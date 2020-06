Los pregoneros del Orgullo de Madrid reivindican más visibilidad y respeto a la diversidad en la nueva normalidad

Publicada el 28/06/2020 a las 20:55 Actualizada el 28/06/2020 a las 21:05

Los pregoneros oficiales del Madrid Orgullo 2020 (MADO) han reivindicado que la nueva normalidad que se afronta tras la crisis del coronavirus conlleve más visibilidad, respeto por la diversidad y por los derechos de las personas que conforman este colectivo en todos los ámbitos. En un mensaje grabado desde la terraza del hotel Room Mate Óscar, con vistas a Plaza Pedro Zerolo y recogido por Europa Press, el pregón ha dado el pistoletazo a las actividades del Orgullo Madrid, que realizará multitud de actividades de forma telemática para evitar aglomeraciones como medida preventiva ante la pandemia del covid-19. El himno de este año es Piensa en positivo.

Te presentamos el pregón del #MadridOrgullo2020, grabado el pasado 26 de junio desde la terraza del @RoomMateHotels Óscar, mirando a la Plaza de nuestro querido Pedro Zerolo, donde tiene lugar la inauguración del Orgullo de Madrid desde hace unos años. https://t.co/WncbMS1Nm2 pic.twitter.com/EfOpQALsok — MADO Madrid Orgullo (@MADOrgullo) June 28, 2020

La Plexy, la presentadora del pregón, ha incidido en que este año el Orgullo "no llenará las calles con gente pero sí llenará el cielo arcoírisis" y con "voces que no callarán nunca y seguirán gritando muy fuerte por los derechos del colectivo LGTB'". También ha dicho que este año es el Orgullo de la nueva normalidad, generada por la pandemia del coronavirus, y que tiene que ser "más positiva incluso que la anterior" cargada de "diversidad, visibilidad y sobre todo libertad".

Mientras, el presentador Carlos Sobera ha incidido que en su espacio First Day lo conforma un equipo conformados por gais, lesbianas y heteros pero todos ellos tienen un "pensamiento común", el gustarles el "amor diverso". "La diversidad en el amor es lo que queremos la nueva normalidad que ojalá es la que se imponga no después del Covid sino después de acabar con otros virus letal, el virus de la intolerancia".

Por otro lado, la actriz Jedet ha confiado en que la nueva normalidad "borre los insultos LGTBifóbicos de las pizarras de los colegios e institutos" para que el bullying se convierta solo "en una palabra inglesa que no sabemos conjugar". "Las aulas siguen estando llenas de niños y de jóvenes que tienen que seguir disimulando su identidad LGTBi para no sufrir acoso. A esas personas se les roba parte de su felicidad para siempre y es el momento de que eso cambie. Es el momento de educar en la alegría y diversidad", ha enfatizado. Su compañera de reparto en la serie La Veneno ha deseado que la nueva normalidad haga lucir el arcoíris en "todos los lugares y no solo en las grandes ciudades", pues muchas veces la periferia hace "más difícil la vida de las personas LGTBi teniendo que abandonar sus hogares para poder vivir en libertad en las grandes ciudades". Hagamos que esto cambie para no tener que volver al armario cada vez que regresamos a casa", ha apelado.

Las también actrices Isabel Torres y Daniela Santiago han reclamado que la nueva normalidad permita que las personas que conforman el colectivo LGTBiQ+ pueda "cogerse de la mano" sin que ello "sea un peligro para su integridad" y reivindican los derechos de las personas trans, que fueron las primeras "que recibieron las piedras y los palos hace 40 años pero quieren inmediatamente los mismos derechos".

El waterpolista Víctor Gutiérrez ha confiado en que la nueva normalidad llene los estadios y recintos deportivos de "diversidad" y que aquellas personas que "viven disfrazadas en los equipos deportivos puedan quitarse la careta" y que las "taquillas de los vestuarios dejen de ser armarios cerrados" porque el deporte es sinónimo de "respeto, integración y paz", donde no cabe el "insulto" ni la discriminación.

En esta línea, la actriz Itziar Castro ha recalcado que la nueva normalidad debe ser tiempo de visibilidad para que no existan "minorías entre las minorías y 'todes' se sientan orgulloso de sus derechos".

Su compañera de profesión Paca 'La Piraña' ha puesto énfasis en las personas mayores LGTBi y ha exigido "memoria" para la lucha del colectivo por sus derechos.

El coordinador general del MADO, Juan Carlos Alonso, ha concluido incidiendo en que este año se trata de un orgullo diferente para aquellos que creen en la diversidad, por lo que los balcones deben "llenarse" de color arcoíris para que el mensaje de "libertad, amor y respeto" alcance a todos los lugares de Madrid, España y el mundo".