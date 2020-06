Publicada el 30/06/2020 a las 09:12 Actualizada el 30/06/2020 a las 12:30

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Sigue este martes en infoLibre el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

11.05. Sánchez llevará en su visita a Mauritania respiradores, medicamentos y un equipo de médicos para combatir el covid-19. El avión que traslada este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Nuakchot, la capital de Mauritania, llevará un cargamento con diez respiradores, medicamentos y un equipo de cinco sanitarios españoles que permanecerán en el país para ayudar a combatir el fuerte impacto del coronavirus. Según ha informado Moncloa, el equipo médico que viaja con la delegación española, y que está compuesto por tres médicos y dos enfermeros, permanecerá en Mauritania para asesorar a los expertos sanitarios del país hasta el próximo 7 de julio. En concreto, los cinco sanitarios participarán en una misión sanitaria gracias a la iniciativa que ha impulsado el embajador español en Mauritania, Jesús Santos, quien trasladó la petición de apoyo del país africano a España. Mauritania ha sufrido un duro revés en los últimos días, pasando en una semana de 3 casos a 3.000.

10.10. Las autoridades australianas imponen cuatro semanas de confinamiento en algunas zonas de Melbourne. Las autoridades de Victoria, el segundo estado más poblado de Australia, han anunciado este martes cuatro semanas de confinamiento en algunas áreas de Melbourne con el fin de contener la propagación del coronavirus ante el aumento de los contagios. Según ha informado el ministro principal del estado, Daniel Andrews, la medida entrará en vigor en la medianoche del miércoles al jueves en diez códigos postales de Melbourne ante los datos "inaceptablemente altos" de nuevos contagios en estas zonas. Quienes vivan en esas áreas solo podrán salir de casa para ir a trabajar o a clase, para cuidar a otras personas o recibir cuidados, para hacer ejercicio y para comprar comida y otros bienes de primera necesidad. Andrews ha advertido de que quienes incumplan la medida se enfrentarán a multas.

10.00. Los gestores administrativos preven que 52.000 empresas transformarán los ERTE por fuerza mayor en ERE. Los gestores administrativos preven que 52.000 empresas transformarán los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor en Expedies de Regulació de Empleo (ERE) antes de finalizar el año si no se adoptan nuevas medidas, lo que supondrá la pérdida de otros 300.000 puestos de trabajo. "Es necesario tomar medidas urgentes que permitan a las empresas retrasar previsibles cierres y mantener los ERTE en tanto no mejora la situación económica y van recuperando sus niveles de ingresos", ha afirmado el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago. "En caso contrario, antes de finalizar el año vamos a encontrarnos con el peor escenario de paro, superando los cinco millones de desempleados", ha añadido Santiago. Según la encuesta que ha realizado el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos entre sus colegiados, el 46% de las empresas en ERTE por fuerza mayor van a agotar el plazo que les otorgue el Gobierno para mantenerlo, viéndose afectado el 33% de los trabajadores incluidos en dichos ERTE.

09.15. El INE confirma el desplome histórico del PIB: cayó un 5,2% hasta marzo por el covid-19. La economía española acusó el impacto de la crisis del coronavirus y retrocedió un 5,2% en el primer trimestre, su mayor desplome trimestral registrado en la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), que arranca en 1970. Hasta ahora, la mayor caída trimestral del PIB era la del primer trimestre de 2009 (-2,6%). Así lo ha confirmado Estadística con la publicación de los datos de Contabilidad Nacional del primer trimestre, similares a los avanzados a finales de abril. Con el fuerte retroceso del PIB del primer trimestre, España se asoma a la recesión, ya que para que una economía entre en lo que se considera recesión técnica se requieren dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. En todo caso, se da por hecho una contracción del PIB en el segundo trimestre, mayor a la del primero, debido a que el periodo abril-junio se vio afectado por la paralización de numerosas actividades económicas como consecuencia de la declaración del estado de alarma. En los tres trimestres precedentes (segundo, tercero y cuarto trimestre de 2019), la economía española venía creciendo a tasas del 0,4%.

09.10. El Gobierno comienza da los primeros pasos para reabrir las fronteras Schengen sin publicar aun el listado de países. El Gobierno ha comenzado este martes a dar los primeros pasos hacia la reapertura de las fronteras Schengen sin haber publicado todavía el listado definitivo de terceros países o países asociados a Schengen desde los que se podrá acceder a España. La orden publicada en el BOE por el Ministerio del Interior establece además nuevas excepciones para el cruce de personas por el territorio comunitario, incluyendo ahora a estudiantes que realicen sus estudios en los Estados miembros o asociados Schengen y que dispongan del correspondiente permiso o visado. Asimismo, se permitirá desde el miércoles 1 de julio el transito de trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia. Eso sí, estas circunstancias se deberán justificar documentalmente. Esta orden, que llega después de que el Gobierno ampliase el pasado 22 de junio la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea, no incluye todavía la relación de países, puesto que se "están finalizando los trabajos" sobre la misma.

09.05. La pandemia de coronavirus supera los 10,3 millones de casos con más de 505.500 muertos en todo el mundo. Al menos 10,3 millones de personas se han infectado por el brote de nuevo coronavirus en todo el mundo, en el marco de una pandemia que suma ya más de 505.000 fallecidos y que tiene a Estados Unidos, Brasil, Rusia e India como los países más afectados a día de hoy. El balance global de casos se ha actualizado el lunes con 156.300 nuevos positivos, según el balance publicado por la Universidad Johns Hopkins, que recaba los datos correspondientes a 188 países y territorios. Más de 5,2 millones de personas han superado la enfermedad, que sigue al alza en algunos de los países más damnificados.

07.00. Ya hay 13 comunidades con rebrotes. Un total de 13 Comunidades Autónomas arrancan la semana con algún rebrote de contagio por coronavirus en su territorio, aunque todos los gobiernos regionales aseguran que están controlados y de momento no se han tomado nuevas decisiones de confinamiento. Aragón mantiene en fase 2 a los vecinos de las cuatro comarcas afectadas por los casos aparecidos. Permanecen sin rebrotes como tal La Rioja, Asturias, Islas Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha.