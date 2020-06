Publicada el 29/06/2020 a las 08:55 Actualizada el 29/06/2020 a las 10:36

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Sigue este lunes en infoLibre el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.50. Ansiedad, estrés e insomnio son las principales secuelas de la pandemia de covid-19 en los médicos, según FPSOMC. La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a nivel estatal, ha destacado que la ansiedad, el estrés y el insomnio son las principales secuelas que está dejando la pandemia en el colectivo médico. Así se ha puesto de manifiesto durante el 'webinar' celebrado con motivo de la V Jornada Clínica PAIME, organizado por la FPSOMC, en el que la psiquiatra y jefa de servicio del área de Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental del Hospital La Paz de Madrid, María Fe Bravo, ha destacado la "importancia de cuidar la salud de los profesionales sanitarios para garantizar una buena atención al paciente". Bravo ha hecho referencia a diferentes estudios que demuestran que, tras el covid-19, más del 70 por ciento del personal sanitario había sufrido estrés, el 40% ansiedad y cerca del 30% había padecido insomnio, tanto durante los peores momentos de la pandemia, como después.

10.20. España espera un acuerdo hoy o mañana para abrir las fronteras de la UE a 15 países "seguros". La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes que espera que a lo largo de hoy, o como muy tarde mañana, haya un acuerdo europeo para abrir las fronteras exteriores de la zona Schengen a una lista de 15 países "seguros" a partir del 1 de julio. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha explicado que la UE trabaja sobre la idea de considerar "seguros" a los países que en las últimas dos semanas hayan tenido una tasa de nuevos casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes "a la par o por debajo de la media europea". El pasado viernes, los embajadores de los Veintisiete ante la UE acordaron una lista de países que, sin embargo, aún necesita el visto bueno definitivo de las capitales.

09.45. La UE activará este lunes el proceso formal para abrir el 1 de julio su frontera a apenas una quincena de países. Los Veintisiete tienen ya un principio de acuerdo sobre los criterios epidemiológicos que deben cumplir los países terceros a cuyos nacionales se permitirá viajar a la UE a partir del miércoles, 1 de julio, cuando el bloque empiece a abrir de manera limitada a apenas una quincena de países la frontera exterior que cerró en marzo para contener la propagación del coronavirus. La "prudencia" del bloque ante los riesgos que supone retomar el tránsito con terceros países en el contexto de contención de la pandemia y las dudas respecto a la "fiabilidad" de los datos epidemiológicos proporcionados por países que se sitúan dentro de los índices de la UE han pesado en una negociación 'in extremis' que no concluirá formalmente hasta pocas horas antes de la reapertura anunciada. El viernes ya los embajadores de los Estados miembros llegaron a un "texto de compromiso" sobre los criterios para elegir qué países podrán retomar el tráfico con la UE.

09.23. Los españoles viajaron un 30,2% menos hasta marzo por la crisis sanitaria y gastaron un 22,6% menos. Los residentes en España realizaron 29,3 millones de viajes en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 30,2% respecto al mismo periodo de 2019, debido a la crisis sanitaria y a la declaración del estado de alarma, que limitó la libertad de movimientos desde mediados de marzo. En estos viajes, los españoles gastaron un 22,6% menos, hasta 6.441 millones de euros, según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este lunes. El INE analiza los datos por meses y por semanas para observar mejor el impacto de la crisis del coronavirus en los viajes de los españoles09.15. Ana Pastor asegura que el PP negociará los PGE si son sensatos, aunque avisa a Sánchez: "No va por buen camino". La vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, ha asegurado este lunes que su formación negociará con el Gobierno unos Presupuestos Generales del Estado si son sensatos y beneficiosos para los ciudadanos, aunque ha advertido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no va por buen camino". En una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, Pastor ha dejado claro que los conservadores no van a seguir al Gobierno "cuando se equivoca", como ha sucedido durante la gestión de la crisis del coronavirus. En esta línea, la dirigente del PP se ha referido a la entrevista concedida por Sánchez a La Vanguardia –la primera tras el fin del estado de alarma– para defender que las palabras del presidente no son un buen presagio. "Cuando habla de justicia social hay que echarse las manos al bolsillo", ha advertido.

08.00. El coronavirus supera el medio millón de muertos y ha contagiado ya a 10 millones de personas en el mundo. El coronavirus se ha cobrado ya la vida de más de medio millón de personas, concretamente 500.108, según el recuento elaborado por la Universidad Johns Hopkins, que apenas hace unas horas había informado de que se habían superado los 10 millones de contagios en 188 países y territorios. Estados Unidos y Brasil son los dos primeros países por número de decesos, con 125.714 y 57.070, respectivamente, seguidos de Reino Unido, en el tercer lugar, con 43.634 fallecidos, según las cifras de la universidad con sede en Baltimore correspondientes a las 22.33 hora peninsular española. Por contagios la tercera posición corresponde a Rusia, con 633.542 positivos y 9.060 muertos, seguida de India que ya ha rebasado el umbral del medio millón de contagios, con un total de 528.859 positivos y 16.095 decesos, tras batir su récord diario por quinto día consecutivo, esta vez con 20.095 contagios.