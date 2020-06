Almeida recrimina que Reyero "mandara correos" sobre supuestas ilegalidades con las residencias y "los sacara para tratar de exculparse"

Publicada el 15/06/2020 a las 11:07 Actualizada el 15/06/2020 a las 11:41

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recriminado al consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, que "mandara correos" sobre unas supuestas ilegalidades relacionadas con las residencias durante la crisis del coronavirus "y los sacara para tratar de exculparse".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Almeida ha opinado que este primer año ha transcurrido, en lo que a Cs, su socio de gobierno se refiere, "razonablemente bien" aunque ha reconocido que el panorama "ha sido muy complicado desde el punto de vista político" porque "formar un gobierno de coalición con dos partidos no es fácil" dado que lo que se pone encima de la mesa son dos formas culturales de entender la política.

Preguntado por la situación en el seno del Gobierno regional, el alcalde ha parafraseado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que no se trata de hacer amigos sino de remar en la buena dirección, lo que le ha llevado a opinar que el pacto de gobierno en Sol sí "está funcionando" aunque tampoco ha negado las discrepancias entre su compañera de partido y el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado (Cs).

Martínez-Almeida se ha referido al consejero Reyero, también de Cs, diciendo que ha echado en falta que "agradeciera a los profesionales del Samur" que han estado trabajando en residencias, con independencia de los comentarios que haga sobre si se pudo hacer bien o no. No ha querido entrar en la hipótesis de si él hubiera cesado a Reyero si hubiera estado en los zapatos de Ayuso pero sí le ha enviado un mensaje al consejero de Cs.

"Si un consejero advierte una ilegalidad no lo dice en correos electrónicos y los saca en el momento político que le conviene. Hay otras vías en un Estado de Derecho, no se mandan correos para sacarlos y tratar de exculparse porque no es la actuación más correcta", ha manifestado.

Almeida recrimina a Sánchez que no le llamase y afirma no haber recibido "ninguna solución" sobre el IMV

Almeida también ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le haya llamado "ni pisado las calles de Madrid" mientras que en el otro lado de la balanza ha situado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que esta tarde se reunirá por videoconferencia con los alcaldes de las principales ciudades para abordar el Ingreso Mínimo Vital.

"Ningún madrileño le recriminaría que hubiera llamado al alcalde o pisado las calles de Madrid. En algún momento se ha equivocado con la ciudad al no llamar. Es una cuestión de empatía y cercanía", ha opinado el primer edil.

También ha reprochado a Sánchez una "falta de correspondencia" con la jefa del Gobierno autonómico, Isabel Díaz Ayuso, quien ayer escribió "un tuit de agradecimiento" tras la última Conferencia de Presidentes. Sin embargo, como ha apuntado el alcalde, Sánchez decidió que "el único contacto con un político de Madrid fuera con el socialista Ángel Gabilondo". "Eso no es justo. En lugar de hablar con la presidenta o con el alcalde cara a cara llama a su portavoz para testar al gobierno y tomar iniciativas al respecto", ha afeado.

Otro de sus reproches se ha centrado en el proceso del Ingreso Mínimo Vital ya que los ayuntamientos no han recibido instrucciones. "No nos han dado ninguna solución. No se han dirigido a los ayuntamientos para nada", ha asegurado Almeida, que calcula que unas 45.000 personas pueden llamar a la puerta del Consistorio con peticiones sobre el Ingreso.

Lo que hará el Ayuntamiento este lunes será asesorar y tramitar las peticiones, a pesar de las "notables dificultades" ante la falta de instrucciones. En este punto ha hecho mención a la reunión por videconferencia que esta tarde mantendrá el ministro de Seguridad Social con los alcaldes de las principales ciudades para abordar el Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de "que no sea un fracaso y aunque ya haya entrado en vigor". "Al menos un miembro del Gobierno ha tenido delicadeza y sensibilidad", ha aplaudido.