Sigue en infoLibre este martes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

11.15. Asciende a 17 el número de contagiados en Murcia por el brote importado desde Bolivia. El número de contagiados en la Región por el brote de coronavirus importado desde Bolivia asciende a 17 personas en los municipios de Murcia y Cartagena, y hay más de 60 contactos estrechos de los infectados en cuarentena, según ha hecho saber este martes el consejero de Salud, Manuel Villegas. En concreto, el vuelo procedente de Bolivia aterrizó en España el 3 de junio, con tres pasajeros que se dirigían a la Región de Murcia, aunque se ha detectado otro pasajero que dio positivo en Cataluña. "Alguna persona se pudo contagiar en el avión, pero alguno de ellos ya vino positivo desde Bolivia porque procedía de una zona en la que, en teoría, estaban en cuarentena", según Villegas. Los primeros contagios se detectaron el 17 de junio y el brote fue declarado al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad al proceder el avión de Bolivia. Los 17 infectados han dado positivo a la prueba de PCR y se encuentran en aislamiento, mientras que los 60 contactos estrechos están en seguimiento clínico y en cuarentena.

10.50. Sudáfrica, primer país africano en superar la barrera de los 100.000 contagios de covid-19. Sudáfrica se ha convertido este martes en el primer país del continente en superar la barrera de los 100.000 contagios de covid-19 tan solo un día después de que África superara los 300.000 casos relacionados con la pandemia. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, hasta el lunes se contabilizaban en el país 101.590 casos y 1.991 víctimas mortales, mientras que hasta la fecha se han recuperado de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus 53.130 personas.

10.40. Una residencia de Lleida registra un brote con 18 infectados. La residencia de ancianos Castrillón de Lleida ha registrado un brote de coronavirus con 18 personas afectadas, 13 de ellas residentes y cinco empleados, ha explicado a Europa Press la Conselleria de Salud de la Generalitat. El miércoles 17 de junio se detectaron varias personas del geriátrico con síntomas, por lo que el departamento de Salud les hizo la prueba PCR a los trabajadores y a sus usuarios, según publica este martes el diario 'Segre'. Atención primaria de Lleida está haciendo refuerzo de enfermería y auxiliar de enfermería en la residencia, con apoyo en la sectorización y en el correcto aislamiento.

10.30. La pandemia de coronavirus supera los 9 millones de casos con más de 472.000 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas un total de 142.000 casos, lo que eleva el total a 9,1 millones de personas contagiadas y más de 472.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este martes, el balance global del coronavirus asciende a 9,1 millones de casos y 472.216 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 4,52 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 640.198 personas curadas.

10.25. Satse denuncia que ninguna comunidad autónoma cuenta con suficientes camas de agudos en hospitales. El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que ninguna comunidad autónoma cuenta en sus centros hospitalarios con el número suficiente de camas de enfermos agudos a tenor de las indicaciones que estableció el Gobierno para abordar el proceso de desescalada y las realizadas en el Real Decreto-ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. A través de un comunicado, la organización sindical recuerda que, entre otros criterios, el Gobierno determinó que resultaría necesario para que los distintos territorios pudieran avanzar en el proceso de desescalada el disponer de entre 37 y 40 camas de enfermos agudos en sus hospitales por cada 10.000 habitantes, o, al menos, tener acceso o capacidad de instalarlas en un plazo máximo de cinco días.

10.20. Madrid propone al Gobierno destinar un equipo del SUMMA operativo 24h en Barajas para reforzar los controles. La Comunidad de Madrid vuelve a reclamar al Gobierno central que incremente las medidas de control a viajeros en el aeropuerto de Barajas con un plan específico y, para ello, propone poner en marcha un dispositivo del SUMMA destinado 24 horas en el aeródromo, que se encargaría de realizar pruebas PCR en casos que detecte Sanidad Exterior y de su traslado para aislamiento. Además y para garantizar dicho aislamiento de esos casos importados de carácter leve, el Ejecutivo autonómico plantea su derivación a hotel medicalizado, una fórmula que ya utilizó en el pico de la pandemia.

09.52. Díaz ve el acuerdo sobre ERTEs "muy cerca" y pide a los agentes sociales que "se comprometan una vez más". La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que el acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) hasta el 30 de septiembre "está muy cerca" después de que en la reunión que mantuvieron ayer "se avanzara mucho" tras una nueva propuesta del Gobierno. "Estoy segura de que estamos más cerca y de que el acuerdo se va a abrir camino. Estoy empeñada en ello", ha asegurado Díaz en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press. La ministra ha señalado que para el Gobierno sería más sencillo legislar sobre lo que se está negociando, pero ha insistido en que para ella lo importante es conseguir un acuerdo antes con sindicatos y empresarios, a quienes ha pedido "una vez más" que se comprometan con su país.

09.50. Laya dice que España está preparada para el tránsito de marroquíes "de forma más individual" si Marruecos abre fronteras. La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este martes que si Marruecos abriera sus fronteras y "hubiera ciudadanos marroquíes que quieran, de manera más individual, volver a su país" este verano, "España está preparada para ese tránsito de ciudadanos". Así lo ha afirmado, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, después de que Marruecos anunciase el lunes que la Operación Paso del Estrecho (OPE) no se desarrollará como es habitual porque no se ha podido preparar. No obstante, el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, distinguió la OPE del retorno estival de los marroquíes residentes en el extranjero y dijo que eso es un "proceso natural" que dependerá de varios factores, el primero de ellos que Marruecos abra sus fronteras, algo que todavía no tiene fecha.

09.32. Calvo dice que si los rebrotes se agravan el Gobierno se plantea volver a decretar el estado de alarma. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que si los rebrotes de coronavirus se agravan el Ejecutivo se plantea "decretar la alarma en una parte del territorio, si no en todo". "Ojalá no lo tengamos que hacer, pero seremos contundentes para proteger la salud. Llegado el momento, el Gobierno volverá a dar señales de responsabilidad", ha sostenido Calvo en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. Con todo, la vicepresidenta ha explicado que en este momento 12 de los rebrotes activos en España "están controlados", y que el país se encuentra "en una situación" que entra "dentro de lo previsible", por lo que no haría falta recurrir de nuevo al estado de alarma.

08.00. Corea del Sur registra 46 casos nuevos de coronavirus, 16 de ellos vinculados a un buque ruso. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Corea del Sur 46 nuevos casos, de los que 16 corresponden a tripulantes de un buque frigorífico de bandera rusa que está atracado en la localidad de Busan, en el sureste del país. Desde el balance anterior, Corea del Sur ha registrado 46 nuevos casos, de los cuales 16 corresponden a casos locales y el resto son importados. Con los nuevos datos, el balance se eleva a 12.484 personas contagiadas, según ha informado el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC). La cifra de este martes supone un repunte frente a los 17 casos detectados en el balance del lunes, que era la cifra más baja contabilizada en casi un mes. Del total de nuevos casos, 30 son contagios importados, de los cuales 16 están vinculados con un buque frigorífico ruso, con 21 tripulantes a bordo. El buque, que partió de Vladivostok (Rusia), se encuentra atracado en un puerto de Busan.

07.00. Alemania sitúa el balance diario de coronavirus en 503 casos y diez muertos. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 503 nuevos casos y diez muertos, frente a los 537 contagios y tres fallecidos contabilizados la víspera, según el balance publicado este martes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. El balance actualizado es de 190.862 positivos por covid-19 y 8.895 víctimas mortales. Del total de casos, 175.700 corresponden a pacientes que se han recuperado, tras recibir el alta 400 enfermos desde el balance anterior.

06.00. EEUU supera la barrera de los 120.000 muertos por coronavirus. Estados Unidos ha superado este lunes la barrera de los 120.000 muertos por coronavirus y concretamente ha alcanzado los 120.271 fallecidos en total, según el balance de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. La universidad, que se nutre de las informaciones oficiales publicadas a distintos niveles de la administración, ha contabilizado un total de 2.301.123 personas contagiadas. El reciente aumento de casos diarios, unos 30.000 cada 24 horas durante el pasado fin de semana, apunta al inicio de un posible rebrote, después de que la situación se estabilizara, registrándose durante las últimas fechas unos 20.000 positivos al día.