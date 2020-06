España encara la desescalada educativa entre los países europeos con más alumnos de primaria por grupo

Publicada el 29/06/2020 a las 06:00

21,9 niños de media por grupo. Concretamente, 20,9 en la pública y 24,5 en la privada. España es el cuarto país de los 22 miembros de la UE analizados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional con más alumnos por aula en primaria. Así lo muestran los datos que ha hecho públicos el departamento que dirige Isabel Celaá en la edición de 2020 del informe Sistema estatal de indicadores de la educación [ver aquí la serie]. La media de los países de la UE analizados, con datos del curso 2017-2018, es de 19,8, 2,1 alumnos menos por grupo que España. En el sistema público, la diferencia es de sólo 0,7 (20,9 frente a 20,2), pero asciende a 6 en la privada (24,5 frente a 18,5).

El informe no hace comparaciones internacionales en el resto de ciclos. Pero sí permite observar, dentro de España, cuáles son los que acumulan mayor número de alumnos por grupos. En infantil la concentración es de 17,6 (17,7 en la pública y 17,4 en la privada). En primaria, como ha quedado apuntado en el anterior párrafo, de 21,9. En secundaria es de 25,2 (24,9 en la pública y 25,9 en la privada). En bachillerato sube hasta 26 (26,4 en la pública y 24,8 en la privada). En los grados superiores es de 21, en los grados medios de 19,1 y en la FP básica de 12,3. Todo ello con datos del curso 2017-2018.

La cuestión de la concentración de alumnos por el regreso a las aulas el próximo curso. Los ministerios de Sanidad y Educación obligan a mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros “de forma general”. Comunidades autónomas como Madrid señalan que será “imposible”. En el caso de la educación infantil y primaria, se puede optar por la alternativa de establecer grupos estables de convivencia de entre 15 y 20 alumnos, cuyos integrantes podrían interactuar sin necesidad de mantener la distancia interpersonal, y evitando el contacto con otros grupos. Esta alternativa permitiría también facilitar el rastreo en caso de contagio. La media de alumnos por grupo en infantil en España es de 17,6. En primaria, de 21,9. Los picos se dan en Melilla, con 25,1 y 28,9, respectivamente.

España no sale bien parada de la comparación en primaria con otros 22 países europeos (de la UE-27, no están analizados en el informe Croacia, Bulgaria, Chipre, Malta y Bélgica). Con sus 21,9 alumnos por grupos, sólo tienen más Hungría (21), Países Bajos (23,1), Francia (23,5) e Irlanda (24,6). En los casos de Irlanda y Países Bajos, no está disponible el dato en los centros privados, de modo que la cantidad se obtiene sólo con los privados. Tienen menos alumnos por grupo que España países como Luxemburgo, el primero de la lista con 15,9, Grecia (17,5), Polonia (18,1), Italia (19,1), Suecia (19,5), Alemania (20,9) y Portugal (21,4).

Diferencia entre comunidades

El informe del ministerio permite observar, con datos del curso 2017-2018, cuáles son las comunidades con grupos más o menos cargados de alumnos. En infantil, la comunidad con más niños por grupo es Murcia, con 19,7, seguida de Madrid (18,4), Cataluña (18,2) y Canarias (18,1). En el extremo opuesto están Extremadura, con 15,7, Castilla La Mancha (16,4), Galicia (16,4) y País Vasco (16,6).

En primaria la comunidad con mayor concentración es Madrid: 24 alumnos por grupo. Va por delante de Cataluña (23,1), Comunidad Valenciana (22,6) y Murcia (22,5). Al otro lado están Extremadura (18,2), Castilla y León (18,7), Navarra (19,8) y Galicia (19,7).

Tanto en primaria como en infantil Ceuta y Melilla tienen un significativo número de alumnos más por clase. En el caso de Ceuta, es de 22,6 y 26,9, respectivamente, mientras la media española es de 17,6 y 21,9. Los números de Melilla son aún peores: 25,1 en infantil y 28,9 en primaria.

En secundaria la comunidad con más alumnos por grupo es Cataluña, con 28,2, seguida de Madrid (27,1), Andalucía (26,5) y Comunidad Valenciana (25,9). Las que tienen menos son Extremadura, con 20,3, Aragón (21,4), Galicia (21,8) y Castilla La Mancha (22,8). Ceuta y Melilla vuelven a estar a la cabeza en secundaria, aunque con menos distancia que en infantil y primaria, con 28,6 y 29,6, respectivamente.

En bachillerato es Andalucía la comunidad con más alumnos por clase, con 28,4, siempre según los últimos datos oficiales publicados en el Sistema estatal de indicadores de la educación sobre el curso 2017-2018. La siguen Cataluña (28,2), Canarias (27,9) y Navarra (27,3). En el extremo opuesto se sitúan Extremadura, con 21,1, Castilla y León (21,7), Asturias (22,6) y Castilla La Mancha (23).

Las diferencias de alumnos por grupo son de 4 en infantil (entre Murcia y Extremadura), 5,8 en primaria (entre Madrid y Extremadura), 7,9 en secundaria (entre Cataluña y Extremadura) y 7,3 en bachillerato (entre Andalucía y Extremadura).

El informe muestra numerosas brechas más entre comunidades autónomas, justo cuando los sistemas educativos se van a ver sometidos a una prueba de fuego [ver aquí información en profundidad]. Estas son algunas, extraídas del último informe ministerial:

– El gasto público por alumno es de 9.298 euros en el País Vasco y de 4.727 en Madrid (4.571 euros de diferencia).

– La tasa neta de escolarización a los 17 años es de un 98,9% en el País Vasco y de un 82,4% en Baleares (16,5 puntos de diferencia).

– El número de años en el sistema educativo a partir de los cinco años es de 24 en La Rioja y de 16 en Baleares (8 puntos).

– El número de alumnos por profesor es de 10,3 en Galicia y de 13,9 en Madrid (3,6 puntos).

– El abandono de la educación y la formación entre los 18 y los 23 años es del 6,7% en el País Vasco y del 24,2 en Baleares (17,5 puntos).

– La tasa de graduación en secundaria en el País Vasco es de un 86%, frente a un 69,5% en Balares (16,5 puntos).