Sánchez pide "unidad" al PP tras "fracasar su acoso y derribo al Gobierno" o "al menos que no estorbe"

Publicada el 28/06/2020 a las 14:18 Actualizada el 28/06/2020 a las 14:51

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido "unidad" para abordar la reconstrucción del país tras la crisis generada por la pandemia de covid-19 y, en esta línea, ha emplazado al PP que, "si no quiere apoyar" al Ejecutivo en la negociación en la Unión Europea, "al menos no estorbe" porque "nos estamos jugando mucho". Sánchez ha participado este domingo en un acto de la campaña electoral vasca en San Sebastián, junto a la candidata socialista a lehendakari y secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y el líder de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, en el que tenido un recuerdo para el Día del Orgullo que se celebra este domingo y ha asegurado que "vamos a seguir conquistando libertades", informa Europa Press.

En su intervención, el presidente del Gobierno ha afirmado que el Gobierno central se ha tenido que enfrentar a una crisis "inédita" por el covid-19 y ha destacado que esta crisis por el coronavirus "entiende de sistemas de calidad públicos y buenos" como los que ha asegurado tiene Euskadi, al tiempo que ha aplaudido que la sociedad ha sabido "autoimponerse restricciones" para hacer frente a esta pandemia, renunciando a la movilidad, "un derecho fundamental para proteger y protegerse". "Tenemos que aprender a convivir con el virus y no podemos relajarnos", ha advertido, porque "podemos echar por tierra muy fácilmente el esfuerzo realizado en estas semanas". Sánchez ha incidido en que "los sistemas de salud están funcionando y detectando de manera precoz los rebrotes" pero el virus "permanece, está latente y no podemos bajar la guardia". Por ello, ha apelado a la responsabilidad individual. "Disfrutemos de esta normalidad recuperada pero con las normas sanitarias", ha afirmado.

Asimismo, ha remarcado que, en este contexto, "la unidad es más necesaria que nunca" y, tras lamentar "la perseverancia" de la derecha usando el virus "para derribar" al Gobierno, ha reiterado que "el enemigo de la derecha no soy yo, sino que el enemigo de la derecha y de los ciudadanos es el virus y las consecuencias de la pandemia". "Por eso, dado que la hoja de ruta de acoso y derribo de la derecha al Gobierno ha fracasado, le pido unidad para poder recuperar la senda de crecimiento y de creación de empleo", ha indicado Sánchez, que también ha pedido esta unidad para la recuperación y la reconstrucción a los gobiernos autonómicos.

Reclamo UNIDAD, UNIDAD y UNIDAD.



Mientras que la derecha ha intentado derribar al Gobierno utilizando el virus, nosotros hemos tendido la mano a los agentes sociales y a los gobiernos autonómicos.



Y el enemigo NO SOY YO.

Es el virus.



️ @sanchezcastejon #IdoiaLehendakari pic.twitter.com/IAIPElywwS — PSOE (@PSOE) June 28, 2020

Según ha indicado, aunque "desde la óptica nacionalista se ha planteado poco menos que lo que ha hecho el Gobierno es recentralizar competencias, no es así". De este modo, ha señalado que el Ejecutivo lo que ha hecho es "coordinar la acción de las comunidades autónomas", y no "ni recentralizar ni tampoco caer en ese egoísmo localista de cada comunidad autónoma ir por su cuenta". "Lo que queremos es cogobernanza", ha manifestado el dirigente socialista, que ha incidido en que "la fuerza la da la unión de todas las instituciones, de toda su representación política y social, y quien la garantiza son las siglas del Partido Socialista".

Por otro lado, ha criticado que, en la anterior crisis, "la ecuación" del Gobierno del PP fue "imponer, recortar y bloquear, el sálvese quien pueda", mientras que ahora su Gobierno ha optado por el "que nadie quede atrás". En este contexto, ha recordado que su Gobierno ha abordado una reforma estructural de los ERTE para que las empresas no opten por "el despido fácil", más de un millón de autónomos "cobra prestación por cese de actividad que también se ha extendido en los próximos meses", y se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital. "Esta crisis implica tener que movilizar recursos y agilizar nuestro paso para abordar los grandes desafíos", ha apuntado, al tiempo que ha abogado por "modernizar" el sistema público de Educación.

Sánchez también ha insistido en que Europa debe dar "una respuesta "común" a la crisis por la pandemia, que ha afectado a "todas las economías". "Es lo que está haciendo ahora mismo Europa. Tenemos por delante semanas muy difíciles, complejas, de negociación porque tenemos que ahormar los intereses de 27 estados miembro", ha admitido. Por ello, ha pedido al PP que, "si no quiere apoyar" a su Gobierno en la negociación en Bruselas, "al menos, que no estorbe". "Es lo único que les pido", ha insistido Sánchez, que ha advertido de que "nos estamos jugando mucho" en relación a la transferencia de recursos que necesita la economía española y "dar un salto de competitividad, de creación de empleo y de sostenibilidad social, fiscal y medio ambiental de nuestro país". De este modo, ha instado al PP a que "se sitúe del lado de los intereses España y no enfrente", como hace "siempre que están en la oposición.

Europa tiene que salvar a Europa si quiere tener futuro.



Lo único que le pido al #PP es que si no quiere apoyar al Gobierno de España en la negociación, al menos, que no estorbe.



Porque nos estamos jugando MUCHO.



️ @sanchezcastejon #IdoiaLehendakari pic.twitter.com/Q7qwcJ2YAw — PSOE (@PSOE) June 28, 2020

El autogobierno

Por su parte, Idoia Mendia ha considerado que la pandemia ha sido "la prueba definitiva de un Gobierno sólido y un presidente comprometido". Algo que también destaca el presidente del Ejecutivo en un entrevista publicada este domingo en La Vanguardia, Sánchez considera que la crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha "soldado" y ha puesto en valor la "lealtad" de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y ha rechazado una "remodelación" a corto plazo dentro de su gabinete.

"Hoy una mayoría de vascos se sienten mucho más cerca del Gobierno de España", ha aseverado la candidata. Asimismo, Mendia ha puesto en valor que "nunca se ha desarrollado tanto el autogobierno como cuando los socialistas hemos tenido el Gobierno de España" y ha añadido que nunca se ha avanzado más que cuando los socialistas son también Ejecutivo Vasco, porque el PSE "es el único partido que ha estado en cada uno de los avances del autogobierno vasco".

"No hay ningún partido que pueda decir lo mismo, acordando con unos y otros, ninguno ha hecho lo mismo", ha incidido, para añadir que "el acuerdo es la única herramienta válida para resolver los problemas". "El próximo 12 de julio queremos seguir avanzando en el camino del acuerdo", ha incidido.

Además, ha señalado que los socialistas tienen "un programa de soluciones" para "transformar" Euskadi, apostando por "un acuerdo sin vetos, ni exclusiones con todos los agentes sociales, con todos los partidos y todos los gobiernos". Mendia ha subrayado que en estos tiempos "no valen experimentos" y el PSE cuenta "con experiencia" para estos tiempos "difíciles", así como con "el mejor equipo y el mejor plan". "El Gobierno Vasco necesita una izquierda seria y coherente que no se pierda en los líos nacionalistas", ha apuntado.

"Nos jugamos mucho"

Andueza ha agradecido a Sánchez su "valentía" para presentar una moción de censura que devolvió el Gobierno a los socialistas y conformar un gobierno "progresista" que "lo ha dado todo" y ha hecho posible "que salgamos adelante sin dejar a nadie atrás" en esta crisis por el covid-19. A su juicio, esta pandemia ha servido para demostrar que "es posible gobernar en condiciones imposibles", con una derecha a la que "solo le mueve llegar al poder, arrasando con lo que sea, sin importarles la gente". Además, ha advertido de que el 12 de julio "no jugamos mucho" y se ha mostrado convencido de que Euskadi va a tener un Gobierno "liderado por los socialistas vascos".

"Somos garantía para salir de esta crisis sin recortes, para reforzar los servicios públicos y tener una sanidad a la altura de las circunstancias con una plantilla fuerte y con infraestructuras", así como para "tener una educación preparada, con aulas digitales, y todo el material necesario para los alumnos, para que nadie se quede atrás, y para que nuestro tejido productivo salga adelante" y para que nuestros mayores tengan "los cuidados que se merecen" y los jóvenes "un empleo digno", ha defendido.