Casado aconseja a la ciudadanía que se lleve "la mano a la cartera" porque Sánchez "nos va a freír a impuestos"

Publicada el 28/06/2020 a las 14:18 Actualizada el 28/06/2020 a las 14:31

El presidente del PP, Pablo Casado, ha aconsejado a la ciudadanía que se lleve "la mano a la cartera" porque la "receta" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para salir de la pandemia va a pasar por "freírnos a impuestos". Casado ha participado en un acto electoral, recogido por Europa Press, con motivo de las elecciones del 12 de julio en la localidad alavesa de Labastida, donde también ha intervenido el candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, y el cabeza de lista por Álava, Carmelo Barrio.

En su intervención, Casado se ha referido a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, referentes a que "el sistema impositivo va a mejorar hacia la justicia fiscal" y que para el líder de los populares suponen que la ciudadanía debe "llevarse la mano a la cartera". "Es decir, que nos van a freír a impuestos. Una vez más la única receta de Sánchez es paro, impuestos y despilfarro. Es la marca de la casa, la marca de Zapatero, es la negación de la reactivación económica", ha indicado.

Tras recordar las bajadas de impuestos llevadas a cabo por el Partido Popular en 1996 y en 2015, Casado ha señalado que los gobiernos de Alemania e Italia están ya bajando los impuestos. "Subiéndolos habrá empresas que cierren, que no pagarán el impuesto de Sociedades y que echarán a la calle a miles de trabajadores que van a tener que cobrar prestaciones por desempleo, lo que agrava la crisis", ha añadido.

Casado acusa al PSOE de "atacar las instituciones"

Casado también ha acusado al PSOE de "atacar las instituciones" y ha pedido a Sánchez que "explique" los "vínculos" de la Fiscalía General del Estado "a favor de Pablo Iglesias" ya que si no "el caso Dina y el caso Iglesias se convertirán en el caso Sánchez". En su alocución, el presidente del PP, que ha rechazado "entrar en ningún tipo de crispación ni confrontación", ha instado al Ejecutivo central a defender la Jefatura del Estado y por ello ha subrayado que es necesario "exigir" que Podemos "deje de arremeter contra el rey y la monarquía".

Tras denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ataca a las instituciones", como en el caso de "la Jefatura del Estado y la Guardia Civil", Casado ha denunciado que la Fiscalía se haya convertido en "el abogado defensor de Podemos", en referencia al caso de la exasesora del actual vicepresidente y líder de Podemos Dina Boussellham. "Ya dijimos cuando se nombró fiscal general del Estado a Dolores Delgado que era una línea roja que en 40 años no se había traspasado... les dio igual y ahora nos damos cuenta de que la Fiscalía no solo no investiga la actuación del Gobierno frente al coronavirus sino que filtra información relevante al vicepresidente Iglesias por un turbio caso personal", ha denunciado.

Por ello, Casado ha instado al presidente del Gobierno a que explique "los vínculos de la Fiscalía a favor del caso de Pablo Iglesias porque si no el caso Dina y el caso Iglesias se convertirá en el caso Sánchez".