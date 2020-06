Montero acusa al PP de trabajar contra los intereses de España y buscar ajustar cuentas con el Gobierno en la UE

Publicada el 23/06/2020 a las 17:04 Actualizada el 23/06/2020 a las 17:13

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado hoy al Partido Popular de trabajar en Europa contra los intereses de España y de usar la UE para intentar ajustar cuentas con el Ejecutivo.

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recogida por Europa Press, donde ha vuelto a reclamar "unidad" y "lealtad" con el Ejecutivo a todas las fuerzas políticas, especialmente al PP, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y para lograr los los fondos europeos necesarios para apoyar la economía española.

"Vuelvo a solicitar al PP que defienda a España en Europa, que lo haga de forma leal, sin dobleces o buscando ajustar cuentas con el Gobierno", ha exclamado durante su intervención inicial, al tiempo que reclamaba la ayuda de "todas las fuerzas políticas sin fisuras".

Según Montero, todo el afán del Gobierno es concitar alianzas y acuerdos y por ello considera "inadmisible a todas luces" que el principal partido de la oposición esté trabajando "contra los intereses de España" y que obstaculice la dotación del fondo que tiene que sentar las bases para una recuperación en Europa, sembrando dudas sobre la solvencia del Ejecutivo de coalición a la hora de gestionar las ayudas europeas.

La portavoz ha exigido al PP que rectifique esa posición que atenta también contra los intereses de las empresas españolas y el tejido comercial de nuestro país. "En este momento hay que hacer una política útil que comprendan los ciudadanos", ha llamado Montero, advirtiendo de que "de ninguna manera se puede justificar que el principal partido de la oposición no anda en esa tarea de reconstrucción" de la economía española.

Montero ha ampliado su llamamiento a la colaboración a ERC, que se dispone votar en contra del decreto que regulará la llamada nueva normalidad y que extenderá algunas de las medidas puestas en marcha durante el estado de alarma, como el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos al público.

Ha subrayado que "no es el momento de las diferencias ideológicas", por lo que ha pedido que se valore más a la hora de apoyar una propuesta su contenido, en lugar de fijar la prioridad en quién hace la propuesta. "Si una formación está de acuerdo con lo que se está legislando, no veo motivo para no apoyar", ha razonado.

El Gobierno sigue sin descartar a ERC como posible socio a la hora de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, de modo que las principales críticas las ha dirigido Montero sin lugar a dudas al PP, al que acusa de fingir moderación por la cercanía de las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio.

El PP finge moderación

"Si una pandemia como la que se está viviendo no es suficiente para que el PP colabore con el Gobierno, "¿qué tiene que pasar para que el principal partido de la oposición arrime el hombro?", se ha lamentado Montero, que cree necesario que en la formación de Pablo Casado haya una línea continuista cuando tienden la mano al Gobierno.

"Para poder proponer acuerdos o tender la mano hay que ser creíbles, no se puede proponer un día un acuerdo y al otro achacar al gobierno falsedades", ha advertido la portavoz, que ha retado al PP a decidir si "van a arrimar el hombro" en favor del país u optarán en cambio por situarse en el "frentismo absoluto" al Gobierno como, vaticina, harán mañana en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

A la pregunta de qué está haciendo el Gobierno para intentar atraer al PP al acuerdo, Montero ha indicado que hay más contactos con el principal partido de la oposición de los que la formación de Casado quiere reconocer, si bien ha evitado ser más precisa.

Y también ha enumerado las cesiones que ha hecho el Gobierno ante exigencias de Casado, como convertir en una comisión parlamentaria la mesa de partidos por la reconstrucción que planteó inicialmente el Gobierno.