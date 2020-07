Fernando Simón, sobre la evolución de coronavirus: “Europa va muy bien, el resto del mundo va de regular a mal”

Publicada el 02/07/2020 a las 20:18 Actualizada el 02/07/2020 a las 20:42

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha valorado este jueves positivamente la evolución del coronavirus en España. Frente a la tendencia ascendente registrada en la última semana, el doctor se ha mostrado aliviado al comprobar que las cifras de casos positivos ha descendido frente al aumento registrado en los últimos días, que Simón ha asociado a los esfuerzos de detección alrededor de los rebrotes experimentados recientemente, especialmente en Huesca y Lleida.

Simón ha comenzado la rueda de prensa informando sobre la evolución del coronavirus a través de las cifras registradas por Sanidad. El ministerio de Salvador Illa ha elevado este jueves la cifra total de fallecidos a 28.268 tras registrar 5 muertes en las últimas 24 horas, frente a las 8 del miércoles, que se suman al total de 24 de la última semana. Del mismo modo el número de positivos totales desde el inicio de la pandemia se sitúa en 250.103 tras registrar 134 nuevos positivos en el último día, 15 menos que el miércoles, mientras que en la última semana se han producido 136 ingresos hospitalarios, 11 de ellos en UCI.

El doctor ha resaltado este descenso en las hospitalizaciones como un indicador de que la evolución en el país es favorable. “Hace dos meses, de las personas que iniciaban síntomas, alrededor del 22-26% ingresaban en el hospital y 3% ingresaban en UCI. Hace unas semanas el ingreso hospitalario es del 8%, y el 1,5-2% en UCI, lo que quiere decir que la gravedad de los cuadros que estamos viendo se va reduciendo”, apunta el doctor. Reducción que también se refleja en la edad media, que se sitúa en 50 años en mujeres y 47 en hombres, frente a la media de 70 durante el pico de la pandemia. “El fin de la epidemia no está cerca, ya que hasta que acabe a nivel global no se acabará, pero a nivel nacional la evolución es muy buena”, ha recalcado Simón.

El director del CCAES ha hecho hincapié en la evolución de la pandemia en el resto del mundo, poniendo especial interés en América, donde el virus está golpeando con especial dureza estas semanas: “A nivel internacional podemos resumirlo en dos frases. Europa va muy bien, el resto del mundo va de regular a mal”.

Simón ha apuntado que, salvo Canadá, el resto de países del continente se encuentra aún en fase ascendente, con algunas regiones que comienzan a reducir sus cifras mientras registran un número alarmante de casos. De los casi 200.000 casos notificados en todo el mundo este miércoles, más de 40.000 pertenecen a Estados Unidos, que ha vuelto a repuntar de forma importante y eleva a 2.624.000 sus casos, seguido de otros países como Brasil (1.448.000 casos) o Perú (288.000 casos). En Asia preocupa la situación de India, que registra 20.000 casos diarios, si bien esa cifra seguramente no se corresponderá con el impacto real, ha comentado el doctor: “La epidemia no se ha acabado, tenemos que tener cuidado y controlar lo que viene de fuera, hay que tenerlo en cuenta. La parte internacional es uno de los puntos clave de la pandemia para España”.

El número de asintomáticos sigue creciendo

Simón también ha destacado el crecimiento de los casos asintomáticos, que superan el 60% del total de los casos totales detectados actualmente, mientras que en la segunda semana de mayo apenas suponían un 40%. Sin embargo el doctor ha vuelto a recordar que estos casos no son altamente contagiosos y no juegan un gran rol en la transmisión, si bien son preocupantes cuando son excesivos.

Pese a que en el verano los casos con sintomatología similar son menores, el número de casos sospechosos se mantiene respecto a las semanas previas con 4.686 casos sospechosos, de los cuales a los que se les hace PCR en un 91%.

Los positivos tienen un promedio de cuatro contactos, y un 4% de ellos desarrolla sintomatología, mientras que el promedio desde la aparición de síntomas a la detección de casos es de 24 horas, “datos que nos permiten pensar que tenemos una capacidad de reacción realmente buena”, apunta el doctor: “Un porcentaje muy importante de positivos son de casos detectados previamente, por lo que la transmisión comunitaria va disminuyendo”.

Sobre el brote de Huesca: “Si en los próximos días no aparecen casos dejará de preocuparnos”

Simón ha vuelto a analizar los brotes de Huesca y Caspe, donde ha señalado el trabajo de la Comunidad de Aragón para controlarlo y así evitar la transmisión comunitaria. “Nos preocupan los brotes de Huesca y Caspe por la magnitud y el tipo de población que en algún momento nos podría hacer pensar que el control no iba a ser fácil, pero la comunidad ha hecho un trabajo impresionante para controlarlo”, ha remarcado. Si los datos siguen evolucionando favorablemente, el brote perdería relevancia a principios de la semana que viene. “Para que se cierre falta mucho más, dos periodos de incubación desde el último caso. Pero si en los próximos días no aparecen nuevos casos, dejará de preocuparnos”, ha concluido el doctor.

Respecto a la situación en Lleida, el doctor ha revelado que los datos son similares que en Aragón y que la Generalitat está valorando aplicar el confinamiento selectivo para evitar la propagación. “Creo que hacen bien en considerarla. Es mejor sobreactuar un poquito que quedarse corto”, ha anotado Simón.

Sobre su portada en ‘El País Semanal’: “La he visto porque es imposible que no te la enseñe alguien”

Ante preguntas de la prensa, el doctor ha comentado brevemente su aparición en la portada del último número de El País Semanal, en la que aparece encima de la moto con la que habitualmente se desplaza, y que ha sido discutida en las redes sociales: “La he visto porque es imposible que no te la enseñe alguien. No sé si había algo que transmitir. Me hicieron fotos y pusieron esa. Les hizo gracia por lo visto el que yo viniera todos los días en moto al trabajo y debieron utilizarla por esa razón. Es una foto graciosa, curiosa”.