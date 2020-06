VamosaSalir se presenta como una defensa de la concordia y lo público y convoca concentraciones este sábado

Publicada el 24/06/2020 a las 13:25 Actualizada el 24/06/2020 a las 14:04

La iniciativa #VamosASalir, impulsada por personalidades del mundo de la cultura, el periodismo, la ciencia, el arte, el sindicalismo y las organizaciones sociales, se ha presentado en sociedad este miércoles en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Defendiendo que no vale solo con salir: hay que dirimir cómo salir. El movimiento, que ha impulsado un manifiesto firmado ya por más de un centenar de personas y que puedes consultar aquí, defiende una “reconstrucción social” que ponga en el centro lo público, lo común, los cuidados, la concordia frente al odio y la desinformación, tejiendo redes que no vuelvan a dejar a nadie atrás. Ante la pandemia y ante la crisis económica que origina.



Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han aprovechado el acto para anunciar concentraciones en más de 50 localidades de toda España el próximo sábado 27 por la tarde. En este mismo sentido: para defender una salida social y justa de la crisis generada por el covid-19. En la capital, Madrid, el acto está convocado a las 19:30 horas en Nuevos Ministerios. Sus impulsores han pedido usar mascarillas y respetar la distancia social para garantizar la seguridad.



“Vamos a salir porque las personas que han estado confinadas en sus casas, porque los trabajadores esenciales que han estado saliendo… porque todas y todos merecen que bajemos de los balcones y salgamos a la calle, con ellos en muchos casos, para rendirles ese homenaje público que se merecen”, ha explicado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la presentación de #VamosASalir. Por su parte, el líder de CCOO, Unai Sordo, ha insistido en “la defensa de lo que une, de lo colectivo y de lo común. Claro que vamos a salir, pero importa mucho cómo vamos a salir” y ha defendido “la necesidad de protegernos mutuamente, de la solidaridad entre personas anónimas tal y como hemos visto durante el confinamiento. Hay que seguir con estos cuidados, ahora más que nunca", han reivindicado.



El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, ha presentado el acto. Dejando claras las columnas sobre las que se sustenta la iniciativa cívica que defiende “un pacto para la reconstrucción social de España”: la solidaridad con los fallecidos y afectados, el agradecimiento a los que han estado en primera línea, y la concordia frente al odio, los insultos y la confrontación que han aflorado durante la pandemia. “Esta iniciativa no tiene banderas, va a favor de lo común”, ha explicado el periodista, que ha incidido en que pese a que no aparecen siglas de partidos políticos, “no quiere decir que no haya reivindicaciones ideológicas”, como la rotunda defensa de la sanidad pública, de la investigación de calidad, de la justicia social frente al egoísmo y al “patriotismo histriónico”, como ha defendido por su parte la escritora Almudena Grandes.

Dos trabajadoras de servicios esenciales, la enfermera Yolanda Gil y la trabajadora en labores de dependencia Margarita Domínguez han leído el manifiesto, que pide “a las fuerzas políticas, sociales y económicas un gran pacto para la reconstrucción social de España. Una apuesta por reforzar nuestros servicios públicos. Un país, que es el nuestro, y que necesita trabajar desde la concordia y alejarse de la crispación.”. “Nada más. Y nada menos”, concluye el texto.



Grandes ha cogido el testigo de las trabajadoras, defendiendo que, como en la literatura, no se trata del qué sino del cómo. Salimos, sí, pero hay que defender una salida justa. “Si abordamos la recuperación sin plantearnos una recuperación social, en la próxima pandemia no volverá a pasar lo mismo: será mucho peor”, ha asegurado. La escritora ha citado al poeta Antonio Machado, que decía que “lo mejor de España es el pueblo”. “Ya hemos tenido demasiada sangre, pero nunca tendremos demasiada patria”, ha defendido: un patriotismo basado en lo común, no en el rechazo de lo extraño.



Por su parte, la investigadora del CSIC Alicia Durán ha hecho una encendida defensa de la ciencia, maltratada en los Presupuestos durante décadas y ahora puesta en valor porque, lamentablemente, “nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”. “No somos héroes y no queremos serlo. Solo queremos hacer nuestro trabajo con tiempo y con los medios y los recursos necesarios”, ha afirmado. La pandemia, además de “mucho dolor”, nos ha dejado la enseñanza de que “solo lo público es capaz de asegurar el acceso igualitario de toda la población a todos los servicios esenciales”. Y la ciencia adolece de falta de capacidad, de dinero, de material, de recursos humanos: la temporalidad de los investigadores de este país, muchos exiliados para poder ganarse la vida, es una lacra a combatir, ha insistido. Por esta crisis y por las que vienen.



Maraña ha explicado, durante la presentación, el origen de la iniciativa: durante los peores meses, “empezó a labrarse en grupos de todo tipo, del mundo de la cultura, de la universidad, del periodismo, de los servicios públicos, de las organizaciones sociales” una reflexión común: hacía falta alzar la voz para luchar por lo público, la solidaridad y la particular desescalada de la crispación. Este miércoles se ha cristalizado en la sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes y el sábado, miles de personas saldrán a la calle para defenderlo. Con mascarilla y con distancia, eso sí.