Bildu pedirá retirar del Congreso los retratos del rey emérito, como el PSOE y Podemos han aceptado en Navarra

Publicada el 16/06/2020 a las 11:38 Actualizada el 16/06/2020 a las 12:16

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha anunciado que su grupo pedirá a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que se retiren todos los retratos del rey Juan Carlos que existan en dependencias de la Cámara, un gesto que el PSOE y Unidas Podemos sí han aceptado en instituciones de Navarra como el Parlamento foral, informa Europa Press.

En rueda de prensa en el Congreso, Aizpurua ha dicho que no se entendería que lo que se acepta en Navarra no se aplique en Madrid, más cuando a su juicio las "irregularidades" que se investigan sobre el rey emérito sobre supuestas comisiones de Arabia Saudí "son más que evidentes". "No entenderíamos que el PSOE y Unidas Podemos se pusieran de perfil en el Congreso", ha afirmado.

La coalición de la izquierda abertzale ha criticado la negativa de los letrados del Congreso a aceptar la comisión de investigación sobre Juan Carlos I. En su opinión, es "una aberración jurídica" y "una barbaridad" extender la inviolabilidad del Rey más allá de la abdicación porque supone "una impunidad de por vida". En su opinión, "no es decoroso ni presentable" que se eche para atrás" cada iniciativa que se registra en el Congreso sobre la Corona. "Está visto que no quieren que se investigue", admite.

Investigar también los GAL

Además de insistir en la investigación del rey emérito, Bildu sigue preparando solicitudes en el Congreso y en el Senado para crear una comisión de investigación sobre los GAL después de la desclasificación de un documento de la CIA en el que se atribuye a Felipe González la autoría de esa trama de terrorismo de Estado.

De entrada ya han pedido la comparecencia del expresidente del Gobierno para que se expliquen, pero también del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que exprese su opinión sobre esos hechos. "No es momento de mirar a otro lado --sostiene--. Nadie entiende este silencio, que puede ser tan elocuente".