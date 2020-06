El PSOE pide a Mañueco que no se escude en la Ley de Transparencia para ocultar datos sobre fallecidos en residencias

Publicada el 22/06/2020 a las 20:36 Actualizada el 22/06/2020 a las 20:37

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha exigido este lunes a la Junta de Castilla y León transparencia sobre los datos de fallecidos en las residencias privadas de la Comunidad durante la pandemia, y le pide que “no se parapete” detrás de la Ley de Transparencia para evitar facilitar los datos.

Tudanca se hacía eco de la información publicada este lunes por infoLibre en la que se daba cuenta de cómo el Gobierno de Castilla y León deniega el acceso a la información sobre los fallecidos en geriátricos privados de la región, alegando que esa información causaría un perjuicio a “los intereses económicos y comerciales” de esas empresas. De este modo, la Junta se acoge al artículo 14.1.h) de la Ley de Transparencia para no facilitar el número de fallecidos en residencias privadas desglosados centro a centro.

"La Junta no puede parapetarse detrás de la Ley de Transparencia para no dar los datos de lo que ha pasado en las residencias privadas, según ellos para no perjudicar los intereses económicos de las empresas que hacen negocio en las mismas", ha advertido el político socialista. “No se puede justificar en base a los intereses económicos privados la falta de transparencia sobre lo que ha pasado en estas residencias", ha incidido en declaraciones a los periodistas, informa Europa Press.

Tudanca ha afirmado que la Junta tiene que "replantearse" el modelo de las residencias de ancianos, en las cuales dos tercios de las plazas son privadas y ha recordado que su formación va a exigir "transparencia" sobre lo que ha pasado en estos centros. Del mismo modo ha recordado que todos los grupos políticos de la comunidad han solicitado un informe y una comisión parlamentaria para estudiar la gestión de las residencias durante la pandemia.

Por último, ha apuntado que hay que hacer un diagnóstico de lo que ha pasado "para no volver a repetirlo", analizarlo y proponer soluciones en la planificación del modelo residencial. "Todos debemos participar en la redefinición del modelo y en el diagnóstico y propuesta de soluciones de un modelo del que llevamos alertando desde hace muchos años que era insuficiente y no iba a poder aguantar ningún golpe", ha defendido.

Por su parte, el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha retuiteado la noticia de este periódico y le ha añadido el siguiente mensaje: "La mafia. Sicilia y León. Abyecto".