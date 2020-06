Sánchez lamenta la postura del PP en Bruselas y se pregunta: "¿Cuándo van a arrimar el hombro?"

Publicada el 27/06/2020 a las 15:01 Actualizada el 27/06/2020 a las 15:33

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que el Partido Popular haya mantenido en Bruselas una postura, ante las medidas y ayudas para la recuperación de la situación sanitaria, que, dijo, supongan una "ultra condicionalidad" para España, y ha acusado a la formación que dirige Pablo Casado "en lugar de ayudar" haya "crispado" durante la pandemia, informa Europa Press.

"¿Si el PP no arrima el hombro ante la crisis más grave de los últimos 100 años, cuándo va a arrimar el hombro el PP?", se ha preguntado el jefe del Ejecutivo central, que este sábado ha arropado al candidato del PSOE a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, en un mitin, el primero de la denominada 'nueva normalidad' y en una jornada en la que, precisamente, Pablo Casado también se encuentra de campaña electoral en Galicia.

El #12J en Galicia nos jugamos qué respuesta damos a la crisis. La fórmula del PP ya la conocemos, es el sálvese quien pueda. Frente a ello, está el PSOE que no va a dejar a nadie atrás. Por eso, hay que votar a Gonzalo Caballero como presidente de la Xunta.

"El PP lo que hizo, en lugar de sumar, fue crispar", ha lamentado Pedro Sánchez, que ha contrapuesto esta postura con un "gobierno" que tenía "como objetivo" único "derrotar el virus", mientras que "la derecha se puso como objetivo derrotar al Gobierno". "Se equivocaron de objetivo y fracasaron", ha enfatizado.

En un discurso en el que ha defendido las últimas medidas adoptadas por el Gobierno del Estado -como la ampliación de los ERTE o la cobertura para autónomos y un fondo de más de 16.000 millones de euros para financiar las consecuencias de la crisis sanitaria-, Pedro Sánchez ha remarcado que su Gobierno lo que pedía era "unidad" para el objetivo de salvar vidas y el empleo.

Casado confía en que la victoria de Feijóo "catapulte" en España al PP del "milagro económico" y de la "unidad"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha llamado este sábado a trabajar para lograr una cuarta victoria de Alberto Núñez Feijóo en Galicia que, como pasó en 2009 y como también ha recordado Mariano Rajoy, "catapulte" el éxito estatal del Partido Popular "del milagro económico", un partido que se sitúe como "alternativa de futuro de unidad para todo el pueblo español", lejos de "bloques" y de "confrontación".

En la, para el PPdeG, emblemática Plaza de Toros de Pontevedra, con más de 300 asistentes y más de 1.400 seguidores por el canal de Youtube, Casado se ha comprometido con Galicia y ha retado al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a hacer lo propio con el foco en Alcoa, Ence o las industrias ubicadas en zonas costeras.

Pero ha puesto en duda que lo vaya a hacer y ha ejemplificado con el proyecto del AVE para criticar que el PSOE se haya dedicado a "jugar al Risk" y a "sacar chinchetas" de "aquellos territorios en los que no pueden gobernar". También ha ensalzado la gestión de Feijóo en la crisis del coronavirus y ha lamentado que, pese a ello, solo recibiese "zancadillas" del Gobierno.

De Sánchez ha dicho que ha venido "poco" a Galicia y "solo a insultar a Feijóo", al tiempo que ha insistido en que, a las puertas del homenaje estatal a las víctimas del covid, debe "decir la verdad" sobre la cifra de víctimas mortales en España.

Finalmente, ha contrapuesto la "nueva normalidad" del PSOE, al que ha acusado de "confrontar" y "tergiversar" las posturas del PP, con la de su formación, que ha vuelto a erigir en "un partido de Estado" que estuvo "a la altura de la pandemia".

Pido a Sánchez, sin acritud y sin crispar, que antes de volver a Madrid diga claramente a los gallegos si se compromete con Galicia; con el empleo, las infraestructuras y las reivindicaciones justas del pueblo gallego.



#GaliciaGaliciaGalicia pic.twitter.com/CCdQRwnuWj — Partido Popular (@populares) June 27, 2020

Rajoy reivindica el PP: "Cuando nos tocó gobernar, lo hicimos mejor que los demás"

Por su parte, el expresidente del Gobierno y presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, ha participado este sábado en el acto para arropar a Alberto Núñez Feijóo en la carrera electoral hacia el 12 de julio y ha aprovechado para proclamar su "orgullo" por ser del PP.

"Me gusta estar aquí porque estamos en el inicio de la campaña. Ahora no soy candidato a nada, ni estoy en política activa, pero me importa lo que pasa en Galicia y España. Creo en mi partido y en sus candidatos. Cuando nos ha tocado gobernar, lo hemos hecho mejor que los demás. Y para eso estamos en política, para hacer las cosas bien", ha aseverado. "Aquí se aguantó y se gestionó la crisis mejor que nadie", ha sentenciado el expresidente del Gobierno.

Me sigue importando lo que pasa en Galicia. Creo en mi partido, sus militantes y candidatos.

Cuando nos ha tocado gobernar lo hemos hecho mejor que los demás, por eso estamos en política: para gobernar y hacer las cosas bien". #GaliciaGaliciaGalicia pic.twitter.com/xQfBYt6ek9 — Partido Popular (@populares) June 27, 2020

Con Feijóo se ha comprometido a trabajar en la campaña "todo lo que se le pida" para contribuir a una cuarta victoria electoral con la que el dirigente de Os Peares lograría igualar la marca de Manuel Fraga y ha llamado al resto de populares a hacer lo mismo, y llevar a los ciudadanos a las urnas.

De Feijóo, ha destacado su gestión y ha puesto en valor que no sea "doctrinario" ni "sectario". Enfrente del liderazgo "responsable" de Feijóo, ha prevenido contra "aquellos tiempos para olvidar" del bipartito en Galicia, un bipartito, ha dicho, que se ha "multiplicado", ya que "se han dividido en dos partidos más.