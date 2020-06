Colectivos trans lanzan un manifiesto para reivindicar sus derechos "ante la involución y ataques" a su dignidad

Publicada el 16/06/2020 a las 15:58 Actualizada el 16/06/2020 a las 16:07

El colectivo trans de España organizado en la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), así como en Fundación Triángulo, ha lanzado un manifiesto para reivindicar los derechos de las personas trans ante "la involución y los ataques a la igualdad, dignidad y los derechos" de este colectivo.

Este manifiesto se ha elaborado tras la reciente difusión de un argumentario interno del PSOE en el que el partido reivindica que el sujeto político del feminismo son las mujeres, al tiempo que rechaza el derecho "a la autodeterminación sexual" así como las denominadas teorías y activismo queer porque, a su juicio, "desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico".

Para el colectivo trans, este posicionamiento del PSOE "niega" los derechos básicos de las personal trans. En este contexto, ha instado a los socialistas a cumplir con sus compromisos programáticos y su acuerdo de Gobierno y, de este modo, saque adelante leyes "que garanticen la protección, despatologización y autodeterminación del género de las personas trans".

"Las personas trans no somos enfermas, disfóricas o trastornadas", remarca el colectivo en este manifiesto. También establece que la libre autodeterminación del propio género "es un derecho humano que forma parte del libre desarrollo de la personalidad"; que "las mujeres trans son mujeres" y "los hombres trans son hombres"; y que "los derechos de las personas trans son derechos humanos".

Además, expresa su compromiso "con las personas trans, su dignidad y sus derechos". "La sociedad solo será justa cuando lo sea para todas", sostienen desde el colectivo, que ha rechazado "profundamente cualquier forma, explícita o implícita, descarada o sutil, de transfobia, pues el odio no tiene cabida en una sociedad democrática, ni siquiera aunque se disfrace de debates".

"Todas las personas nacemos con un cuerpo sexuado que determina el género que se nos asigna al nacer, pero que esa asignación no puede nunca suponer un destino inexorable en lo social y lo legal", han argumentado.

Según han incidido, "la identidad que una persona desarrolla no tiene por qué corresponder con la que se le asignó al nacer en función de sus genitales y que este hecho no implica la negación del sexo tal y como defienden los argumentos torticeros y malintencionados".

La autodeterminaciñon del género, "lo más acorde" al ordenamiento

Asimismo, sostienen que "lo más acorde" al ordenamiento jurídico español "es reconocer la identidad de las personas libremente manifestada puesto que este recoge el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la dignidad humana y la prohibición de discriminación por cualquier circunstancia personal o social como principios básicos".

Además, han recordado que en 2018 la Organización Mundial de la Salud reconoció que "las identidades trans no son ninguna enfermedad mental". "Por lo tanto, es denigrante que nuestra legislación siga requiriendo de un diagnóstico psiquiátrico para que las personas trans puedan acceder a sus derechos", han apostillado.

Según han alegado, el hecho de reconocer la libre autodeterminación del género no impedirá "que se investigue y persiga a quien intente usar la letra de la ley para fines espurios". "Todas las leyes pueden ser usadas con fines ilegítimos, pero eso no impide su aprobación para proteger a las personas más vulnerables. Que la ley de violencia de género pudiese usarse de manera absolutamente excepcional para presentar denuncias falsas, no puede ser un argumento para no proteger a las mujeres víctimas de violencia", han argumentado.

El colectivo trans ha apuntalado que "ni la categoría de mujer desaparecerá por reconocer derechos a las mujeres trans, como no desapareció la familia por aprobar el matrimonio igualitario". Tal y como han subrayado, no es cierto que la autodeterminación de género niegue "la realidad de las mujeres"; ni es cierto que "por reconocer la identidad de género haya que reconocer que alguien quiera registrarse como un jabón, igual que aprobar el matrimonio igualitario no significa que hubiera que permitir a nadie casarse con su perro"

Desde el colectivo han recordado que las personas trans tienen una de las mayores tasas de exclusión social, con cerca de un 80% de paro, y son uno de los colectivos más vulnerables, "por lo que necesitan todo el apoyo legislativo y político posible".