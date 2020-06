Directo | Sánchez informa que la de este domingo será la última videoconferencia con las autonomías

Publicada el 14/06/2020 a las 11:00 Actualizada el 14/06/2020 a las 13:05

Sigue en infoLibre este domingo el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

13.00. Moreno urge a Sánchez a abordar la financiación autonómica y pide mayor cooperación ante posibles rebrotes. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha urgido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abordar cuanto antes la reforma de la financiación autonómica para poder hacer frente a cualquier incidencia vírica que se pueda presentar el futuro, sea un rebrote del coronavirus covid-19 o una nueva epidemia. Moreno ha trasladado esta petición a Sánchez durante su intervención en la decimocuarta videoconferencia de presidentes autonómicos para abordar la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, en la que también ha trasladado la necesidad de "reforzar la cooperación" entre todas las administraciones a todos los niveles porque hay que seguir alerta ante posibles rebrotes. Según han informado a Europa Press fuentes autonómicas, el jefe del Ejecutivo andaluz ha pedido a Sánchez que se aborde cuanto antes el problema de la financiación autonómica para hacer frente a cualquier incidencia vírica que se pueda presentar en el futuro, sea un rebrote del coronavirus o una nueva epidemia porque "hay que ser ambiciosos".

12.45. Torra avala que toda Cataluña pase a fase 3 esta próxima semana. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha transmitido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el comité técnico del Procicat apoyará este lunes que todas las regiones sanitarias de Cataluña pasen esta próxima semana a la Fase 3 de la desescalada por el coronavirus: "Los resultados lo avalan". "Se acabará así, de hecho y en la práctica, como debería haber pasado hace semanas, este estado de alarma", ha defendido durante la 14 videoconferencia de presidentes autonómicos con el Ejecutivo, han informado fuentes de la Oficina de la Presidencia de la Generalitat.

12.40. Duque admite que le falta "algo de pegada" para vender los logros científicos de España. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha admitido que le falta "algo de pegada" a la hora de vender los logros científicos de España, aunque asegura que se está "dejando la piel para que las cosas vayan a mejor" y que no se va a quedar "parado". En una entrevista para El Mundo recogida por Europa Press, el ministro habla de la nueva legislatura y del confinamiento tras la aprobación del estado de alarma el pasado 14 de marzo. "Mi plan es traer de vuelta a casa el talento que se fue. Los necesitamos aquí (a los científicos), en España. A los que se han ido por no tener un presente estable y los que se fueron y quieren regresar. Sin ese viaje, el futuro será mucho peor para todos", comenta al ser preguntado sobre el plan que tiene de cara a esta segunda legislatura.

12.15. Sánchez comparecerá en rueda de prensa tras la última conferencia de presidentes del estado de alarma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Palacio de la Moncloa al término de la decimocuarta y última Conferencia de Presidentes por vía telemática que se celebra con el estado de alarma, que concluirá el próximo 21 de junio, según han informado fuentes del Ejecutivo. Sánchez, cuya comparecencia está prevista a partir de las 13.15 horas, informará del contenido de su reunión con los presidentes autonómicos, a los que ha anunciado que se levantarán los controles de las fronteras de la Unión Europea a partir del 21 de junio, según han informado a Europa Press fuentes autonómicas.

11.30. Las oficinas del SEPE abren desde el lunes en territorios en fase 3 con miles de ERTE pendientes. Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) volverán a abrir al público desde este lunes, 15 de junio, en los territorios que se encuentren en fase III, siempre que cumplan las medidas en materia de riesgos laborales contempladas en el protocolo del SEPE, según comunicó la dirección de este organismo a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El sindicato rechaza esta apertura "inmediata" porque todavía hay cerca de 200.000 expedientes de ERTE sin resolver, además de otro número significativo de desempleados pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias de protección por desempleo aún sin cuantificar, según CSIF, a diferencia, añade, de lo que traslada la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien asegura que ya se ha acometido el 98,5% de las cargas de trabajo.

11.15. Ayuso dice que ha hablado "poco" con Reyero "en general" y afea haber trasladado "imagen de división". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que ha hablado "poco" con su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, "en general" y afea que se haya trasladado "una imagen de división" dentro del Gobierno regional. En una entrevista en Abc, recogida por Europa Press, a pesar de reconocer que ha hablado "poco" con el consejero ha incidido en que sabe que la situación que se han encontrado en las residencias "es la misma que en otras comunidades autónomas". "Cuando hemos aprendido todos del cCovid, éste ya había entrado por los cuatro costados. Hace tiempo unimos a las tres consejerías, Sanidad, Políticas Sociales y Justicia, en un mando único, que ha sido un modelo de éxito que nos han copiado en otras comunidades", ha apostillado.

11.05. El Ingreso Mínimo Vital se podrá solicitar desde este lunes. Este lunes 15 de junio se inicia el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital, la nueva prestación aprobada por el Gobierno para "reducir el nivel de pobreza y exclusión", según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La solicitud debe realizarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social y, cuando la situación sanitaria lo permita, también se podrá efectuar en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Las solicitudes que se presenten durante los tres primeros meses serán reconocidas con efecto retroactivo desde el 1 de junio. Después de este plazo, el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.

10.55. Sánchez anuncia la apertura de fronteras con la UE el 21 de junio, excepto con Portugal que será el 1 de julio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy a los presidentes autonómicos, durante la décimo cuarta videoconferencia que se celebra durante el decreto de alarma, que ésta será la última y que se levantarán los controles de las fronteras de la Unión Europea a partir del 21 de junio, según informaron a Europa Press fuentes autonómicas. El jefe del Ejecutivo les ha argumentado que esta decisión se adopta ante la evolución favorable de la pandemia, por lo que a partir del 21 de junio, se levantarán los controles fronterizos de todos los países del tratado de Schengen y en España también se levantará la cuarentena de catorce días que se había establecido para todas las personas que llegaran a España de fuera. No obstante, habrá una excepción, la de Portugal, que ha pedido que sus fronteras con España no se abran hasta el uno de julio. No obstante, la decisión anunciada hoy por Pedro Sánchez supone adelantar 10 días la apertura prevista de las fronteras para el primero de julio. Este adelanto se une al proyecto piloto que comenzará el próximo lunes en Baleares, donde está previsto que lleguen unos 11.000 turistas alemanes. Además, esta será la última videoconferencia con los presidentes autonómicos, justo cuando se cumplen tres meses desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Así se lo ha dicho Pedro Sánchez, quien ha emplazado a los jefes de los ejecutivos autonómicos a una Conferencia presencial a finales de julio, una vez que se hayan celebrado las elecciones autónomicas de Galicia y del País Vasco.

10.20. Arranca la conferencia número 14 de Sánchez con los presidentes autonómicos, que coincide con el tercer mes en estado alarma. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos han comenzado su decimocuarta reunión de la Conferencia de Presidentes en el marco de la pandemia de coronavirus, una cita que se produce justo cuando se cumplen tres meses de la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. Está previsto que el presidente del Gobierno comparezca al término de este encuentro, que es el penúltimo antes de que acabe el estado de alarma el próximo 21 de junio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya confirmó el pasado viernes que a partir de ese día se podrá circular con libertar por toda España.

10.15. Marín asegura que el Gobierno pidió que pusieran "el menor número de fallecidos por cuestión estadística". El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que el Gobierno de España pidió que "pusieran el menor número de personas posibles fallecidas" por coronavirus "por cuestión estadística". Marín ha indicado que cuando se notificaban los fallecidos si una persona "está muriendo de cáncer, pero se ha contagiado de covid-19 y ha muerto porque el covid le ha provocado asfixia, cómo voy a poner que ha muerto de cáncer". "Pues el Gobierno nos pedía que pusiéramos el menor número de personas posibles fallecidas por covid por cuestión estadística", ha afirmado el vicepresidente de la Junta en una entrevista publicada en La Razón, consultada por Europa Press. Preguntado sobre si cree que hay más fallecidos de los que se han dicho, Marín lo niega y critica que "lo que no sé es cuántos muertos hay ni lo sabe hoy día ningún español con el lío que nos traen el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y Fernando Simón".

09.45. Celaá propone dar clase en bibliotecas o "al aire libre" para respetar las distancias. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha propuesto "poner aulas en la biblioteca o al aire libre, bajo el techo del patio", para ampliar los espacios disponibles para dar clase en el próximo curso respetando la distancia de seguridad por el coronavirus. "Tenemos que aprovechar el buen tiempo que tiene el país", ha dicho en una entrevista en La Vanguardia este domingo recogida por Europa Press, aunque ha matizado que son los centros quienes deben decidir dónde se dará clase.

09.10. China confirma 36 nuevos casos de coronavirus en el rebrote de Pekín. El Ministerio de Salud de China ha informado este domingo de 57 nuevos casos de coronavirus en el país, 36 de ellos de transmisión local detectados en la capital china, Pekín, después del nuevo foco de contagios originado en un mercado mayorista de la ciudad. En total, las autoridades han confirmado 38 nuevos de casos de transmisión local, los dos restantes en la provincia de Liaoning, y 19 procedentes del extranjero por lo que la cifra total de contagios en el país asiático se ha elevado hasta los 83.132. El número de muertes se ha mantenido en 4.634.

09.00. La pandemia de coronavirus suma en todo el mundo casi 135.000 casos diarios y roza los 7,8 millones de contagios. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 134.200 casos hasta rozar los 7,8 millones de positivos y las más de 430.000 víctimas mortales, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.30 horas de este domingo, el balance global del coronavirus asciende a 7.787.271 millones de casos y 430.319 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 3,7 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 556.606 personas curadas.