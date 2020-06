La declaración de los testigos que desmontaron el informe de la Guardia Civil aceleró el archivo del caso 8M

Publicada el 13/06/2020 a las 06:00

Tres días después de solicitar a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital el listado de "eventos colectivos o masivos" que "con su autorización o conocimiento" se celebraron entre los días 5 y 9 de marzo, la jueza que mantenía imputado al delegado del Gobierno en el llamado caso del 8M dictó este viernes por sorpresa el archivo de las actuaciones. La providencia donde la titular del juzgado de instrucción 51 requería a las dos administraciones que capitanea el PP una relación de actos que de antemano se presumía extensa fue dictada el martes. Y el auto por el que sobresee provisionalmente las actuaciones por supuesta prevaricación salió a la luz a primera hora del viernes. Entre una resolución y otra transcurrieron menos de 72 horas.

En medio quedaron la declaración del imputado, José Manuel Franco, y la de 19 testigos que de forma mayoritaria desmontaron entre el miércoles y el jueves uno de lo principales argumentos de los dos controvertidos informes elaborados por la Guardia Civil: que distintas manifestaciones y concentraciones convocadas para la primera quincena de marzo se cancelaron porque la Delegación del Gobierno poco menos que conminó a sus promotores a que así lo hicieran. Este periódico no ha logrado averiguar por qué la jueza no esperó a que declarasen el querellado -José Manuel Franco- y los testigos antes de reclamar una larga lista de documentos a los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Almeida. O, en sentido contrario, por qué no ha mantenido las actuaciones abiertas hasta obtener los documentos requeridos.

Contra el auto cabe recurso. Las acusaciones populares, entre las que figuran el pseudosindicato Manos Limpias, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y una asociación de consumidores con sede en Alicante además del autor de la denuncia, ya han anunciado que impugnarán el archivo provisional ante la Audiencia Provincial.

Lo que el Instituto Armado sugería con su tesis de que la Delegación del Gobierno había presionado por teléfono para lograr la desconvocatoria de distintas manifestaciones es que conocía el riesgo de las aglomeraciones. Y que, sin embargo, permitió la celebración del 8M con una marcha que reunió en torno a 120.000 personas. Pero las declaraciones prestadas, según los datos del TSJM, por 11 convocantes y ocho funcionarios disolvieron como un azucarillo lo que la filtración del primer informe de la Comandancia de Madrid dibujó en un principio casi como un bloque de granito. Las declaraciones de los testigos explican que la jueza haya escrito que "no ha quedado indiciariamente acreditado que con dicha llamada [las hechas desde la Delegación a cada promotor de manifestaciones] se coaccionara a los convocantes o manifestantes a no ejercitar su derecho fundamental".

El delito de prevaricación, que era el que sustentaba la imputación de Franco, implica adoptar una decisión injusta a sabiendas de que lo es. Y en el auto de sobreseimiento son dos los razonamientos que esgrime la juez para concluir que el caso debe ser archivado por ausencia de indicios suficientes de delito. El primero, que “no se ha podido demostrar indiciariamente” que el delegado del Gobierno “hubiese recibido documentación de autoridad sanitaria que le trasladase de manera cierta segura y técnica el riesgo de la proximidad física de eventos masivos para la transmisión del COVID-19”.

El segundo sostiene que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19". Franco –concluye la jueza– "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones". En resumen, "no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos" al delegado del Gobierno.

La jueza plasma una especie de reconvención poco disimulada a Franco cuando escribe que la Delegación del Gobierno no mantuvo "reuniones, ni con autoridades de la Administración del Estado ni de la Comunidad Autónoma". "Estos extremos –añade– no pueden dejar de sorprendernos, máxime cuando esta cuestión de las manifestaciones masivas y su incidencia en la transmisión del Covid-19 había sido objeto de atención mediática desde al menos el 3 de marzo".

La decisión sobre los recursos anunciados corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid. Y en un momento del auto, la magistrada introduce un párrafo que pasa la pelota a esa instancia. "Resta por dilucidar –se lee en el auto– si esta conducta [la de José Manuel Franco] merece reproche penal por encuadrarse en los requisitos del delito de prevaricación, cuestión que, se adelanta, no resulta pacífica jurídicamente y que, al menos a esta instructora, le ha arrojado dudas de diversa consideración durante los meses de instrucción de esta causa". "En su caso –prosigue– serán otras instancias en apelación - o en su caso el órgano de enjuiciamiento si la Audiencia Provincial revoca esta decisión de archivo provisional- los llamados a sentar doctrina jurisprudencial al respecto (función ésta que, obvio es decirlo, nunca corresponde al juez instructor).

Las actuaciones fueron abiertas el 23 de marzo, en pleno parón de los tiempos judiciales. La inusitada rapidez con que fue practicando diligencias pese a que la propia jueza las había declarado "no urgentes" pusieron en alerta desde el primer momento a la Abogacía del Estado, que ha ejercido aquí la defensa del delegado del Gobierno.

