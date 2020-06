Illa asegura que les corresponde a las CCAA hacer balance en las residencias y "tomar medidas"

Publicada el 22/06/2020 a las 10:42 Actualizada el 22/06/2020 a las 11:01

El ministro de Sanidad, Salvador Illas, ha asegurado que es competencia de las comunidades autónomas "hacer balance de cómo han ido las cosas en las residencias" y "tomar las medidas que corresponda".

Illa, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha negado que su ministerio haya tenido conocimiento de casos de ancianos a los que se les haya negado el traslado a centros hospitalarios, pero ha reconocido la necesidad de reformas en el modelo de atención a las personas mayores.

"No he tenido constancia directa de ningún caso de estos, pero si creo que una de las lecciones que hay que extraer de la pandemia es la necesidad de reforzar toda la integración sociosanitaria y revisar el modelo de residencias que es una competencia de las comunidades autónomas". Según Illa, les corresponde a las comunidades adoptar medidas y sacar "reflexiones". "Nosotros les apoyaremos en lo que tengamos que apoyar", ha añadido el ministro.

Asimismo, ha recordado que en el consejo interterritorial del 5 de marzo se adoptaron "de común acuerdo" medidas que "eran recomendables" para las residencias y luego se transformaron en tres órdenes ejecutivas .

El ministro ha negado que, desde su departamento, se hicieran recomendaciones relativas a no derivar pacientes a hospitales. "Hay un dictamen de la comisión de bioética del ministerio de finales de marzo o principios de abril que dice que todas las personas tienen que tener derecho al mismo trato sin discriminación de edad", ha insistido. En cuanto a los datos sobre el número de ancianos fallecidos, ha asegurado que, "en cuanto se disponga de información recopilada, analizada y robusta se dará a conocer".

"Prudencia" en la 'nueva normalidad' porque el virus sigue "muy presente"

Illa ha pedido a la población tener "prudencia" en la 'nueva normalidad', y después de que haya finalizado el estado de alarma, porque el virus sigue estando "muy presente". El ministro ha recordado que en esta etapa, y hasta que no se derrote al nuevo coronavirus con un tratamiento o una vacuna, es necesario seguir manteniendo la distancia interpersonal, la higiene de manos, utilizar las mascarillas y garantizar la higiene en espacios públicos.

"Toda prudencia es poca y, por eso, hago un llamamiento a la prudencia, a respetar lo dictado por las autoridades sanitarias y a tener muy presente que el virus está ahí, que no lo hemos derrotado. Lo hemos controlado en Europa pero en otras partes del mundo no. Tenemos más de 8 millones de casos en todo el mundo y por eso es muy importante no bajar la guardia", ha detallado el titular de Sanidad.

Tal y como ha recordado, en la actualidad todo el continente americano está en una situación "preocupante" respecto a la transmisión del nuevo coronavirus, al igual que en África y zonas de Oriente Medio o en la India. "En Europa lo hemos controlado pero sigue entre nosotros y por eso es tan importante no bajar la guardia. Sólo lo derrotaremos cuando tengamos una vacuna o terapia eficaz", ha insistido Illa.

Dicho esto, el ministro de Sanidad ha advertido que todavía no se conocen "muchos aspectos" de cómo se comporta el nuevo coronavirus y, de hecho, se cree que el calor no favorece su transmisión, pero no existe evidencia científica "clara" que pueda corroborar esta afirmación porque hay países "muy calurosos" en los que el virus está en fase ascendente de transmisión.