Directo | Se elevan a 37 los contagiados por el foco del hospital de Basurto, 14 de ellos profesionales

Sigue en infoLibre este sábado el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

13.55. Investigan un posible foco en el Hospital Aita Menni de Arrasate tras cuatro positivos en administración. La consejera vasca de Salud, Nekane Murga, ha reconocido que se investiga un posible nuevo foco de covid-19 en el Hospital Aita Menni de Arrasate (Gipuzkoa) tras haberse detectado cuatro positivos en el área de administración. Murga ha comparecido este sábado en rueda de prensa para actualizar la situación del coronavirus en Euskadi y dar a conocer los datos de la pandemia recogidos en las últimas 24 horas. Según ha avanzando, en las últimas horas se ha comenzado a investigar un posible nuevo foco de covid-19 en el Hospital Aita Menni de Arrasate-Mondragón, donde se han detectado cuatro casos en profesionales del área administrativa.

13.39. China también cierra once barrios de Pekín tras el nuevo brote declarado en el mercado de Xinfadi. El Gobierno chino ha ordenado este sábado el cierre inmediato de al menos once barrios de Pekín tras la confirmación de 45 contagios de coronavirus en el principal mercado mayorista de la ciudad, Xinfadi. Además de las zonas residenciales el Gobierno ha cerrado escuelas y guarderías, y ordenado el inicio de pruebas inmediatas a más de 10.000 personas relacionadas con el mercado. El responsable del distrito, Chu Junwei, ha dejado bien claro que los barrios afectados en "modo de emergencia bélica", los transportes públicos han sido cancelados y la zona entera ha sido acordonada por la policía.

13.30. Sao Paulo traslada restos de cementerios a contenedores para hacer sitio a las víctimas del coronavirus. La prefectura de Sao Paulo ha comprado doce contenedores de metal para almacenar provisionalmente restos mortales exhumados de los cementerios de la ciudad y habilitar más espacio para las víctimas mortales del coronavirus. El prefecto de Sao Paulo, Bruno Covas, ha explicado que los contenedores llegarán en un plazo de 15 días. La iniciativa se ampara en una normativa municipal por la que las familias tienen tres años de plazo para evitar la exhumación, dos años en caso de menores de hasta seis años. Muchas familias no hacen esta gestión, por lo que los fallecidos pueden ser retirados de los cementerios.

13.25. Las residencias de Madrid registran 4 fallecidos por covid en los últimos tres días. Las residencias madrileñas han registrado entre este martes y viernes solo 4 fallecidos por coronavirus en los últimos tres días y 28 por otras causas, por lo que la situación se ha estabilizado, según datos facilitados anoche por la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad al Gobierno de España. Concretamente, 1.251 residentes murieron confirmados con prueba de esta nueva enfermedad y 4.728 con síntomas compatibles. En total, 5.979 ancianos desde el 8 de marzo hasta ayer martes. No obstante, hay que tener en cuenta que en la última semana se han producido ajustes a la baja ya que los geriátricos, que son quienes pasan los datos, habían contabilizado dos veces un mismo fallecido, según explicaron a Europa Press fuentes del departamento que dirige Alberto Reyero.

13.20. Se elevan a 37 los contagiados por el foco del hospital de Basurto, 14 de ellos profesionales. El foco de contagio por covid-19 localizado en el bilbaíno hospital de Basurto asciende a 37 personas infectadas, cinco más que el viernes. De los enfermos, 14 son profesionales, doce pacientes y once son visitas o contactos estrechos que han dado positivo. Los responsables de Osakidetza ha practicado en el hospital bilbaíno un total de 2.218 pruebas PCR (1.780 a profesionales, 217 a pacientes y 221 a visitas o a contactos estrechos), de las que, aparte de los 37 positivos, el resto de las pruebas han dado negativo. El área de partos del Hospital de Basurto, que había sido clausurado tras detectarse un caso positivo de coronavirus en una mujer, reabrirá este sábado tras no haberse identificado más casos en pacientes ni profesionales, según ha confirmado la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga.

13.15. La Comunitat Valenciana tendrá una "fase 3 avanzada" con hasta el 75% de aforo en muchos establecimientos. La mayoría de establecimientos y espacios públicos cerrados de la Comunidad Valenciana podrán abrir al 75% de su aforo en lo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha denominado una "fase 3 avanzada", donde también se permitirá el 100% de aforo en las terrazas con dos metros de distancia y eventos al aire libre con hasta 800 asistentes. Así lo ha destacado Puig en una declaración institucional en la que ha presentado el decreto que recoge estas medidas, que se publica este sábado y entrará en vigor el lunes a las 00.00 horas. Entre las novedades, la distancia social pasará a ser de 1,5 metros y también se permitirán actividades deportivas al aire libre con hasta 50 personas.

13.10. Sánchez responde por Twitter a Miley Cyrus: "La unidad y la respuesta multilateral es el único camino a seguir para no dejar que nadie se quede atrás". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido directamente por Twitter a la cantante Miley Cyrus, que en un mensaje en esta red social pidió a España unión con otros países europeos para luchar contra el covid-19 y su "impacto desproporcionado en las comunidades marginadas, especialmente en las comunidades de color". Sánchez ha respondido que la unidad y la respuesta multilateral "es el único camino a seguir para no dejar que nadie se quede atrás" en la lucha contra el coronavirus. En este sentido ha asegurado que España "es colíder" en iniciativas como el 'ACT-Accelerator' para "lograr un acceso equitativo a las vacunas, tratamientos y diagnósticos" para combatir el coronavirus. "El nuestro es un fuerte compromiso, Miley. La unidad y la respuesta multilateral es el único camino a seguir para no dejar que nadie se quede atrás. #GlobalGoalUnite", ha tuiteado Sánchez.

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN