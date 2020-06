Directo | Illa avisa de los "preocupantes datos" de la epidemia a nivel mundial y pide al PP que "arrime el hombro"

Publicada el 24/06/2020 a las 08:50 Actualizada el 24/06/2020 a las 12:27

Sigue en infoLibre este miércoles el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.40. Illa avisa de los "preocupantes datos" de la epidemia a nivel mundial y pide al PP que "arrime el hombro". El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avisado este miércoles de los "preocupantes datos" que hay de la evolución de la epidemia del Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, en el mundo, y ha solicitado al PP que "arrime el hombro". Illa se ha pronunciado así en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Ignacio Echániz, quien le ha pedido que haga un balance de la gestión de su Ministerio durante la vigencia del estado de alarma. Ante esto, el ministro de Sanidad ha reiterado que el estado de alarma ha funcionado ya que, entre otros motivos, actualmente hay 1.322 personas hospitalizadas por Covid-19 en España, frente a las 46.000 registradas el 2 de abril, y 275 personas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que el 5 de abril había 6.536.

09.30. Calvo afea a Vox su 'plantón' al homenaje a víctimas del Covid-19: "¿Qué parte del manual de demócrata no se han leído?". La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reprochado este miércoles a Vox su decisión de no participar en el homenaje a las víctimas del coronavirus que se celebrará el próximo 16 de julio en el Palacio Real. "¿Qué parte del manual del buen demócrata no se han leído?", ha preguntado Calvo a los miembros del Vox en la sesión de control al Gobierno en el Congreso después de que su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, hubiera acusado al Gobierno de estar inmerso en un proceso de "demolición" del Estado y suponer una "amenaza" para la democracia. En el 'rifirrafe', Espinosa de los Monteros ha preguntado a la vicepresidenta qué piensa hacer el Gobierno para "restituir la credibilidad" de las instituciones del Estado. "No hay que restituir lo que no ha existido", ha respondido Calvo provocando las risas de los diputados de Vox y también de los parlamentarios del PP.

09.23. Calvo acusa al PP de "hacer política con los muertos". "Ustedes han decidido hacer política con los muertos", ha dicho Calvo en respuesta a Álvarez de Toledo. Según la vicepresidenta primera, el PP tiene experiencia en ello.

Al PP:



Siguen ustedes negando la legitimidad a este Gobierno.



Ustedes han decidido hacer política con los muertos.

No respetan ni a los fallecidos.



¿Esa es su mano tendida?



️ @carmencalvo_ #SesiónDeControl#EnMarchaTodosUnidos pic.twitter.com/ESG1Jj4JNE — PSOE (@PSOE) June 24, 2020

09.19. Cayetana Álvarez de Toledo insiste en que el Gobierno oculta cifras de fallecidos. La diputada conservadora Cayetana Álvarez de Toledo ha insistido en que el Ejecutivo oculta la cifra real de los fallecidos y acusa al Gobierno de programar un homenaje "para el 60% de los fallecidos". La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, le recuerda que los datos que el Gobierno da provienen de las comunidades, "también de las suyas", dice, en alusión a las autonomías presididas por el PP. "Siempre es culpa de otro", responde Álvarez de Toledo.

️ Pregunta de la Portavoz @cayetanaAT a la Vicepresidenta Primera en el @Congreso_es



¿Va el Gobierno a asumir el número real de fallecidos por la pandemia antes del anunciado homenaje? #Pleno #XIVLegislatura @populares pic.twitter.com/WDiSvWoyVa — Grupo Popular Congreso (@GPPopular) June 24, 2020

09.10. Sánchez niega que el rey emérito sea impune y defiende a González por los GAL recordando la campaña para echarle. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles, en referencia al Rey Juan Carlos, que "nadie es impune" en España y, respecto a las peticiones de parte de la oposición para investigar en el Congreso la relación de Felipe González con los GAL, ha obviado el terrorismo de Estado, ha defendido el legado el expresidente y ha recordado que se orquestó una operación político mediática para sacarle de la Moncloa. Así ha respondido Sánchez a la pregunta que le ha planteado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre la negativa del PSOE a que el Congreso investigue tanto el papel de Juan Carlos I en la adjudicación de contratos del AVE a La Meca como el nexo entre González y los GAL.

09.03. Sánchez pide al PP "arrimar el hombro" ante la UE y Casado le afea que busque una "adhesión incondicional". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles al PP que "arrime el hombro" apoyando al Ejecutivo en la negociación de los fondos europeos en Bruselas, defendiendo los intereses de España tanto en Europa como fuera de España. El líder de los conservadores, Pablo Casado, le ha afeado que busque una "adhesión incondicional" y rechace "la mano tendida" para llegar a acuerdos que le ha brindado, buscando además "chivos expiatorios". En la sesión de control al Gobierno del Congreso, Sánchez ha asegurado que estas semanas ha tendido la mano al Partido Popular para llegar a acuerdos pero han visto que "no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el Gobierno". "Si usted quiere llegar a acuerdos empecemos por lo básico, por lo esencial, defienda junto con el Gobierno de España los intereses de España en n la negociación del fondo de recuperación en Bruselas", ha demandado, para pedirle también que "elimine ese ignominioso" informe que los conservadores han enviado al Parlamento Europeo y que, a su juicio, pone en cuestión "la democracia española".

La UNIDAD salva vidas y empleos.



Empiece por lo básico, sr. Casado:

Defienda, junto con el Gobierno, los intereses de España en Bruselas.



Si quiere arrimar el hombro, defienda los intereses de España fuera de España.



️ @sanchezcastejon #SesiónDeControl#EnMarchaTodosUnidos pic.twitter.com/SV1XqOBYEv — PSOE (@PSOE) June 24, 2020

Sin embargo, Casado ha recriminado a Sánchez que rechace su "mano tendida" y pida "adhesión incondicional". "Tira la pierda y esconde la mano, como siempre", ha enfatizado, para recordarle que el plan de recuperación europea es una propuesta del PPE y que solo pide estabilidad y responsabilidad ante las futuras generaciones. "¿Es eso antipatriota?", ha preguntado.

05.00. El epidemiólogo de la Casa Blanca avisa al Congreso de que el aumento de casos en EEUU es "inquietante". El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha avisado este martes al Congreso del país norteamericano de que el aumento de casos de coronavirus es "inquietante". Fauci, que ha participado en una audiencia del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, ha alertado de que sin la capacidad de identificar completamente los contagios, aislar a los afectados y rastrear a sus contactos, la situación empeorará. Todo ello, en un contexto en el que los estados estadounidenses avanzan en la reapertura económica y relajan las restricciones adoptadas para mitigar la pandemia.