Publicada el 25/06/2020 a las 08:50 Actualizada el 25/06/2020 a las 10:35

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Sigue en infoLibre este jueves el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.33. El Defensor del Pueblo avisa ante el covid-19: "Hemos resistido pero todavía no hemos vencido". El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha advertido este jueves de que el covid-19 continúa suponiendo una amenaza para la sociedad, por lo que ha reclamado responsabilidad. "Hemos resistido pero todavía no hemos vencido", ha indicado. Así lo ha defendido Fernández Marugán durante su intervención este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar su gestión en 2018 y 2019, donde se ha referido a la crisis que ha provocado el covid-19. "Un virus que nos ha arrojado, de forma impensada y brutal, a escenarios que nunca habíamos vivido", ha dicho. El Defensor ha advertido que, aunque España se halla en el proceso de desescalada, "la amenaza para la salud pública permanece". "Hemos resistido pero todavía no hemos vencido. El virus sigue ahí y, por tanto, puede rebrotar en cualquier momento.

10.07. Las incidencias por impago en el alquiler aumentaron un 380% en el estado de alarma, según FIM. Las incidencias por impago en el alquiler comunicadas por los arrendadores aumentaron un 380% durante el estado de alarma, según datos de la plataforma de monitorización de rentas de Fichero de Inquilinos Morosos (FIM). Así, explica que a partir de la tercera semana de marzo, coincidiendo con la limitación de la movilidad de los ciudadanos, las incidencias reportadas por los arrendadores se duplicaron respecto a la semana anterior. "Con el estado de alarma y la obligación de los ciudadanos a confinarse, se incrementó la incertidumbre en el terreno laboral y personal, provocando impagos y retrasos en los pagos", afirma FIM, que, no obstante, dice que no fue hasta la primera semana de abril cuando se reflejó la incidencia del coronavirus en el pago de los alquileres.

09.40. El PSOE defiende que la candidatura de Calviño "ayudará" a España a conseguir los fondos europeos "para salir adelante". El secretario general del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha defendido este jueves que la candidatura de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, a la Presidencia del Eurogrupo "ayudará" a España a conseguir los fondos europeos "para salir adelante". En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Simancas ha asegurado que la elección de Calviño supondría un "reconocimiento al compromiso" de España "en pos de la reconstrucción y la integración europea", ayudando a "lograr" los objetivos del país en la UE. "Necesitamos recursos europeos. Europa no puede ser solo un mercado abierto. Tiene que ser también un espacio de solidaridad y compromiso para que todos avancemos a la vez sin dejar a nadie atrás", ha defendido Simancas.

09.22. El PP anunciará si apoya el decreto de nueva normalidad tras escuchar a Illa: "Queremos comprobar" su compromiso. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que su partido anunciará si apoya el decreto de nueva normalidad que se vota este jueves en el Congreso de los Diputados tras escuchar la intervención del ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Queremos comprobar que los compromisos del gobierno se materializan en su discurso. Si las exigencias propuestas por el PP se manifiestan en la voluntad del gobierno", ha defendido Maroto en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press. En este sentido, el dirigente conservador ha condicionado a las palabras del titular de Sanidad el sentido del voto de su formación, que espera que el Ejecutivo haya incluido sus "aportaciones en positivo" dentro del decreto que regulará la vida tras el estado de alarma.

08.00. Nuevo intento de Gobierno y agentes sociales para acordar la prórroga de los ERTE hasta septiembre. Gobierno y agentes sociales intentarán cerrar este jueves un acuerdo para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la crisis sanitaria después de que en la reunión de ayer el Ejecutivo planteara una nueva propuesta que hoy analizarán de manera interna sindicatos y empresarios. De conseguirse este jueves el acuerdo, se convocaría un Consejo de Ministros extraordinario, previsiblemente mañana, para aprobar el Real Decreto-Ley con la prórroga de los ERTE, ya que la actual regulación de los mismos expira el próximo martes, 30 de junio.