Publicada el 21/06/2020 a las 14:28 Actualizada el 21/06/2020 a las 17:01

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este domingo que España "necesita el concurso de todos, también de la derecha, también del PP", para la salida de la crisis. Por ello, ha sugerido a los conservadores que "ya está bien del juego de insultos y de mentiras" que mantienen con "la ultraderecha" de Vox, informa Europa Press. "El que dice una barbaridad, el otro dice una barbaridad más grande. Y así no vamos a ganar nunca, vamos a perder todos, porque al final la política se impregna de la bronca, de la polarización, del ruido, de todo eso que hace que la gente se desconecte", justamente "lo que a la ultraderecha le interesa", ha explicado Montero.

Además, ha afeado que se tache al Gobierno de "ilegítimo" por parte "de la ultraderecha y la derecha", a las que ha sugerido que "si no les gusta el resultado de las elecciones, tendrán que esperar a las siguientes". "Pero no se puede, durante una pandemia que ha arrasado la vida de miles de personas y que ha tenido a los sanitarios a pie del riesgo durante tantos días, (...) aprovechar la situación para que el Gobierno sea débil o se desgaste", ha añadido.

En este sentido, Montero también ha reivindicado que el Ejecutivo del que forma parte tiene una "manera distinta" de salir de una crisis provocada "solo" por la pandemia del covid-19. "Que nadie tenga miedo, sabemos que es difícil, pero vamos a estar de la mano de las diputaciones, los ayuntamientos y de las comunidades autónomas", ha garantizado.

Por otra parte, la ministra portavoz ha señalado que los presidentes autonómicos "mienten" cuando sostienen que no tenían las competencias en materia de atención primaria o en residencias de mayores. "El Gobierno de España no se puso de perfil, por eso ahora dicen que tenía que haber sido el Gobierno central quien hiciera cuestiones que correspondían al presidente de la comunidad", ha sentenciado Montero que también ha apuntado que "siempre conservaron las competencias. Que no nos engañen".

Rodeada de cientos de personas ataviadas con mascarillas, Montero ha proclamado que Galicia "necesita un cambio" porque "tiene que estar a la vanguardia" y "a la altura de la innovación". "Necesitamos, para que este país progrese, que Galicia se ponga en pie, que sea capaz de pelear por lo que le corresponde. Necesita servicios públicos de calidad", ha valorado.

Todo ello lo ha manifestado la portavoz del Gobierno durante un mitin de precampaña en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), donde ha arropado al secretario general y candidato del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, para las elecciones gallegas del 12 de julio, y en el que también han intervenido la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva; el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela; y el diputado autonómico y candidato por Pontevedra Julio Torrado.

Caballero mantiene el reto de que el PSdeG sea "primera fuerza": "No ponemos límite a nuestras posibilidades"

Por su parte, Gonzalo Caballero rechaza poner "límites" a las posibilidades de crecimiento del PSdeG y mantiene el reto de ser "primera fuerza política" el próximo 12 de julio convencido de que "sería lo mejor para Galicia". En una entrevista concedida a Europa Press a pocos días del arranque de la campaña, sostiene que solo un gobierno de la Xunta presidido por un socialista tendrá la capacidad de encontrar respuestas "con firmeza y solvencia" para resolver los problemas de Galicia "en diálogo y colaboración" con el Gobierno pero también con "un componente de reivindicación, de defensa de los intereses de Galicia por encima de cualquier otra clave".

"La mejor defensa para Galicia la hará un presidente socialista al frente de la Xunta porque va a tener toda la interlocución con el Gobierno de España", señala antes de reivindicar su trayectoria política como garantía en esta labor. "Yo nunca he sido un hombre disciplinado que pusiese los criterios o argumentarios genéricos del partido por encima de mis compromisos y de mis convicciones, y mi compromiso es Galicia", subraya.

Para que la victoria progresista sea posible, cree que el "gran reto" pasa por movilizar al electorado de cara a unas elecciones que considera que el aspirante del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, planteó "de forma unilateral" para "intentar salvar la derrota" que, a su juicio, iba a cosechar el 5 de abril. "Cada semana que pasa pierde apoyos en Galicia", argumenta convencido de que el presidente de la Xunta busca "pasar de puntillas" por la campaña para evitar tener que rendir cuentas sobre su gestión.

Gonzalo Caballero sostiene que Feijóo utiliza la crisis del covid-19 como "una especie de tranquilizante" para evitar el debate. Avisa de una posible "caída importante de la participación" y llama a la movilización del electorado progresista. "Si no acertamos con el gobierno estaremos después lamentándonos durante cuatro años de desastres y recortes del PP y de Feijóo", avisa.

También critica que, en todo este tiempo, el titular del Ejecutivo autonómico estuviese "omnipresente" en los medios pero "ausente" a la hora de tomar decisiones en defensa de la ciudadanía. "Si le preguntamos a los gallegos qué decisiones tomó la Xunta, lo que vemos es que allí donde tenía responsabilidades, como en sanidad o en las residencias de mayores, fueron los ámbitos en los que hubo focos de contagios más preocupantes", argumenta.

Frente a esta falta de gestión, deja claro que la defensa de una sanidad pública, universal y gratuita; la necesidad de abordar un gran pacto por la reconstrucción económica y social; así como un compromiso para dar respuesta y mantener el empleo en la factoría de Alcoa en San Cibrao y en la planta de Alu Ibérica de A Coruña serán sus prioridades si se hace con la Xunta.

Pese al relato "falaz" que, a su parecer, intenta construir el presidente de la Xunta "confrontando con el Gobierno de España" y atribuyéndose una "falsa anticipación" para obtener réditos electorales, el político vigués sostiene que aún hay "capacidad de reactivación" del electorado progresista y que "la campaña va a ir ganando intensidad y movilización cada día". "Creemos que la situación de partida en la que estamos es una situación que no se corresponde con la que se va a dar en el ambiente político y electoral del país cuando termine la campaña", manifiesta el candidato socialista que asegura que "hay una base electoral de progreso muy importante en Galicia". "Lo que tenemos es que activarla", incide.

Además, en la semana en la que el CIS situaba al BNG a un punto del PSdeG en el indicador de voto y simpatía, rechaza la posibilidad de que su formación pueda perder su actual condición de primera fuerza de la izquierda en Galicia. "El PSdeG es la fuerza motor del cambio en Galicia", deja claro en una entrevista en la que recuerda que los resultados electorales alcanzados por la formación durante su etapa como secretario xeral "son los mejores que hubo en la historia" del partido.

Preguntado sobre si es partidario de escenificar junto a estos líderes una alternativa conjunta de cara al 12 de julio, aunque destaca el "buen entendimiento" que mantiene tanto con Antón Gómez Reino (Galicia en Común) como con Ana Pontón (BNG), subraya que él se dedica a la estrategia del PSdeG.