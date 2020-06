El Congreso, con el voto en contra de Vox, acuerda iluminar su fachada por el Día del Orgullo LGTBI

Publicada el 23/06/2020 a las 16:43 Actualizada el 23/06/2020 a las 17:00

La Mesa del Congreso, con el voto en contra de Vox, ha decidido este martes iluminar su fachada con los colores del arcoiris el próximo 28 de junio, con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBI, y también durante el fin de semana del 3 al 5 de julio.

La Cámara ha acordado también que el día 28 se colgará la bandera arcoiris en la fachada de la Calle de Cedaceros, donde permanecerá hasta el 6 de julio, cuando concluyen los actos de celebración de la semana del Orgullo LGTBI.

Vox ha votado en contra de esta iniciativa que se celebra cada año. Su representante en la Mesa del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, ha explicado a Europa Press que su grupo se opone a "cualquier iluminación que se pretende, sea cual sea la causa", alegando "preservación del espacio institucional".

Sentencia del Supremo sobre banderas no oficiales

Es la misma razón por la que también ha rechazado la colocación de la bandera que representa al colectivo LGTBI en la fachada de la Cámara baja. "Sobre esto además he informado de la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de fecha 26 mayo 2020 que limita a solo banderas oficiales las que pueden ondear en edificios públicos. Los servicios jurídicos no la conocían", ha explicado Gil Lázaro.

El diputado se refiere a la sentencia dictada el mes pasado por el Supremo en la que se determinaba que no pueden colocarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque sea de forma ocasional, al considerar que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y, en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas".