Publicada el 15/06/2020 a las 11:18 Actualizada el 15/06/2020 a las 11:53

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado el "nefasto" trato político que se le está dando a Madrid por parte del Gobierno central y ha tachado de "cruel" la utilización del dolor de familiares de personas mayores fallecidas en residencias. En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya utilizado la rueda de prensa posterior a la videoconferencia de dirigente autonómicos este domingo para "echar gasolina" a la Comunidad por la gestión de residencias. Un mensaje que ha trasladado también a través de su cuenta de Twitter.

Es tiempo de valores, esfuerzo, trabajo, construcción. Si cualquier partido propone medidas buenas para Madrid, siempre las adoptaré.



Pero no dejaré de condenar el plan de quienes quieren romper España y atacan a jueces, medios, empresarios y oposición. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 4, 2020

"Yo no le achaco muertes, no le hago campañas... como ya está anunciado el presidente del Gobierno y el PSOE en Madrid, que van a hacer una causa política de esto", ha manifestado. Para Ayuso, la comparación de los fallecidos en residencias en Madrid respecto al conjunto del país le parece "muy cruel". Además, ha afeado que extraer "cinco o seis casos de un día, de una noche", es "dolorosísimo porque se le está trasladando a las familias que se podría haber evitado y sin tiempo no se podría haber evitado porque el Covid-19 en el momento en el que entra en el cuerpo de una persona de 95 años y con varias patologías es tan agresivo que es casi inevitable el fallecimiento".

En este punto, ha hecho hincapié en que el trato político que se le está dando a Madrid es "nefasto" y cree que "utilizar el dolor de las familias y el asunto de las residencias para hacer campañas es insensato y es cruel". Respecto a las diferencias sobre la cuestión dentro de su propio Ejecutivo, Ayuso ha desvelado que en el último Consejo de Gobierno trasladó a sus miembros que fueran "sensatos y delicados a la hora de hablar de algo tan sensible".

"Lo que no se puede hacer es 'yo ya dije, yo ya hice'... y ponerse todos a quitarse culpas. Esto es lo que no se puede hacer bajo ningún concepto y eso lo critico, tanto de lo que ha pasado en Madrid como lo que está haciendo el Gobierno de España", ha dicho. La presidenta regional ha criticado que se mire "la excepcionalidad con ojos de normalidad" porque ha recordado que durante muchas noches en Madrid estaban falleciendo casi 500 personas al día. En este punto, ha defendido que sí ha habido traslados de mayores a hospitales y ha remarcado que las decisiones que se han tomado han sido "siempre decisiones profesionales, no políticas".

Ayuso ha sostenido que ha puesto en marcha una investigación interna "visto que lo están convirtiendo en una preocupación enorme para muchas familias". Así, ha incidido en que está analizando consejería por consejería qué se hizo esos meses. "Estoy convencida que se peleó siempre por la vida", ha dicho a continuación.