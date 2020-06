Publicada el 29/06/2020 a las 09:45 Actualizada el 29/06/2020 a las 10:07

La vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, ha asegurado este lunes que su formación estará para apoyar las medidas que sean "sensatas y buenas para los ciudadanos", aunque ha advertido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no va por buen camino".

En una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, Pastor ha dejado claro que los conservadores no van a seguir al Gobierno "cuando se equivoca", como ha sucedido durante la gestión de la crisis del coronavirus. En esta línea, la dirigente del PP se ha referido a la entrevista concedida por Sánchez a La Vanguardia –la primera tras el fin del estado de alarma– para defender que las palabras del presidente no son un buen presagio. "Cuando habla de justicia social hay que echarse las manos al bolsillo", ha advertido.

Así, la vicepresidenta de la Cámara Baja ha recordado que el presidente del Gobierno está "gobernando con los comunistas, los separatistas y los de" EH Bildu. "El último documento de este Gobierno va contra la reforma laboral, y lo firma con Podemos y Bildu", ha apuntado.

Sánchez "es responsable de sus actos" y el PP es "leal"

En este sentido, Pastor ha insistido en que estos son los socios que Sánchez "ha elegido", y su "relato es que el PP es malo y que no es responsable". "Pues no. El irresponsable es quien se alía con lo que se alía. Él es responsable de sus actos", ha afirmado Pastor. A su juicio, los conservadores han actuado "con muchísima responsabilidad", porque ser una "oposición leal" a España "consiste en que cuando las cosas se hacen mal, hay que denunciarlas". "¿La oposición leal es callarse? Pues no", ha respondido.

Por último, Pastor ha denunciado lo que considera un "abuso impresionante" por parte del Gobierno hacia la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ostentada por Isabel Díaz Ayuso. En este contexto, ha denunciado que el Ejecutivo se ha excedido "en las palabras y en los hechos" con la capital. En concreto, Pastor se ha referido a las críticas que ha encabezado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, hacia la gestión de las residencias. "Madrid lo que ha sufrido es que no se tomaran las decisiones a tiempo", ha sostenido Pastor.