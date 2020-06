Casado urge a conocer "la verdad" sobre el número de víctimas y avisa: "Se descuidó la salud de los españoles"

El líder del PP, Pablo Casado, ha ratificado este domingo que la formación popular "formará parte de todos los homenajes" que se hagan a las personas que hayan perdido la vida a causa de la pandemia, pero ha urgido conocer "la verdad" sobre cuantas víctimas se ha cobrado el coronavirus en España, antes de cargar contra la gestión del Gobierno y advertir que se ha "descuidado" la salud de los españoles, informa Europa Press.

"A mí me duele el descuido de España", ha proclamado Casado, quien ha parafraseado esta cita de "otro Feijóo", a fray Benito Jerónimo Feijóo, en un acto en la capital de Galicia, donde ha acompañado al presidente de la Xunta y candidato popular a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, en la presentación de candidatos para el 12J. Un evento en el que ha confirmado, además, que acudirá a Galicia hasta seis veces en el esprint final hasta los comicios.

En el acto, en el que hubo un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, Casado ha denunciado que se "ocultó información" y ha urgido, además de a ayudar a las familias, a que se revele "la verdad" sobre cuántas personas han perdido la vida a causa del covid-19 en España. "No es mucho pedir que se empiece por conocer a los fallecidos, sabiendo cuántos perdieron la vida luchando contra el virus", ha aseverado.

Frente a las críticas, el líder conservador también ha rechazado "lecciones de solidaridad europea" y ha insistido en la "mano tendida" del PP, un partido que "siempre intentó remar a favor de las administraciones", que "apoyó hasta en cuatro ocasiones" el estado de alarma, mientras que, por parte del Gobierno de Sánchez, se encontró "carencias" y tardanza en "reaccionar" pese a las alertas existentes.

Por ello, además de "tender la mano", ha afirmado que el PP quiere reivindicar "la política útil" y ha reiterado cinco peticiones: crear una oficina nacional para víctimas del covid, "una especie de Pacto de Toledo por la salud", hacer una comisión en el Senado para evaluar la atención social y a los mayores, impulsar un plan de choque económico y adaptar el marco jurídico para que declarar la alarma no sea la única vía de actuación en caso de rebrote.

Feijóo reafirma su "compromiso": "Si Galicia quiere, estaré a su disposición los próximos cuatro años"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo su compromiso con Galicia y ha proclamado que, si la Comunidad "quiere" y sus ciudadanos le avalan en la cita con las urnas el 12 de julio, él estará "a disposición de Galicia los próximos cuatro años".

"A lo que me debo absolutamente es a Galicia. Estoy únicamente a disposición de Galicia, ese es mi compromiso público y notorio", ha proclamado Feijóo, ante su jefe de filas en el PP, Pablo Casado, que se ha desplazado a Santiago para participar en la presentación de los candidatos del PPdeG al 12-J.

Feijóo ha agitado su compromiso con Galicia y ha garantizado que, pese a los "años" que suma, a lo vivido, y al "dolor" que sufrió cuando, como presidente, "vinieron mal dadas", opta a un cuarto mandato "con más fuerzas y ganas" que cuando recuperó la Xunta para el PPdeG el 1 de marzo de 2009. "Con más fuerza, con más ganas y, por qué no decirlo, con más experiencia", ha sentenciado Feijóo, quien ha reivindicado la gestión de su Ejecutivo y su objetivo de no depender de ningún "socio" ni liderar un gobierno formado por cuatro partidos. Previamente, Tellado había anticipado el mismo mensaje: que el 12-J los gallegos elegirán entre el "proyecto consolidado" del PPdeG o un "experimento".

