Ayuso cree que con la comisión de residencias la oposición busca "partir" su Gobierno y lanzar "soflamas indignantes"

Publicada el 18/06/2020 a las 11:42 Actualizada el 18/06/2020 a las 11:58

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la oposición en la Asamblea quiere poner en marcha la comisión de investigación sobre residencias para construir un relato "como si fuera un plató de televisión", para "partir" su Gobierno y "lanzar soflamas indignantes".



En el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, Ayuso le ha preguntado "cuántas familias azuzadas por el dolor y alimentadas políticamente" van a llevar en otoño al Parlamento así como a cuántas familias "van a engañar y decir que la muerte de su padre y de su abuelo se podría haber evitado cuando era imposible ante la guerra que ha vivido la Comunidad".



"No sé como no se les cae la cara de vergüenza una y otra vez extrayendo casos concretos, manipulando la situación, actuando con tanta frivolidad y falta de empatía y de sensibilidad ante lo que ha sucedido en los hospitales y en las residencias", ha lanzado. Ayuso ha ironizado con que los diputados presentes de la izquierda son "grandes conocedores de la Medicina" porque sabían en cada momento lo que había que hacer y en cada decisión pero "nunca se dignaron a visitar un solo hospital".



"Ustedes tienen todas las recetas para ver qué se podía haber hecho en esas noches de dolor; y tienen la poca vergüenza de decirle a los médicos de la Comunidad qué paciente tenía que haber entrado en la UCI, si estaban atendidos por ser de la Sanidad pública o la privada... No sé como no les da congoja decirle eso a los médicos", ha sostenido. La jefa del Ejecutivo autonómico ha criticado de "absurdo" este relato y les ha pedido tener "un poco de dignidad y vergüenza".



Por otra parte, en cuanto al cambio de fase, Ayuso ha indicado que han sido "precavidos" a la hora de pedirlo porque al menos "la economía ha arrancado". La presidenta ha asegurado que al habérselo impedido el Gobierno regional en un primer momento "se ha colapsado el sistema económico en Madrid, mandando al paro 18.000 personas a la semana". Según ha explicado, lo que le parece "incongruente" es que haya habido "alarma absoluta para que los ciudadanos no pudieran ni bajar a comprar el pan" y ahora ya no exista "un protocolo a nivel nacional" para afrontar la situación tras el estado de alarma.

Los ciudadanos tienen "Ayusofobia"

Por su parte, Gómez Perpinyà ha criticado que Ayuso haya "pataleado" por el cambio de fase y ahora cuando el Ejecutivo autonómico puede recuperar sus facultades como consecuencia del fin del estado de alarma "resulta que no tienen tanta prisa".



"Son predicadores y practicantes de esa máxima que consiste en que cuando les toca piden máxima cautela y cuando les toca a otro se lanzan a la calle para aporrear una cacerola", ha espetado. Según ha subrayado, al Gobierno regional "lo último que le ha preocupado es la salud de los madrileños". A su parecer, son "un auténtico desastre, que ha llegado tarde a todas las citas importantes de la gestión de esta pandemia, un gobierno que efectivamente se ha abonado a todas las protestas pero no a hacer sus deberes".



En este sentido, ha asegurado que los españoles no tienen "madrileñofobia" sino "ayusofobia". "Los madrileños han hecho un ejercicio de responsabilidad inmenso justo todo lo contrario de su Gobierno", ha espetado.