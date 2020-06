Abogados Cristianos quiere que el Supremo obligue al Congreso a retirar la bandera LGTBI de su fachada

Publicada el 29/06/2020 a las 15:24 Actualizada el 29/06/2020 a las 15:38

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha solicitado medidas cautelarísimas ante el Tribunal Supremo para que obligue al Congreso de los Diputados a retirar la bandera arcoiris colgada en una de sus fachadas con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBI.

La organización de juristas alega que este acto incumple la propia jurisprudencia del Alto Tribunal. Se refiere a la sentencia dictada por el Supremo que fija como doctrina que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".

Denuncia a la directora de la Guardia Civil

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que "el gobierno está utilizando las instituciones públicas para imponer su ideología" y critica que se multe a personas "por llevar la bandera de España" mientras se permite que el Congreso, "que representa a todos los ciudadanos" cuelgue "una bandera no oficial saltándose la ley". Además, exige que "los responsables de las administraciones e instituciones públicas que actúan en contra de la ley a sabiendas, sean inhabilitados".

La asociación también ha presentado una querella por prevaricación contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por poner en la imagen de fondo del perfil oficial del Cuerpo en Twitter la bandera LGTBI durante el fin de semana.

Del mismo modo, ha solicitado "medidas cautelares para obligar a la institución a quitar la bandera de sus redes sociales". Según detalla la querella, "la colocación de un distintivo ideológico que representa al lobby LGTBI" junto con el escudo de la Guardia Civil "viola la obligación de neutralidad ideológica de cualquier administración pública".

Marlaska defiende que la bandera LGTBI en el Twitter de la Guardia Civil muestra su compromiso con los derechos de todos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este lunes que durante el fin de semana la Guardia Civil cambiara su foto de perfil en la red social de Twitter para lucir la bandera LGTBI, lo que "respalda" al tratarse de una "manifestación del compromiso con los derechos y libertades de todos".

En rueda de prensa para presentar la campaña de verano de Tráfico, Grande-Marlaska ha defendido esta iniciativa de la Guardia Civil manifestando también su respeto ante las acciones judiciales como la de la asociación Abogados Cristianos.

"Todas las instituciones de un Estado tienen que comprometerse con los valores constitucionales. Y parece mentira que todavía haya gente que olvide que para que todos podamos ejercitar nuestros derechos, nuestras libertades en igualdad y diversidad, necesitamos un entorno seguro", ha defendido Grande-Marlaska.

Sobre la querella presentada contra la directora, el titular del Interior ha sostenido que "cada uno es libre de actuar y formalizar las acciones legales que entienda oportunas". "Para eso están los tribunales, para que, dentro de la separación de poderes, resuelvan lo que entiendan oportuno", ha comentado.

"Como ministro del Interior únicamente he de respaldar y respaldo la actuación que se ha desarrollado en ese sentido porque, como otras muchas que hace la Guardia Civil los 365 días del año, manifiesta su compromiso real, efectivo y directo por los derechos y libertades de todos nosotros, y por eso es la institución más valorada", ha enfatizado, remitiéndose a la Constitución Española.