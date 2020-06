Directo | La pandemia de coronavirus roza los 10 millones de contagios y el medio millón de muertos en todo el mundo

Publicada el 28/06/2020 a las 11:30 Actualizada el 28/06/2020 a las 14:05

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Sigue en infoLibre este domingo el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

14.05. Sánchez pide "unidad" al PP tras "fracasar su acoso y derribo al Gobierno" o "al menos que no estorbe". El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido "unidad" para abordar la reconstrucción del país tras la crisis generada por la pandemia de covid-19 y, en esta línea, ha emplazado al PP que, "si no quiere apoyar" al Ejecutivo en la negociación en la Unión Europea, "al menos no estorbe" porque "nos estamos jugando mucho".

Europa tiene que salvar a Europa si quiere tener futuro.



Lo único que le pido al #PP es que si no quiere apoyar al Gobierno de España en la negociación, al menos, que no estorbe.



Porque nos estamos jugando MUCHO.



️ @sanchezcastejon #IdoiaLehendakari pic.twitter.com/Q7qwcJ2YAw — PSOE (@PSOE) June 28, 2020

14.00. Casado aconseja a la ciudadanía que se lleve "la mano a la cartera" porque Sánchez "nos va a freír a impuestos". El presidente del PP, Pablo Casado, ha aconsejado a la ciudadanía que se lleve "la mano a la cartera" porque la "receta" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para salir de la pandemia va a pasar por "freírnos a impuestos". Casado ha participado en un acto electoral con motivo de las elecciones del 12 de julio en la localidad alavesa de Labastida, donde también ha intervenido el candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, y el cabeza de lista por Álava, Carmelo Barrio. En su intervención, Casado se ha referido a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, referentes a que "el sistema impositivo va a mejorar hacia la justicia fiscal" y que para el líder de los populares suponen que la ciudadanía debe "llevarse la mano a la cartera". "Es decir, que nos van a freír a impuestos. Una vez más la única receta de Sánchez es paro, impuestos y despilfarro. Es la marca de la casa, la marca de Zapatero, es la negación de la reactivación económica", ha indicado.

@pablocasado_ "Cuando un socialista habla de justicia fiscal, llévense la mano a la cartera.

La única receta de Sánchez es paro, impuestos y despilfarro. Es la marca de la casa".#UnPlanParaElFuturo pic.twitter.com/O85r2SSLBF — Partido Popular (@populares) June 28, 2020

13.45. Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid registró el sábado su primer día sin fallecidos por covid-19. La Comunidad de Madrid registró este sábado el primer día sin fallecidos por Covid-19 desde que se inició la crisis sanitaria en la región. Así lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta de Twitter. "Grandes noticias: Ayer fue el primer día que Madrid no registra fallecidos por covid-19. Entre todos podemos conseguir que esta pesadilla no se repita", señala Ayuso en su tuit.

Grandes noticias:



Ayer fue el primer día que Madrid no registra fallecidos por #COVID19.



Entre todos podemos conseguir que esta pesadilla no se repita. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 28, 2020

13.40. Puigdemont ve falta de "autocrítica" del Estado 10 años después de la sentencia del Estatut. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha lamentado este domingo que, diez años después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, "el Estado no ha hecho ninguna rectificación, ni pedido disculpas, ni ha hecho autocrítica. Al contrario". "Diez años de la sentencia contra el Estatut. Contra el Parlament, contra las Cortes, contra el referéndum. En nombre de la Constitución que se acababan de cargar", ha escrito en un tuit recogido por Europa Press el día en que se cumple este aniversario.

Deu anys de la sentència contra l'Estatut. Contra el Parlament, contra les Corts, contra el referèndum. En nom de la Constitució que s'acabaven de carregar. Deu anys després, l'Estat no ha fet cap rectificació, ni ha demanat excuses, ni ha fet cap autocrítica. Al contrari. — Carles Puigdemont (@KRLS) June 28, 2020

13.30. Urkullu ve "inaceptable" que en Euskadi haya quien denuncie unas vulneraciones de derechos humanos mientras "jalea otras". El lehendakari y candidato a la reelección del PNV en las elecciones del 12 de julio, Iñigo Urkullu, ha lamentado que en la Euskadi de 2020 haya quienes "ante unas vulneraciones de Derechos Humanos pongan el grito en el cielo y ante otras miren para otro lado y las jaleen o aplaudan". El PNV ha desarrollado este domingo en Tabakalera, en San Sebastián, un nuevo acto electoral enmarcado en la campaña electoral del 12 de julio en el que, junto al lehendakari han intervenido la cabeza de lista por Guipúzcoa, Bakartxo Tejeria, y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar. En su intervención, Urkullu ha recordado las "angustias" sufridas por la pandemia y el confinamiento y ha defendido el valor de la cultura como "efecto reparador". En este sentido, y tras apostar por un futuro basado en "la cultura de la paz, la convivencia y los derechos humanos", ha denunciado a quienes "pasados 40 años siguen sin querer reconsiderar su actuación".

@urkulluLHK: "Es inaceptable que, en la #Euskadi de 2020, haya quienes ante unas vulneraciones de derechos humanos pongan el grito en el cielo y, ante otras, miren para otro lado. El #compromiso ético significa que nos comprometen en todos los casos".#EuskadiZutik #12J pic.twitter.com/IOm25k12AC — EAJ-PNV (@eajpnv) June 28, 2020

13.15. Calviño avisa de que "si España quiere tener una voz fuerte en Europa" es importante que los partidos estén "alineados". La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha avisado de que si España quiere tener una "voz fuerte" en la negociación de los fondos europeos "es muy importante" que todos los partidos políticos estén "alineados" y que "mantengan una aproximación" en este tema. Así se ha pronunciado en respuesta a las preguntas de los medios durante un acto en A Coruña junto al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, y en el que ha considerado necesario una "respuesta europea ambiciosa" a la crisis económica y social derivada de la pandemia que permita "abordar reformas e inversiones como las que España necesita".

Sigue a visita do candidato á Presidencia da Xunta de Galicia, @G_Caballero_M, e a vicepresidenta do Goberno de España, @NadiaCalvino, á cidade da Coruña!#AHoraDoCambiohttps://t.co/mqWt2RaCho — PSdeG (@PSdeG) June 28, 2020

13.00. Sánchez dice que los rebrotes se están detectando "de manera precoz" pero pide no relajarse: "El virus está latente y no podemos bajar la guardia". El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que los sistemas sanitarios están detectando "de manera precoz" los rebrotes pero llama a "no relajarse". Además, ha pedido "unidad" a los partidos y gobiernos para abordar la "reconstrucción" del país. En un mitin en San Sebastián en el que también han intervenido la candidata socialista a lehendakari y secretaria general de los socialistas guipuzcoanos, Idoia Mendia, y el de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, Sánchez ha afirmado que el Gobierno central se ha tenido que enfrentar a una crisis "inédita" por el covid-19 y ha tenido un recuerdo para el Día del Orgullo que se celebra este domingo, asegurando que "vamos a seguir conquistando libertades". "Tenemos que aprender a convivir con el virus y no podemos relajarnos", ha advertido, porque "podemos echar por tierra muy fácilmente el esfuerzo realizado en estas semanas". "Los sistemas de salud están funcionando y detectando de manera precoz los rebrotes pero el virus permanece, está latente y no podemos bajar la guardia", ha señalado, para incidir en que "debemos aplicar una responsabilidad individual". "Disfrutemos pero con las normas sanitarias", ha afirmado.

Debemos convivir con el virus y NO RELAJARNOS.

No podemos echar por tierra el sacrificio y el esfuerzo.



Estamos aislando los rebrotes.



Disfrutemos de la #NuevaNormalidad.

Pero no podemos bajar la guardia.



️ @sanchezcastejon #IdoiaLehendakari pic.twitter.com/1d5eZxYhaF — PSOE (@PSOE) June 28, 2020

12.50. Irán registra más de 2.400 nuevos casos y supera los 222.000 contagios. El Ministerio de Sanidad de Irán ha confirmado este domingo más de 2.400 nuevos casos de coronavirus durante las últimas 24 horas en todo el país, donde el número de contagios ha rebasado los 222.000 y los fallecidos superan ya los 10.500 tras más de 140 muertos desde el sábado. Concretamente, se han registrado 2.489 nuevos contagios y 144 fallecidos que elevan los respectivos totales a 222.669 casos y 10.508 decesos, según el balance proporcionado por la portavoz de Sanidad, Sima Sadat Lari, y recogido por la agencia oficial de noticias iraní, IRNA. Como nota positiva, el número de pacientes recuperados en todo el país es de 183.310, pero los datos generales son preocupantes, teniendo en cuenta además que 2.946 siguen en cuidados intensivos.

12.40. Zapatero sobre el 1-O: "Está pendiente algún tipo de reencuentro que cure aquella herida". El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sostenido que "está pendiente hacer algún tipo de reencuentro que cure aquella herida" del 1-O en Cataluña. "Fíjese que en este momento todo el mundo, si es sincero, se arrepiente de lo que pasó. Todo el mundo. No se puede llevar a la gente al límite", ha dicho en una entrevista este domingo en Ara recogida por Europa Press, publicada el mismo día en el que se cumplen 10 años de la sentencia del TC sobre el Estatut. Al hilo de esa efeméride, ha defendido los acuerdos frente a las frustraciones y los momentos difíciles: "Se lo dice uno de los más afectados por la sentencia. Yo sufrí esa sentencia". "La respeté porque creo en el Estado de Derecho, pero creo más en la política a la hora de construir una alternativa creativa que encaje en la Constitución", ha dicho.

12.10. Sanidad detecta siete casos más relacionados con el brote en una empresa de Rafelbunyol (Valencia). La Conselleria de Sanidad Universal ha detectado siete nuevos casos de coronavirus relacionados con el brote epidemiológico en una empresa cárnica en Rafelbunyol (Valencia), de forma que se elevan a 14 los positivos confirmados vinculados a este brote. Después de que la Conselleria confirmase el miércoles la existencia de un brote en Rafelbunyol (Valencia) con siete casos confirmados activos de covid-19, Salud Pública ha seguido con el estudio de casos y ha realizado alrededor de cien pruebas PCR añadidas a las 349 que ya se habían hecho. De estas últimas pruebas realizadas han dado resultado positivo por coronavirus siete personas más, ha explicado en un comunicado la administración. A esos nuevos casos se les están realizando pruebas serológicas para determinar si se trata de infecciones activas o infecciones pasadas y, por tanto, conocer si forman parte del brote detectado o no.

11.35. Embajadas y consulados españoles han registrado una veintena de casos de covid-19 entre su personal. El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación tiene constancia de al menos 17 casos confirmados y siete casos posibles de infecciones por covid-19 entre el personal de los 215 embajadas y consulados de España en todo el mundo. Así lo ha señalado el Gobierno en una respuesta parlamentaria al PP, recogida por Europa Press, en la que detalla los casos registrados hasta el 30 de mayo. El documento habla de "empleados públicos" sin precisar su categoría. Los casos confirmados se han producido en los consulados generales de España en Londres, Múnich, Nueva York (tres casos), Salvador de Bahía, Santiago de Chile y Sao Paulo (dos casos) y en las Embajadas en Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Omán, Panamá y República Checa. Los dos últimos han sido en la representación permanente de España ante la ONU en Nueva York y ante la Unesco en París.

11.30. Junqueras afirma que ERC pide consensuar el calendario electoral sin reclamar elecciones. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que su partido reclama consensuar el calendario electoral en Cataluña, pero no convocar comicios: "Nunca hemos reclamado elecciones. Creo que se quiso malinterpretar mis palabras". "Lo que hemos reclamado siempre es poder consensuar los pasos que vienen a partir de ahora y los calendarios electorales" para que no los precipite una inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, dice en una entrevista este domingo en El Punt Avui recogida por Europa Press.

#EntrevistaEPA al president d'@Esquerra_ERC, @junqueras: "Mai no hem reclamat eleccions; es van voler malinterpretar les meves paraules. El que reclamem és consensuar els passos" https://t.co/ReiC35ycgJ — El Punt Avui ️ (@elpuntavui) June 28, 2020

11.25. Tokio registra un nuevo récord de contagios tras el levantamiento del estado de emergencia. Por segundo día consecutivo, la capital de Japón, Tokio, ha registrado este domingo un nuevo récord de contagios diarios desde el levantamiento del estado de emergencia a finales de mayo: un total de 60 nuevos casos, tres más que los registrados el sábado. La ciudad lleva cinco días rebasando el umbral de los 50 contagios diarios por los rebrotes identificados en sus zonas de ocio nocturno, que han vuelto a reactivar la propagación del virus tras el periodo de contención que terminó el 25 de mayo. Con todo, el ministro japonés encargado de la respuesta al coronavirus, Yasutoshi Nishimura, ha asegurado que no hay necesidad, de momento, de restaurar el estado de emergencia.

10.55. Torra lamenta no haber "encontrado la manera de acompañar bien" a los muertos. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentado "no haber encontrado la manera de acompañar bien a las personas queridas" que han muerto por el coronavirus, y ha declarado que ha supuesto una herida profunda en la sociedad y en el alma de la gente, en un acto celebrado la tarde de este sábado en Lleida en memoria de los fallecidos por la pandemia. Torra ha recordado que son muchas las familias que no han podido despedir a quienes más quieren en sus últimos momentos de vida, y esto es un daño que tardará en pasar: "Lo hemos hecho mal", ha informado el Govern en un comunicado.

No haver pogut acompanyar les persones estimades que han mort aquests mesos és una ferida a l’ànima. Ara és el moment de compartir el dol. Així ho he expressat a Lleida, durant l’acte en memòria a les víctimes de la #Covid10. Una forta abraçada als seus familiars i estimats pic.twitter.com/j6rJb6SfFb — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 27, 2020

10.10. Sánchez quiere retomar la mesa de diálogo en julio aunque ve un "contexto difícil en Cataluña". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere retomar las conversaciones con la Generalitat en la mesa de diálogo este julio, si bien advierte "un contexto difícil en Cataluña, puesto que se está generando una situación claramente preelectoral". En una entrevista este domingo en La Vanguardia recogida por Europa Press, ha defendido "abordar problemas que desgraciadamente han devenido en estructurales por la falta de voluntad política, como es en este caso la crisis política en Cataluña, que tiene una derivada de convivencia".

España necesita el camino del consenso. El Gobierno seguirá trabajando con determinación por la reconstrucción de nuestro país tras la pandemia.



Hoy, en @LaVanguardia:https://t.co/XTZ066Dest — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 28, 2020

09.20. La pandemia de coronavirus roza ya los 10 millones de contagios y el medio millón de muertos globales. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 178.000 casos mientras el número casos y decesos se aproximan respectivamente a los 10 millones y al medio millón de personas, según el último balance publicado por la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.15 horas de este domingo, el balance global del coronavirus asciende a 9,9 millones de casos y 498.895 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas ha rebasado ya los cinco millones, con Brasil al frente de la lista, con 727.715 personas curadas. Estados Unidos sigue como el país más afectado por la pandemia marcando un nuevo récord diario, con 45.300 casos, lo que eleva su balance a 2,5 millones de personas contagiadas y 125.539 víctimas mortales. Brasil permanece en segunda posición sumando 38.700 positivos, con un total de 1,3 millones de contagios y 57.070 fallecidos. Rusia se queda en la tercera posición, con 626.779 positivos y 8.958 muertos.

09.10. Corea del Sur alerta del repunte de casos de coronavirus en el país al sumar 62 nuevos contagios. Corea del Sur ha alertado este domingo del repunte de casos de coronavirus al sumar 62 nuevos contagios, lo que eleva el total de positivos en el país a los 12.715, según ha informado el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en inglés). El país intenta hacer frente al aumento de infecciones grupales que se han registrado al aliviar las medidas impuestas frente a la pandemia. La mayoría de los casos confirmados este mes se han producido en torno al área metropolitana de Seúl.

09.00. Pekín confirma 14 nuevos casos de coronavirus y supera los 300 positivos registrados tras el rebrote. El Ministerio de Salud de China ha confirmado este domingo 14 nuevos casos de coronavirus en Pekín tras el último rebrote del mercado mayorista del distrito suroeste de Fengtai, que ha originado un total de 311 positivos en la ciudad. De los contagios registrados en las últimas 24 horas en la China continental, 14 son de transmisión local y tres proceden del extranjero. Con ellos, el número total de casos confirmados en el país ha aumentado hasta los 83.500, mientras el número de fallecidos se ha mantenido en 4.634.