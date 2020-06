Publicada el 17/06/2020 a las 06:00

Oyendo y leyendo sus palabras, examinándolas con detenimiento, podrían pasar por seres extravagantes. Friquis, como se dice coloquialmente. Voces entregadas al disparate. En los últimos días, han sido tres. Seguramente, personajes exóticos e irrelevantes, a tenor del contenido de lo que dicen. Pero, ojo, no tan irrelevantes. Ni mucho menos. El señor que acaba de asegurar con estremecimiento que Benedicto XVI le había dicho que "el diablo quiere destruir España" porque "sabe de los servicios prestados por España a la Iglesia de Cristo" ha sido ministro del Interior (Jorge Fernández Díaz); el que asegura falsamente que una vacuna contra el covid-19 se fabrica con "células de fetos abortados" es cardenal y arzobispo de Valencia (Antonio Cañizares). No es nuevo: las situaciones de crisis desatan a los milenaristas. Pero se ha llevado la palma del tremendismo un tercer señor, que, trajeado junto a un atril y ante una audiencia con aire solemne, ha proclamado: "Las fuerzas oscuras del mal... En cada generación aparece el Anticristo, y aquellos que le sirven, con gran poder, queriendo usurpar el nombre de Dios. [...] ¿Por qué ya en la Olimpiada de Londres se anuncia el coronavirus? Aquellas imágenes, de los féretros, ya entonces. ¿Por qué Bill Gates, Soros, anuncian hace años que se avecinaba el coronavirus? Quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis [sic] para controlar nuestra libertad. ¡Pero qué se han creído! ¡Esclavos y servidores de Satanás! ¡No les tengáis miedo!".

Vaya, con tales opiniones este hombre sí que debe de ser un personaje exótico e irrelevante, ¿no? Ciertamente no. Es un prohombre de la universidad española, bien conectado con altas instancias políticas y religiosas.

El empresario José Luis Mendoza (Cartagena, 1949), el hombre que habla en esos términos durante una misa celebrada el pasado sábado por las víctimas del coronavirus, es uno de los seglares más poderosos e influyentes de la Iglesia en España. A través de su universidad, la Católica San Antonio Murcia (UCAM), ha logrado una posición de fuerte relieve no sólo en la Región de Murcia, sino en el ámbito del conservadurismo político y religioso español. Consultor del papa sobre asuntos de familia, responsabilidad que él mismo declaró ostentar en 2015, Mendoza se codea con ministros, tiene vínculos con figuras de Vox y planea expandir su universidad. El presidente de la UCAM pude presumir además de haber traído a España, antes de ser papa bajo el nombre de Benedicto XVI, al entonces cardenal Ratzinger. Pocos laicos españoles tienen una relación tan prolongada y estrecha con el Vaticano.

El presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, sugiere que con las vacunas contra el coronavirus nos quieren implantar unos chips para controlarnos. Eso tras hablar del anticristo, Soros y Bill Gates. TREMENDO pic.twitter.com/BRc7usU1Iq — RR NEWS (@RosaRodaNews) June 15, 2020

Fundamentalismo religioso

Padre de 14 hijos, Mendoza está vinculado al Camino Neocatecumenal, los kikos, como se conoce a los miembros de este movimiento por su fundador, Francisco José Gómez Argüello Wirtz, más conocido como Kiko Argüello (León, 1939), uno de los líderes laicos más aclamados en la Iglesia. Argüello es otro personajes que, por su excentricidad, no aparenta la influencia que atesora. Los kikos presumen de más de un millón largo de fieles en más de cien países. Carismático e indisciplinado, ha criticado con fiereza a los demonios de la Iglesia más integrista –el relativismo, la ideología de género–, al tiempo que se ha desmarcado de la línea episcopal dominante por su laxitud y acomodamiento. Argüello es un radical, orgullosamente reaccionario. Pese a la controvertida naturaleza del movimiento, que funciona con una independencia que molesta a la Iglesia diocesana, su tirón ha acabado convenciendo a las autoridades eclesiales. La Santa Sede celebró en 2018 el medio siglo del Camino Neocatecumenal por todo lo alto. Unos 150.000 seguidores de Argüello acudieron en la Universidad Tor Vergata a una celebración en la que Kiko, tocando la guitarra, llegó a disputar protagonismo al papa Francisco. Allí estuvieron Ricardo Blázquez, Carlos Osoro y Antonio María Rouco Varela, otro próximo a Mendoza, que incluso ha visitado la UCAM para dar una conferencia y es allí doctor honoris causa (al igual que Antonio Cañizares, otro cardenal del ala dura).

El discurso de Argüello es puro fundamentalismo. "¡Matan a los ancianos con eutanasias en Holanda y hay homosexuales por todas partes, los jóvenes se suicidan, hay 300 millones de abortos en China y los padres tienen dos hijos, cuando, por la paternidad responsable que dicen los curas, deberían tener los que Dios mande!", ha proclamado. La UCAM promociona desde su web y su cuenta de Twitter actos de los kikos.

Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia, con más de 15.000 alumnos, sintoniza con las preocupaciones Argüello. "El matrimonio homosexual es una abominación a los ojos de Dios [...] La estructura del matrimonio debe ser promovida como la unión de un hombre y una mujer. Creo que hablo claro, ¿no?", afirmó Mendoza en el acto de apertura del curso 2015/2016 de su universidad, en el que dio muestras de su visión beligerante de la fe: "Tenemos que ser coherentes con la fe que profesamos aunque seamos perseguidos por ello [...] Con Dios haremos proezas, él pisoteará a nuestros enemigos". Mendoza presume de formar a alumnos "para que sepan distinguir el mal del bien y facilitar el encuentro con Jesucristo resucitado, señor de la muerte y de la vida". A su lado escuchaba, durante aquel acto de inauguración, Pedro Antonio Sánchez, anterior presidente de la Región de Murcia con el PP.

Sus obsesiones ideológicas entroncan con las del creciente lobby integrista español : rechazo frontal a la "ideología de género", el "proselitismo" de los colectivos Lgtbi, el aborto, la eutanasia... Se ha significado contra un programa de educación afectivo-sexual impartido en los centros educativos murcianos. En medio del debate alentado por Vox sobre el "pin parental", terció con unas declaraciones en Onda Cero : "Esos tiempos de Lenin, de Hitler pasaron a la historia", señaló, cargando contra las "dictaduras de izquierdas que van a convertir a España en un infierno", ya que "el demonio les ha robado el alma". "España, guste o no a ciertos políticos, es tierra de María y la mayoría somos católicos", añadió.

Mendoza no limita sus pronunciamientos públicos al ámbito moral, familiar o sexual. Se moja políticamente sin reparos. En noviembre, con motivo del acto de apertura de curso, en este caso el 2019-2020, se mostró "en contra" del pacto entre PSOE y Unidas Podemos, "gravísimo" y que "puede hacer un daño enorme e irreparable a todos los españoles". "Nos puede esperar la ruina del país en manos de un gobierno bolivariano", afirmó. No ocultaba que le "asusta" esa alianza. Preguntado por el hecho de que Vox obtuviera más apoyo que ningún otro partido en Murcia en las últimas generales, respondió que la gente "quiere un partido que respalde y apoye sus sentimientos, su forma de pensar, como los católicos, que defendemos la vida, a las familias y los valores". Junto a Mendoza estaba Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, del PP.

La universidad de Mendoza

Mendoza está al frente de una universidad española. Y nadie puede dudar que la UCAM es su universidad. Él mismo habla así de ella: "Mi universidad", dijo en 2015, "está siendo víctima de una persecución ideológica por parte del fascismo de izquierdas".

Se trata de una universidad "erigida canónicamente" en 1996, de acuerdo a la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae del papa Juan Pablo II. Cuenta con un campus en Murcia y otro en Cartagena, así como con un instituto de FP, una división universitaria online, la UCAM Spanish Sports University y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II "para las ciencias del matrimonio y de la familia", en el que también participa la Archidiócesis de Madrid. El campus principal, Los Jerónimos, a cuatro kilómetros del núcleo urbano de Murcia, se despliega sobre 25.000 metros cuadrados, a los que Mendoza prevé anexionar 200.000 para jardines, aparcamiento, instalaciones deportivas y residencia universitaria. La UCAM asegura tener más de 15.000 alumnos. Sobre su "naturaleza jurídica", la UCAM afirma que de la Fundación Universitaria Sant Antonio, presidida por el propio Mendoza.

La universidad tiene facultades de Ciencias Jurídicas y de la Empresa; de Ciencias de la Salud; del Deporte; de Ciencias Sociales y de la Comunicación; de Enfermería; y Politécnica Superior. Suma más de 50 grados en total, contando presenciales y a distancia, entre ellos Medicina, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Arquitectura, varias ingenierías y Periodismo. Y casi otro medio centenar de másteres.

La trayectoria de la UCAM incluye facilidades recibidas de instituciones copadas por el PP, como detalló eldiario.es en 2018. Un profesional universitario con conocimiento de la trayectoria de Mendoza destaca su tendencia a actuar por la vía de los hechos consumados, tejiendo alianzas con dirigentes políticos conservadores y jerarcas de la Iglesia pero sin detenerse ni plegarse cuando alguno de estos le planta cara. Incide en que no es cierta la imagen de un hombre plegado al poder, sino que trata de influir en el mismo. A Mendoza se le atribuye haberle doblado el pulso al que fuera anterior obispo de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla (2005-2009), que llegó a enfrentarse públicamente con el presidente de la UCAM. Reig Pla, que pretendía cuestionar la titularidad de la universidad a Mendoza, fue finalmente trasladado a la Diócesis de Alcalá de Henares.

Las buenas relaciones de Mendoza con el Vaticano han estado bien engrasadas. En 2012 declaró a El País que había donado 49 millones de euros en 15 años a la Santa Sede y a otras obras religiosas.

Sede fiscal

Su propensión a los hechos consumados le puede traer problemas. La Fiscalía, en un escrito de conclusiones provisionales, ha pedido tres años de prisión para Mendoza por unas obras presuntamente ilegales en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos, hechos que se remontan al periodo entre 2011 y 2013, como publicó en febrero La Opinión de Murcia. infoLibre requirió una conversación con Mendoza para abordar este caso y otros aspectos relativos a la UCAM y su trayectoria, sin respuesta.

Las dificultades para llevar a cabo sus planes han ensombrecido las relaciones de Mendoza con el PP de Murcia, al que acusa de no darle facilidades. Mendoza ha llegado a anunciar el traslado de la sede fiscal de la UCAM a Madrid. "No puede ser que la Agencia Tributaria, por las donaciones que hemos hecho en los últimos cuatro años, tengamos que pagar varios millones de euros", afirmó el 15 de noviembre, el mismo día en que exponía su temor a la "ruina" por el "gobierno bolivariano", en un acto en el que estaba presente el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. En otra ocasión afirmó: "En Murcia nos tratan muy mal".

Conexiones

La UCAM exhibe cercanía con miembros destacados del PP y de Vox. En sus lista de doctores honoris causa figuran José María Aznar y Jaime Mayor Oreja. El que fuera ministro del Interior es una figura notoria en el mundo del catolicismo integrista español y europeo. Además de presidente de la Fundación Valores y Sociedad, aparece como presidente de One of Us, una federación antiabortista de ámbito europeo que aglutina a 48 organizaciones y aspira a determinar las políticas públicas tanto en España como a nivel comunitario. Mayor Oreja dio en 2012 en la UCAM la conferencia "La fortaleza de la verdad frente al relativismo". En 2015 regresó para una conferencia sobre terrorismo internacional, donde alertó de la "debilidad de nuestra civilización". María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, ex presidenta del PP vasco, muy próxima a Mayor Oreja, dio en 2010 una conferencia en la UCAM sobre ETA.

Mendoza se ha codeado con ministros. Íñigo Méndez de Vigo, siendo ministro de Educación en 2017, lo condecoró con la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Al acto, que se celebró en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música (Madrid), asistieron el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y tres secretarios de Estado.

También en 2017, María Dolores de Cospedal, siendo titular de Defensa, ejerció como "madrina" del Máster Oficial de Derecho Militar, impartido por la UCAM. La Cátedra Internacional de Mujer, Empresa y Deporte de la UCAM "para una sociedad más justa y mejor" fue presentada en 2017 en Madrid con la participación de las ministras de Empleo, Fátima Báñez, y Sanidad, Dolors Montserrat. Dos años antes, en 2015, el que fuera ministro de Justicia Rafael Catalá impulso la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a Silverio Nieto, sacerdote, siendo este director de la Cátedra de Relaciones Iglesia-Estado y Derechos Humanos de la UCAM.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, figura como "investigador" y "docente" en la UCAM, concretamente en la asignatura "Electrotecnia y Energía". El número 2 del partido de Pablo Casado recoge en su currículo que es "profesor asociado del Grado [de] Ingeniería de Telecomunicación" en la UCAM.

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ex capitán del equipo de baloncesto UCAM CB, es admirador declarado de Mendoza. "El trabajo y su contribución cruza todas las fronteras. Enhorabuena", escribió en Twitter en noviembre de 2019, reaccionando a un premio recibido por el presidente de la UCAM. En 2018, Mendoza había hablado así de Antelo, antes de su incorporación a Vox: “Ha sido un modelo de ejemplo por su generosidad y su entrega. Seguirá unido a esta casa. Y a través del deporte, seguirá dando muchas cosas buenas a este club y a esta universidad”. Cuando anunció su retirada, en marzo de 2019, Mendoza dijo: "Seguirá ligado a la UCAM, donde trabajará como miembro del centro junto al director general de Deportes, Pablo Rosique". Antelo figura en el directorio de la UCAM, en el Servicio de Deportes. Este periódico preguntó trasladó tanto a Antelo como a la universidad una pregunta sobre la exacta naturaleza de la relación entre ambos, sin respuesta.

En 2016, Mendoza adhirió a la UCAM a la conocida como "Plataforma por las Libertades", un actor decisivo dentro del mundillo de las organizaciones ultracatólicas. Está formada por más de cien organizaciones, según figuraba en propia información corporativa, si bien actualmente su web no funciona. Entre ellas está Familia y Dignidad Humana, entre cuyos referentes está la diputada de Vox por Murcia Lourdes Méndez Monasterio. También Profesionales por la Ética, Hazte Oír, Provida, Valores y Sociedad... La figura de Méndez Monasterio es relevante. La diputada por Murcia ha aparecido con frecuencia en artículos de prensa y webs de organizaciones del movimiento como "coordinadora" de la Plataforma por las Libertades, actuando como portavoz y representante. La convocatoria de la defensa de la tesis de Méndez Monasterio figura en la web de la UCAM el 27 de septiembre de 2017.

Expansión

Mendoza quiere expandir la UCAM. Tiene dinero para hacerlo. La universidad anunció el 20 de noviembre del año pasado que el Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado la financiación de los proyectos de la UCAM, tanto su ampliación en Murcia como su implantación en Madrid [concretamente en Alcorcón] y Málaga, lo cual supone un "espaldarazo a los proyectos de expansión de la UCAM". El proyecto global de crecimiento asciende a 67 millones de euros. El préstamo del BEI asciende a 32 millones.

Los proyectos están vinculados al mundo del deporte, un punto fuerte de Mendoza, mecenas deportivo. La UCAM patrocina un equipo de fútbol, otro de baloncesto, otro de voley, otro de atletismo, otro de natación, otro de tenis de mesa... [ver aquí el listado completo de clubes]. La trayectoria de destacados deportistas olímpicos como Ruth Beitia –que tuvo un breve paso por la política como candidata del PP en Cantabria–, Mireia Belmonte o Saúl Craviotto está vinculada a la UCAM.

La historia de la UCAM, uno de los puntales del boom de la universidad católica en España [ver aquí información en detalle], está salpicada de episodios controvertidos, de los que Mendoza ha salido indemne. En 2012 el Ministerio de Educación forzó la suspensión del Máster de Ingeniería de Caminos que quería impartir la UCAM, por no contar con los medios necesarios, ni profesores ni laboratorios, para un título tan delicado, como publicó El País. Actualmente sí oferta este máster. El Gobierno italiano llegó a denunciar que la UCAM expendía títulos exprés a cambio de 3.000 euros, un curso online y un breve examen, lo cual había provocado un aluvión de convalidaciones de abogados. La UCAM salió airosa de la investigación.

Si estás leyendo este artículo es gracias a las socias y socios de info Libre