya querido entrar a valorar la prescripción que propició la absolución del ginecólogo, tirando por tierra la esperanza de otros afectados por este entramado que afecta a toda España, informa Europa Press.

"La Justicia me ha castigado siendo la víctima. La Justicia se ha deshumanizado y se ha convertido en una Justicia que mira hacia otro lado", ha sentenciado Madrigal en declaraciones a Europa Press después de que el Alto Tribunal la haya condenado en costas por seguir adelante con el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de Madrid que exoneró en octubre de 2018.

El Supremo no da por probado el delito de detención ilegal, pero sí el de falsedad. Uno de los extremos que valora el Alto Tribunal es la investigación aportada por la Fiscalía de Madrid en la que Madrigal relató que había encontrado a su familia biológica. Su madre, ya fallecida, la dio en adopción.

Madrigal ha asegurado que se encuentra "muy triste" con el fallo del Alto Tribunal, que no solo la afecta a ella sino a muchas víctimas que estaban a la espera de que los magistrados aclarasen el tema de la prescripción para resolver muchos de los casos paralizados que afectan a esta trama de tráfico de bebés. Pese al fiasco, aún mantiene la esperanza en el recurso sobre otro caso relativo a Huelva que se deliberará el próximo 30 de junio.

"Cuando me enteré no pude articular palabra. Mi carnet sigue siendo falso. Fui una víctima de Vela. Vela traficó conmigo aunque mi madre biológica me diera en adopción obligada por la sociedad. Lo único que he conseguido es que me condenen en costas", ha reprochado.

Madrigal ha asegurado que acudió a la Fiscalía siendo sincera para contar que había encontrado a sus hermanos, quienes le comentaron que su madre la había dado en adopción de forma voluntaria. "Yo no fui con mala fe y todos teníamos la esperanza de que entrara en el tema de la prescripción para ayudar a otras víctimas. La Justicia cuando pierde ese matiz de humanización se deshumaniza y se convierte en una Justicia que mira hacia otro lado", ha lamentado.

Lo siente "como un insulto". "Eres víctima y te hacen pagar", ha criticado y ha adelantado que lanzará un crowfunding cuando sepa la cantidad que tiene que abonar, ya que es ha gastado mucho dinero en este proceso y vive al día. "Mi objetivo era encontrar a mi familia, pero también ayudar a otras personas. Para mí, el mensaje del Supremo es si eres víctima, lo mejor que puedes hacer es quedarte en esa condición", ha agregado.